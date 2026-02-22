Rusia avisa a Estonia de que no consentirá bombas nucleares "apuntando contra nosotros"

En medio del debate sobre el paraguas nuclear europeo, y cuando se cumplen cuatro años de la guerra de Ucrania, Estonia se manifestó a favor, la semana pasada, de colaborar en el sistema de defensa albergando armamento nuclear, al igual que ya hacen con bombas estadounidenses países como Alemania. En una entrevista en la televisión pública, el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, señaló que "no estamos en contra". El ministro de Defensa estonio, Hanno Pevkur, aseguró el año pasado que su país estaba dispuesto a acoger aviones aliados capaces de portar armamento nuclear.

Sus declaraciones, que llegan después de que Polonia también se manifestara a favor de participar en el sistema e incluso de hacerse con material nuclear propio, han provocado una airada respuesta del Kremlin.

"Si en el territorio de Estonia hay armas nucleares apuntando contra nosotros, entonces nuestras armas nucleares apuntarán contra el territorio estonio. Estonia debe tener esto claro", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial del gobierno ruso, en declaraciones a la televisión pública.

Señaló que la república báltica "está muy cerca de nosotros" y que "Rusia siempre hará lo que es necesario para garantizar su propia seguridad, más aún en materia de disuasión nuclear". "No amenazamos a Estonia, al igual que al resto de países europeos", añadió.

El Kremlin mantiene desde hace décadas una tensa relación con Estonia y el resto de repúblicas bálticas, especialmente desde su ingreso en la OTAN en 2004.

Los estonios, letones y lituanos han sido, junto a Polonia, los mayores abanderados del apoyo diplomático y militar a Ucrania en el seno de la Unión Europea.