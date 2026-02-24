GMV reforzará la vigilancia espacial militar de Países Bajos con su software Ecosstm

GMV ha sido seleccionada por el Centro de Operaciones Espaciales de Países Bajos para fortalecer sus capacidades de vigilancia y control del entorno orbital. El organismo, dependiente de la Real Fuerza Aérea y Espacial holandesa, integrará en su arquitectura el sistema Ecosstm, la solución desarrollada por la compañía española para la gestión avanzada de operaciones de conocimiento y control del dominio espacial.

El software permitirá al centro neerlandés cubrir toda la cadena operativa vinculada a la Vigilancia y Seguimiento Espacial, la Conciencia del Dominio Espacial y la Gestión del Tráfico Espacial. Entre sus funciones se incluyen la planificación y asignación de sensores, el mantenimiento del catálogo de objetos en órbita y la provisión de servicios operativos a usuarios militares.

Ecosstm facilitará además la detección de eventos de sobrevuelo, la monitorización de reentrada y la gestión de maniobras de evitación de colisiones. La herramienta está diseñada para optimizar la toma de decisiones en tiempo real y reforzar la autonomía operativa en un entorno cada vez más congestionado y estratégico como es el espacio.

La tecnología de GMV ya opera en entornos civiles y militares de alta exigencia en Europa. Está implantada en el centro alemán Weltraumlagezentrum, en el Centro de Operaciones y Vigilancia Espacial español (COVE) y en sistemas civiles de países como Rumanía y Grecia, además del centro comercial Focusoc y el Space Safety Portal.

Para la española GMV, este contrato consolida su posición como referente internacional en sistemas de vigilancia, mando y control espacial. La incorporación de su tecnología por parte de las Fuerzas Armadas neerlandesas refuerza la cooperación europea en seguridad espacial y subraya el papel de la compañía en el desarrollo de soluciones críticas para la sostenibilidad y protección del entorno orbital.