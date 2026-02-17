Una exposición artística rinde homenaje a la Brigada Paracaidista por sus 72 años de historia

El Centro Joven La Terminal, en Paracuellos del Jarama (Madrid), se ha convertido desde este lunes en escenario de un tributo que mezcla memoria, juventud y tradición militar. El objetivo es honrar los 72 años de historia que cumple la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra y para ello se ha puesto en marcha una exposición artística que pone en valor a esta unidad militar y el vínculo desarrollado con la localidad madrileña que la acoge.

La inauguración reunió a representantes institucionales y mandos militares en un ambiente solemne pero cercano. El alcalde de Paracuellos del Jarama, Jesús Muñoz, y el general jefe de la BRIPAC, Pedro Luis Gutiérrez Alcalá, presidieron el acto y recorrieron la muestra, deteniéndose ante cada obra para conversar con los jóvenes autores y conocer de primera mano el proceso creativo detrás de los cuadros.

Las paredes del centro juvenil exhiben trabajos elaborados por alumnos del Taller de Pintura del Colegio Antamira. En ellos aparecen boinas negras, paracaídas desplegados y escenas que evocan disciplina, compañerismo y servicio. No es una exposición improvisada: las obras han sido seleccionadas por su calidad y por la capacidad de transmitir el espíritu de una unidad que forma parte de la identidad local.

Exposición de homenaje a la Brigada Paracaidista.

El homenaje trasciende lo artístico. La Brigada Almogávares VI de Paracaidistas mantiene una presencia constante en la vida del municipio, donde se ubica la Base Príncipe. Esa convivencia cotidiana ha generado una relación de cercanía que se refleja ahora en esta iniciativa cultural, concebida como puente entre generaciones y como reconocimiento público a más de siete décadas de historia militar.

La programación continuará hasta el 23 de febrero, fecha simbólica en la que se conmemora el primer lanzamiento paracaidista del Ejército de Tierra y la creación de la unidad. Ese día, la exposición se trasladará a la Base Príncipe, en un gesto cargado de significado que refuerza el carácter compartido de la celebración.

La jornada inaugural incluyó además una conferencia informativa dirigida a jóvenes de entre 10 y 18 años, en la que miembros de la brigada explicaron las salidas profesionales dentro de las Fuerzas Armadas. Así, arte y orientación vocacional se dieron la mano en un aniversario que combina memoria histórica, proyección de futuro y arraigo local.