ATME muestra su temor por la situación en la que llegarán los primeros militares al nuevo cuartel de Zamora

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha alzado la voz en las últimas horas ante lo que considera una preocupante falta de información sobre el despliegue inicial en Monte la Reina (Toro, Zamora). La organización asegura que, más allá de los anuncios oficiales sobre inversiones millonarias, sigue sin aclararse qué militares ocuparán el nuevo acuartelamiento ni en qué condiciones exactas se producirá su incorporación.

El Ministerio de Defensa ha reiterado que la puesta en marcha está prevista para 2027 y que se trabaja ya en las ofertas de reclutamiento necesarias. Sin embargo, ATME duda de que todas las vacantes puedan cubrirse únicamente con personal de nueva incorporación o con solicitantes voluntarios, lo que, a su juicio, deja en el aire la promesa de que no habrá traslados forzosos a esta nueva instalación.

La asociación ha subrayado que tampoco se ha concretado qué unidades serán desplazadas ni cuántos efectivos conformarán el contingente inicial. Esta indefinición genera inquietud entre los militares actualmente destinados en otros cuarteles, que desconocen si podrán verse afectados por decisiones orgánicas que alteren su situación profesional y personal en los próximos meses.

Otro de los puntos que más preocupa a ATME es la ausencia de información sobre las denominadas Zonas de Vida. Cocina, comedor, instalaciones deportivas, espacios de esparcimiento o alojamientos logísticos no figuran entre los proyectos detallados públicamente, lo que hace temer que los primeros destinados puedan encontrarse con servicios incompletos o provisionales.

La incertidumbre no se limita al interior del recinto militar. La asociación ha advertido de que no consta que se hayan cerrado acuerdos con las autoridades civiles para garantizar vivienda suficiente, plazas escolares o transporte público adecuado. Sin estas condiciones mínimas, sostienen, resulta difícil hablar de un destino atractivo o verdaderamente voluntario.