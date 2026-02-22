El pequeño gran hito del Ejército del Aire: despliega por primera vez un avión A400 en el aeródromo de Melilla

El Ejército del Aire y del Espacio ha logrado un hito histórico al aterrizar por primera vez un avión de transporte A400M en el aeródromo militar de Melilla. La maniobra, realizada como vuelo de instrucción, no solo marca un avance operativo, sino que permite probar la capacidad del personal para gestionar aeronaves de gran envergadura en un aeródromo con limitaciones logísticas y espacio aéreo reducido.

El A400M es un avión de transporte táctico y estratégico con capacidad para hasta 37 toneladas de carga, velocidad máxima de 780 km/h y autonomía de 3.300 kilómetros con carga completa. Su versatilidad le permite transportar vehículos blindados, helicópteros ligeros y contingentes de tropas, además de operar en pistas cortas y con condiciones adversas, combinando la potencia de un avión estratégico con la maniobrabilidad de un transporte táctico.

El aeródromo de Melilla presenta características que lo hacen especialmente desafiante para este tipo de despliegues. Su pista mide aproximadamente 2.300 metros de longitud, con un ancho limitado y sin la misma infraestructura de las bases continentales. A pesar de estas restricciones, la maniobra fue exitosa, demostrando la capacidad del A400M para aterrizar y despegar en entornos con espacio aéreo reducido y pistas cortas, manteniendo los estándares de seguridad y precisión exigidos por la Fuerza Aérea.

La operación ha formado parte de un plan de adiestramiento que combina instrucción, logística y proyección de fuerza. Ha permitido al Ejército del Aire y del Espacio mantener a la tripulación y al personal de tierra en condiciones óptimas de operatividad, probando procedimientos de carga, descarga, mantenimiento y coordinación en un entorno real, asegurando que tanto pilotos como técnicos dominen las variables que pueden surgir en un despliegue estratégico o en misiones internacionales.