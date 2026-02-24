El Rey preside los homenajes por el centenario del Plus Ultra

1 / 9

El Rey ha acudido este martes a Palos de la Frontera (Huelva) para participar en los homenajes al vuelo Plus Ultra. Junto a él han estado el presidente de la Junta de Andalucía (Juanma Moreno), la alcaldesa de Palos (Milagros Romero) y el JEMA (general del Aire Francisco Braco).