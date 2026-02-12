Defensa sustituye uno de los misiles vetados por ser israelí por su copia europea suministrada por una filial israelí

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado mes de octubre un embargo a la tecnología militar israelí como castigo a la ofensiva militar del Ejecutivo de Tel Aviv contra los terroristas de Hamás en la franja de Gaza. La decisión fue una decisión política encaminada a poder retomar la iniciativa política en un momento donde las operaciones contra la corrupción de la UCO de la Guardia Civil erosionaban gravemente su Ejecutivo.

Un veto que ha traído como principal consecuencia los retrasos en algunos programas clave para la modernización de las Fuerzas Armadas españoles. Se trata de programas que iban a contar con soluciones que contenían tecnología israelí y en los que se ha producido un parón lógico, debido a que ahora se debe estudiar qué soluciones en el mercado pueden sustituir al sistema inicialmente seleccionado y cuál se elige.

Uno de los primeros contratos que fueron anulados fue el de los misiles anticarro Spike LR2, que iban destinados al Ejército de Tierra y la Infantería de Marina. El acuerdo había recaído en Pap Tecnos, la filial española de la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems, que iba a ser la encargada de transferir la tecnología para que empresas españolas como Escribano EM&E, Tecnobit (Grupo Oesía) o FMG realizasen una parte de los sistemas y su mantenimiento en nuestro país.

Y este programa es el que parece que ya ha encontrado una solución. Así se desprende de la información facilitada en las últimas horas por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en el Senado. Según ha explicado, se ha optado por el misil Mells porque "mantiene las capacidades técnicas y operativas del Spike, garantizando compatibilidad con los sistemas ya desplegados en el Ejército de Tierra e Infantería de Marina".

Según ha continuado detallando la número dos política del Ministerio de Defensa, este sistema será suministrado a las Fuerzas Armadas española por la "empresa española" Pap Tecnos, que lo adquirirá de la empresa checa Czechoslovak Group (CSG), y permitirá que, tal y como estaba previsto, empresas españolas como Escribano EM&E, Tecnobit (Grupo Oesía) o FMG participen en el programa.

Una compatibilidad absoluta, como bien ha explicado Valcarce, pues el misil Mells no es más que la copia europea, fabricada bajo licencia, del misil israelí Spike. El Mells está fabricado por el consorcio europeo EuroSpike GmbH, compuesto por Rheinmetall, Diehl Defence y la israelí Rafael Advanced Defense Systems, que es la dueña del sistema Spike y la que realiza la transferencia tecnológica para la fabricación del Mells.

El conglomerado checo Czechoslovak Group (CSG) no está dentro del consorcio EuroSpike, pero sí tiene un acuerdo para realizar algunos componentes del sistema. Por lo explicado por la secretaria de Estado de Defensa sería una de las empresas intermediarias que España utilizaría para adquirir el sistema Mells sin hacerlo directamente al consorcio principal, que tiene una empresa israelí en su accionariado, ya que es el que aporta la licencia del producto.

En España, el suministro y distribución del Mells correrá a cargo de Pap Tecnos, la filial española de Rafael Advanced, la misma empresa que iba a gestionar la entrega de los Spike LR2 cancelados. La compañía continuará como contratista principal, coordinando la entrega y el soporte logístico para garantizar que los sistemas estén disponibles para las unidades operativas.