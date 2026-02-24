El Rey preside los homenajes por el centenario del Plus Ultra, la gesta del Ejército del Aire que unió dos continentes

El Rey Felipe VI ha presidido este lunes en Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, los actos conmemorativos por el centenario del vuelo del Plus Ultra, en una jornada marcada por la solemnidad castrense y el recuerdo a una de las mayores hazañas de la aviación española. Un acto que estaba previsto que se celebrase en fechas más coincidente con la gesta, pero que ha tenido que retrasarse por la tragedia ferroviaria de Adamuz.

La jornada ha comenzado con la llegada de Don Felipe al Coso del Descubrimiento, donde ha recibido honores militares y ha pasado revista a la formación. A su llegada, numerosos vecinos se han congregado en las inmediaciones para saludarle, en un ambiente de respeto institucional y orgullo local. El Rey ha correspondido a las muestras de afecto antes de ocupar su lugar en la tribuna oficial.

Uno de los primeros actos ha sido el concierto conmemorativo a cargo de la Unidad de Música del Acuartelamiento Aéreo de Tablada. La interpretación de distintas piezas ha servido para abrir oficialmente la celebración del centenario, en un recinto engalanado para la ocasión. La música militar ha reforzado el carácter castrense de una efeméride indisolublemente ligada al Ejército del Aire y del Espacio.

Posteriormente, el Monarca se ha trasladado al Mirador de la Calzadilla para inaugurar una placa conmemorativa del centenario. Allí ha descubierto el monolito que recuerda la salida del hidroavión en 1926 y ha dedicado unos minutos a contemplar el entorno histórico desde el que partió la expedición. El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales y mandos militares.

De regreso a la explanada principal, Felipe VI ha presidido el acto central de homenaje, con desfile de fuerzas y rendición de honores a los aviadores protagonistas de la gesta. Durante la ceremonia se ha realizado una ofrenda en memoria de quienes hicieron posible aquella empresa. El Rey ha seguido el desarrollo del acto desde la tribuna, acompañado por autoridades autonómicas y locales.

La conmemoración ha culminado con una exhibición aérea que ha sobrevolado Palos de la Frontera ante la mirada de cientos de asistentes. Han participado los miembros de la patrulla acrobática Aspa, compuesta por helicópteros EC-135 del Ejército del Aire, y los de la patrulla acróbática paracaidista (PAPEA). Una exhibición que el Monarca ha seguido con inusitado interés.

La hazaña del Plus Ultra

La gigantesca gesta del Plus Ultra se remonta a enero de 1926, cuando un hidroavión Dornier Do J Wal de la Aeronáutica Militar Española despegó de Palos de la Frontera (Huelva) con destino a Buenos Aires (Argentina). La intención era cruzar por primera vez el Atlántico Sur desde España hasta Sudamérica, un desafío que en aquella época era enorme tanto desde el punto de vista técnico como humano.

El objetivo no era solo batir récords de distancia, sino también demostrar la capacidad de la aviación española y reforzar los vínculos con América, en un contexto en que pocos países se atrevían a vuelos tan largos con medios rudimentarios de navegación y sin ayudas modernas.

La tripulación, compuesta por el comandante Ramón Franco, el capitán Julio Ruiz de Alda, el teniente de navío Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada, afrontó una travesía de más de 10.000 kilómetros, con escalas en Las Palmas, Cabo Verde, Fernando de Noronha, Recife y Río de Janeiro antes de llegar a Buenos Aires tras casi 60 horas de vuelo efectivo. La llegada el 10 de febrero de 1926 fue un acontecimiento multitudinario, con miles de personas vitoreando a los aviadores como símbolo de audacia técnica y fraternidad hispanoamericana.