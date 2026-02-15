España se mantiene como uno de los países occidentales más opacos con su ayuda a Ucrania

En apenas unos días se cumplirá el cuarto aniversario del inicio de la invasión rusa de Ucrania. La contienda hace tiempo que se encuentra en una fase marcada por el alto desgaste de los dos ejércitos y por la ausencia de avances decisivos. Kiev consigue resistir ante el invasor ruso gracias a la ayuda que le está facilitando Europa, después de que Estados Unidos les haya dejado a su suerte.

Esta ayuda militar a Ucrania está siendo coordinada desde el inicio de la guerra por la OTAN, con el objetivo de que esos envíos sean realmente útiles para la defensa ucraniana. Y ese apoyo, también desde el inicio del conflicto, está siendo monitorizada por el Ukraine Support Trucker, el observatorio creado por el Kiel Institute for the World Economy, un think tank alemán considerado como uno de los más influyentes del mundo.

La última actualización de datos de este observatorio, hechos públicos durante esta misma semana, sitúa a España como uno de los países más opacos a la hora de hacer pública su contribución al Gobierno de Kiev. Exactamente, coloca al Gobierno de Pedro Sánchez en el puesto 38 de los 42 países e instituciones internacionales analizadas en cuanto a transparencia, en una ubicación idéntica a la de los barómetros anteriores.

España recibe una valoración en transparencia de 1,8 puntos sobre un baremo de 5 puntos posibles. Sólo tres países reciben una valoración en este apartado peor que la de nuestro país. Se trata de Grecia (1,1 sobre 5), Corea del Sur (1,6 sobre 5) y Rumanía (1,7 sobre 5). Bulgaria recibe exactamente la misma puntuación que España (1,8 sobre 5).

En el lado opuesto de la lista se encuentran los países o instituciones internacionales más transparentes en su ayuda a Ucrania. El ranquin está encabeza por la Comisión Europea, que alcanza la máxima puntuación posible (5 sobre 5). Le sigue a continuación Suiza (4,9 sobre 5), Islandia (4,8 sobre 5), Nueva Zelanda (4,6 sobre 5), Finlandia (4,6 sobre 5), Canadá (4,6 sobre 5), Países Bajos (4,6 sobre 5) y Letonia (4,5 sobre 5).

En el análisis sobre qué países o instituciones internacionales están ayudando más en materia económica, militar y humanitaria en términos brutos de contribución a Ucrania, el barómetro sitúa a España en el puesto decimosexto de los 42 países que forman parte del análisis. El ranquin está encabezado por Estados Unidos y la Unión Europa, a los que siguen Alemania, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Japón, Países Bajos y Suecia.

Si esa contribución en materia económica, militar y humanitaria no se analiza en términos brutos sino en proporción al PIB del país donante, la posición de España se sitúa en el puesto decimoctavo de los 27 países analizados (sólo aparecen analizados de esta forma los países que forman parte de la UE). La lista queda encabezada por Dinamarca (3,9%), Estonia (3,6%), Lituania (2,9%), Letonia (2,5%), Suecia (2,3%), Finlandia (2,0%) y Países Bajos (1,7%).

El estudio del Kiel Institute for the World Economy también analiza variables más específicas en lo que al envío de armamento se refiere. Por ejemplo, España aparece como el quinto contribuyente en sistemas de defensa aérea (7 baterías Hawk y 1 batería Aspide) o el octavo en carros de combate (29 carros Leopardo 2A4). No aparece entre los donantes destacados de otros sistemas como blindados de infantería, obuses autopropulsados o lanzadores múltiples de cohetes.