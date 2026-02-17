GMV instalará una antena de seguimiento de satélites en la base aérea de Morón

La multinacional tecnológica GMV y el Ejército del Aire y del Espacio han firmado un convenio para desplegar una nueva antena del sistema Focusear en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla). El acuerdo refuerza las capacidades nacionales de vigilancia espacial y consolida la colaboración público-privada en un ámbito estratégico para la seguridad y la soberanía tecnológica.

El acto de firma se ha celebrado en el Cuartel General del Aire y del Espacio y ha estado presidido por el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), el general del Aire Francisco Braco Carbó. Por parte de la compañía española ha firmado su director general, Jesús B. Serrano, que ha estado acompañado por los responsables del área de defensa y espacio.

La infraestructura consistirá en una antena parabólica de 2,7 metros de diámetro, diseñada para la recepción pasiva de radiofrecuencia. Esto significa que no emite señales ni genera interferencias electromagnéticas, lo que garantiza un funcionamiento seguro. Su misión será captar señales de satélites en órbita geoestacionaria, situada a unos 36.000 kilómetros de la Tierra.

El nuevo activo permitirá al Centro de Operaciones y Vigilancia Espacial (COVE), dependiente del Mando del Espacio (MESPA), acceder a datos avanzados y fiables para mejorar el conocimiento del dominio espacial. La información del sistema Focusear complementará las capacidades actuales de monitorización y control ya existentes en el ámbito militar.

En concreto, la antena reforzará el sistema de Conocimiento y Control de la Situación Espacial (CCSE), recientemente entregado por GMV y basado en su software Ecosstm. La integración de ambas herramientas permitirá disponer de una nueva fuente de datos críticos sobre objetos espaciales y mejorar la protección de los activos nacionales en órbita.

El sistema Focusear, desarrollado íntegramente por GMV, permite el seguimiento automatizado y continuo de satélites que emiten en banda Ku, utilizada para televisión y comunicaciones. La compañía ya proporciona datos a sistemas civiles de vigilancia espacial como el EU SST y a operadores satelitales, lo que evidencia su consolidación tecnológica en este ámbito.