El Ejército del Aire prueba de noche si el combustible sostenible reduce la huella térmica de los cazas Eurofighter

El Ejército del Aire y del Espacio ha iniciado esta semana pruebas nocturnas en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz para evaluar el uso de Combustible Sostenible de Aviación (SAF) en un caza Eurofighter Typhoon, en un intento por reducir huellas térmicas y ambientales sin afectar operatividad. Las maniobras se realizan con un solo avión para comparar emisiones infrarrojas frente al queroseno convencional, evitando así la radiación solar para obtener datos fiables.

Los ensayos forman parte del Proyecto de Base Aérea Conectada Sostenible e Inteligente (BACSI), una iniciativa impulsada desde 2020 por el Ejército del Aire para integrar tecnologías limpias con procesos de digitalización en sus operaciones diarias. El objetivo de BACSI es preparar a la fuerza para una transición gradual hacia combustibles menos contaminantes sin comprometer las capacidades de combate.

Durante las pruebas se emplea SAF para verificar si reduce las emisiones infrarrojas que delatan la posición térmica del avión frente a sensores enemigos. Esa firma infrarroja es especialmente relevante en escenarios de combate modernos, donde los sistemas de detección buscan rastros térmicos. Las mediciones se realizan en horas nocturnas para asegurar condiciones climáticas y ambientales constantes.

El Ejército del Aire y el Espacio ha explicado que el ruido y las luces observadas en la Base de Torrejón en las últimas noches responden a estas pruebas, que se desarrollan al aire libre con todos los protocolos de seguridad. Las condiciones meteorológicas y el horario nocturno son clave para garantizar que los análisis de huella térmica no se vean afectados por factores externos.

El uso de biocombustibles en aviación militar no es nuevo para España. En septiembre de 2024, el Ejército del Aire ya había conseguido realizar vuelos supersónicos con Eurofighter Typhoon y F-18 Hornet empleando mezclas de SAF producidas en España, lo que situó a la fuerza entre las pioneras en Europa en ensayar combustibles sostenibles bajo condiciones exigentes.