GDELS-Santa Bárbara da otro paso más en la guerra judicial por los contratos militares y presenta recurso en Defensa

La guerra en la industria española de Defensa por la concesión a dedo de buena parte de los Programas Especiales de Modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas sigue adelante. El último movimiento conocido ha llegado por parte de GDELS-Santa Bárbara Sistemas, que habría presentado hace un par de semana un recurso ante el Ministerio de Defensa, según han confirmado a Europa Press fuentes al tanto de la situación.

La compañía ha activado la vía administrativa contra la adjudicación de 7.240 millones de euros en contratos de artillería concedidos a la UTE (unión temporal de empresas) conformada por Indra y Escribano EM&E para sacar adelante los programas del nuevo obús autopropulsado a cadenas y el nuevo obús autopropulsado a ruedas, que en su conjunto conforman en estos momentos el mayor contrato de modernización del Ejército de Tierra.

El recurso, presentado el pasado 22 de enero ante la Subirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, abre un plazo de tres meses para que el Ministerio de Defensa responda. Si el departamento de Margarita Robles no resuelve antes del 22 de abril o desestima la reclamación, GDELS-Santa Bárbara Sistemas quedará habilitada para acudir directamente a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo.

Además de impugnar el fondo de la adjudicación, la empresa ha solicitado la adopción de medidas cautelares con el objetivo de frenar la ejecución de los contratos mientras se resuelve el procedimiento. La intención es evitar que los programas avancen de forma irreversible antes de que exista un pronunciamiento jurídico definitivo sobre la legalidad del proceso seguido por el Ejecutivo.

Este movimiento administrativo se suma a la batalla judicial abierta el pasado diciembre, cuando la compañía recurrió ante el Tribunal Supremo los 3.000 millones de euros en préstamos al 0 por ciento concedidos por el Gobierno a la UTE de Indra y EM&E para prefinanciar estos mismos programas de artillería. Ese recurso fue admitido a trámite, elevando la tensión en el sector.

El conflicto añade presión política e industrial en un momento clave para la política de defensa del Gobierno, que ha apostado por convertir a Indra a dedo en eje del nuevo "campeón nacional" del sector. Con este nuevo recurso, GDELS-Santa Bárbara Sistemas eleva la batalla a un nuevo nivel y deja en manos de Defensa —y previsiblemente de los tribunales, incluso de los europeos— el futuro de miles de millones en contratos militares.