El Rey preside los homenajes por el centenario del Plus Ultra

Felipe VI encabeza en Palos de la Frontera un acto militar, inaugura una placa y presencia una exhibición aérea con gran afluencia ciudadana.

El Rey ha acudido este martes a Palos de la Frontera (Huelva) para participar en los homenajes al vuelo Plus Ultra. Junto a él han estado el presidente de la Junta de Andalucía (Juanma Moreno), la alcaldesa de Palos (Milagros Romero) y el JEMA (general del Aire Francisco Braco).

Centenares de ciudadanos de la localidad onubense se han echado a las calles para saludar al Monarca.

Un homenaje a los intrépidos del Plus Ultra que debía haberse celebrado hace unas semanas, pero que se retrasó por el accidente de tren en Adamuz (Córdoba).

El primer acto ha sido la inauguración de un monolito y una placa conmemorativa que celebra el centenario del primer vuelo del Ejército del Aire que unió la Península con América del Sur. 

El Rey también ha visitado, junto a Juanma Moreno y otras autoridades, una exposición sobre los grandes vuelos del Ejército del Aire.

El Rey ha acudido al ayuntamiento, donde se ha tirado una foto con las autoridades locales y con toda la corporación municipal. De fondo, el mural que recuerda que Palos de la Frontera fue el origen de los primeros viajes a América.

El Rey saluda desde el balcón del ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva).

Los actos conmemorativos han concluido con una exhibición aérea. Entre los participantes de la misma han estado militares de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire (PAPEA).

En esa exhibición aérea final también han estado los helicópteros de la Patrulla Aspa, que en los dos últimos meses han estado en Brasil y Argentina siguiendo los pasos de los aviadores del Plus Ultra.

