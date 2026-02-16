España publica su primera estrategia nacional contra la proliferación de armas de destrucción masiva

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. El texto, que fue aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional en su reunión del pasado 16 de diciembre, llega al diario oficial con dos meses de decalaje y en un momento en el que España busca formular objetivos concretos ante una amenaza enmarcada en un escenario global "cada vez más complejo".

La publicación de la estrategia se produce apenas 48 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresara en la Conferencia de Múnich su rechazo a la proliferación nuclear, marcando distancias con potencias europeas como Alemania o Francia. El jefe del Ejecutivo aseguró entonces que el rearme nuclear "no es la senda a seguir".

El documento difundido por el Gobierno toma como referencia directa el "giro que ha supuesto la agresión rusa a Ucrania" y el deterioro del multilateralismo. El texto advierte de que la suspensión del diálogo estratégico entre Estados Unidos y Rusia en materia de control de armamentos "no contribuye a resolver la crisis del sistema", aludiendo a la situación del tratado Nuevo Start.

Uno de los puntos clave del informe es la alerta sobre las "necesidades de autoprotección frente a la acción de grupos no gubernamentales". El Ejecutivo señala el peligro real de que organizaciones terroristas intenten adquirir los conocimientos o materiales necesarios para fabricar armas nucleares, radiactivas, químicas o biológicas.

El objetivo declarado es doble: proyectar el interés nacional por la seguridad global mediante la coordinación de la Administración y "fortalecer y preparar a la sociedad civil" para impedir acciones proliferadoras en territorio español. El documento eleva esta lucha al nivel político-estratégico, respondiendo al incremento del riesgo detectado en los últimos años.

En el plano internacional, y alineada con la Directiva de Defensa Nacional, la estrategia aboga por una "Europa fuerte" y la defensa del derecho internacional. El Gobierno justifica esta actualización recordando que la anterior estrategia europea databa de 2003, tras el 11-S, y que el escenario actual requiere adaptarse a desafíos como la capacidad de los Estados para desarrollar armas NRBQ vulnerando tratados.

Los análisis del Departamento de Seguridad Nacional reconocen que, aunque la probabilidad de un ataque de estas características es baja, su "impacto potencial es de gran nivel". El Gobierno admite que la arquitectura internacional de no proliferación atraviesa una "fase crítica", agravada por la retórica nuclear de Rusia y el despliegue de armas en Bielorrusia.

Finalmente, el texto señala la inestabilidad en Oriente Próximo y la colaboración militar entre Rusia y regímenes como los de Irán o Corea del Norte como factores que están debilitando progresivamente los mecanismos de control de armamento y desarme internacional.