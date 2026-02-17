Un hito en la carrera espacial española: Sateliot y PLD Space sellan la primera misión privada 100% nacional

La industria espacial española acaba de cruzar una frontera histórica. Sateliot y PLD Space han firmado el primer contrato comercial para una misión espacial privada completamente nacional, que integrará fabricación, lanzamiento, operaciones y explotación bajo sello español. El lanzamiento se realizará en 2027 mediante un vuelo dedicado del lanzador reutibizable de dos etapas Miura 5.

El acuerdo contempla la puesta en órbita de dos satélites Tritó de aproximadamente 160 kilos cada uno, que serán desplegados en órbita baja terrestre (LEO). No se trata de un lanzamiento compartido, sino de una misión exclusiva, diseñada a medida para las necesidades técnicas y estratégicas de Sateliot, lo que marca una diferencia sustancial frente a otros operadores europeos.

El carácter 100% nacional del proyecto es lo que convierte esta operación en un punto de inflexión. España cubrirá por primera vez toda la cadena de valor espacial en el ámbito privado: desde el diseño y fabricación de los satélites hasta su lanzamiento y posterior explotación comercial. Una demostración de capacidades que refuerza la soberanía tecnológica en un sector estratégico.

Miura 5, el lanzador orbital reutilizable de dos etapas desarrollado por PLD Space, ha sido determinante en la decisión. Su propuesta de servicio independiente y dedicado garantiza flexibilidad, adaptación de parámetros de misión y mayor control sobre los tiempos. Para Sateliot, esta autonomía resulta clave en el despliegue progresivo de su constelación.

La nueva generación de satélites Tritó está diseñada para ofrecer conectividad 5G Direct to Device (D2D). Esto permitirá conectar dispositivos y unidades móviles con servicios de datos, voz y vídeo bajo estándar 5G, integrando redes terrestres y satelitales. El objetivo es asegurar comunicaciones en movilidad, incluso en zonas remotas o en situaciones de emergencia.

El proyecto tiene también una dimensión estratégica en defensa y seguridad. Las capacidades reforzadas de Tritó permitirán desplegar aplicaciones críticas y garantizar resiliencia en infraestructuras de comunicaciones. En un entorno internacional donde la autonomía tecnológica gana peso, la apuesta por una solución nacional cobra especial relevancia para Europa.