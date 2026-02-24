Italia investiga el robo de 2.500 piezas de aviones militares para ser vendidas en el mercado negro de Hispanoamérica

Italia ha abierto una investigación tras descubrir que alrededor de 2.500 piezas críticas de aviones militares han desaparecido de inventarios de su Fuerza Aérea. Los investigadores de la Fiscalía de Roma y la Fiscalía Militar buscan esclarecer cómo estos módulos, pertenecientes a cazas Panavia Tornado o International AMX y de aviones de transporte Lockheed C‑130 Hercules, dejaron de estar registrados y no se encuentran físicamente en las instalaciones correspondientes.

Las piezas sustraídas no son simples repuestos menores, sino componentes electrónicos y sistemas de vuelo esenciales para la operación segura de las aeronaves implicadas, con un valor estimado de aproximadamente 17 millones de euros, según ha informado La Repubblica. La complejidad técnica y la criticidad de estos elementos elevan la gravedad del caso, al tratarse de materiales cuya trazabilidad y control deben ser estrictos por motivos de seguridad.

La desaparición de los repuestos fue detectada tras una revisión de inventarios en depósitos militares, en los que no constaban las piezas en los registros ni se encontraban físicamente, lo que llevó a las autoridades a sospechar de un posible desvío no autorizado de material bélico. El caso ha activado protocolos internos de auditoría y se ha conformado un equipo conjunto entre fiscales civiles y militares para avanzar en la investigación de posibles vínculos con grupos dedicados al tráfico ilícito de componentes aeronáuticos.

Fuentes judiciales italianas han señalado que la Fiscalía de Roma trabaja para identificar responsabilidades administrativas y penales de personal implicado en la gestión de inventario, así como posibles canales de salida de los componentes fuera del país. La investigación también busca determinar si las piezas fueron alteradas en su estatus oficial para facilitar su traslado y eventual venta en mercados paralelos en el extranjero.

Aunque las pesquisas están aún en fases iniciales, las autoridades han señalado que la hipótesis de trabajo incluye la posibilidad de que las piezas se hayan desviado hacia países de Hispanoamérica, donde aeronaves de origen similar operan y existe demanda de repuestos originales difíciles de obtener por vías regulares. El caso ha generado alarma interna en las fuerzas italianas por la importancia estratégica de los materiales afectados.

La Fiscalía Militar italiana mantiene el caso bajo revisión, coordinándose con la Guardia di Finanza y otras unidades especializadas para seguir el rastro de los componentes y reconstruir el circuito de su desaparición, con la intención de recuperar los bienes y sancionar a los responsables. Las autoridades no han descartado ampliar la investigación a otros depósitos o unidades logísticas si se detectan irregularidades similares en la gestión de inventario.