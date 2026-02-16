Tres cazas Eurofighter y 50 militares: España vuelve a desplegar en Rumanía para controlar la amenaza rusa

Las Fuerzas Armadas españolas suman un nuevo contingente en el muro anti-Rusia de la OTAN. Tres cazas Eurofighter Typhoon y alrededor de 50 militares se están desplegando en Rumanía para volver a participar en una misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN en el país. El objetivo es apoyar a la Fuerza Aérea rumana a controlar el espacio aéreo de su país y controlar las posibles incursiones de aviones o drones rusos en territorio rumano.

El destacamento, denominado "Paznic", como en anteriores despliegues, operará desde la base aérea de Mihail Kogalniceanu, en Constanza, a orillas del mar Negro, uno de los puntos más sensibles del flanco oriental aliado. Desde allí, los cazas españoles quedarán integrados en el sistema de defensa aérea de la OTAN, con capacidad de activarse en cuestión de minutos ante cualquier eco radar sospechoso.

La misión se enmarca en el dispositivo de Policía Aérea Reforzada que la Alianza mantiene de forma permanente desde la invasión rusa de Ucrania. No se trata de un simple ejercicio de adiestramiento, sino de una operación real bajo mando aliado, con aeronaves armadas y tripulaciones en alerta para interceptar, identificar y, si es necesario, escoltar fuera del espacio aéreo rumano cualquier aparato hostil.

Los cazas Eurofighter Typhoon proceden del Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio, con base en Albacete, una de las unidades más curtidas en despliegues internacionales. Junto a los pilotos, según han explicado desde el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), viajan también personal de mantenimiento, armeros, especialistas en comunicaciones y apoyo logístico, imprescindibles para sostener un ritmo de servicio exigente y continuado durante toda la rotación.

Los militares españoles no estarán solos, sino que se integrarán en el destacamento alemán, lo que fomentará el intercambio y la armonización de procedimientos entre el Ejército del Aire y del Espacio español y la Luftwaffe alemana.

Este destacamento aéreo no estará solo en Rumanía. España mantiene desplegado un radar 3D del Ejército del Aire y del Espacio, capaz de detectar aeronaves a más de 500 km de distancia y proporcionar información en tiempo real al mando aliado. También hay un contingente de Infantería de Marina de unos 450 efectivos, que forma parte de la brigada multinacional de la OTAN en el país.