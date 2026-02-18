Merz zanja el debate sobre bombas nucleares alemanas pero se abre a la oferta francesa

El canciller alemán, Friedrich Merz, se ha referido al debate sobre un paraguas nuclear europeo y a la posibilidad de que su país pueda hacerse con sus propias bombas atómicas, algo con lo que se había especulado ante el giro estadounidense y la creciente amenaza rusa y que la vecina Polonia se ha planteado.

En una entrevista en el podcast Machtwechsel, Merz señaló que "no quiere que Alemania considere la opción de hacerse con armamento nuclear propio", citando el tratado 2+4 para la reunificación alemana firmado en 1990 y que en su artículo 3 establecía la renuncia de la Alemania unificada a "la fabricación, posesión y control de armas nucleares". A su vez, invocaba el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968, que establece que los países que no tengan armamento nuclear no las fabricarán ni las recibirán por parte de terceros.

Sus palabras llegan en medio de las conversaciones sobre la disuasión nuclear europea basada en el armamento atómico de Reino Unido y Francia, una propuesta lanzada por Emmanuel Macron en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich. El canciller especificó que su país sí está dispuesto a poner a disposición de las dos potencias aviones capaces de portar armamento nuclear, compromiso que ya adquirió con Estados Unidos para las bombas nucleares que el país tiene depositadas en territorio alemán y que se estiman en una veintena.

Merz recordó cómo ya hay aviones Tornado en la base aérea de Büchel preparados para transportar armamento atómico estadounidense en el marco del paraguas de la OTAN y cómo ese acuerdo podría ampliarse a Francia y Reino Unido: "En teoría, no habría problema en aplicar el mismo pacto para las armas nucleares británicas y francesas".

El canciller precisó que estas cuestiones, en cualquier caso, implican "una montaña de asuntos técnicos sin resolver, una montaña de cuestiones jurídicas y de derecho internacional sin aclarar, y una montaña de preguntas prácticas que debemos debatir conjuntamente". "Estamos completamente al principio. Lo único que ha ocurrido hasta ahora es que el canciller alemán le ha dicho al presidente francés: hablemos de ello. Nada más", apuntó.

En la entrevista, también recordó que la cuestión no es nueva, señalando que el expresidente francés Charles de Gaulle le ofreció al excanciller alemán Konrad Adenauer incluir a Alemania bajo el paraguas nuclear de la fuerza francesa, algo que entonces no se aceptó. Añadió que ni Gerhard Schröeder ni Angela Merkel quisieron retomar el asunto, pero los tiempos han cambiado y al menos "me gustaría que habláramos de una posible oferta de los franceses". "No sé si al final del día saldrá algo de ello, pero considero que en estos tiempos no se puede simplemente dejar de examinar una propuesta así por parte del Gobierno francés", insistió.