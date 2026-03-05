El Ministerio de Defensa ha comunicado este jueves que ya ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, un avión del Ejército del Aire con 171 españoles a bordo, evacuados desde Omán como consecuencia de la escalada bélica en el golfo Pérsico tras la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel Albares, ya había adelantado la víspera que un avión Airbus 330 MRTT había partido desde las instalaciones militares madrileñas. El objetivo de esta operación de rescate era completar una nueva misión de evacuación que tenía previsto regresar a España a lo largo de este jueves, un hecho que se ha consumado con éxito a primera hora de la mañana.

El pasaje de este vuelo estaba compuesto por ciudadanos que residían o se encontraban temporalmente tanto en Omán como en los Emiratos Árabes Unidos. En este último país se calcula que reside una colonia de aproximadamente 13.000 españoles. Ante la incertidumbre en la región, el titular de Exteriores ha garantizado que el Gobierno pondrá a disposición de los ciudadanos más aviones militares que realizarán trayectos similares, aunque ha advertido de que se trata de operativos de una gran complejidad técnica y de seguridad.

Este esfuerzo gubernamental se suma al que tuvo lugar el martes, jornada en la que aterrizaron en territorio nacional los primeros 175 españoles procedentes de Oriente Medio en un vuelo comercial. Desde ese momento, el ministro ha insistido en que las Fuerzas Armadas se encuentran planificando y organizando diversas operaciones de evacuación para garantizar la salida de todos los españoles que deseen abandonar la zona ante el temor a un conflicto a gran escala.

Albares detalló este miércoles que ya han abandonado Irán todos los españoles que habían manifestado su voluntad de salir del país. En consecuencia, en territorio iraní únicamente permanecen aquellos ciudadanos que han optado libremente por quedarse, en su inmensa mayoría debido a que cuentan con doble nacionalidad o porque mantienen fuertes lazos familiares en la zona.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por la agencia Europa Press, el responsable de la diplomacia española confirmó que en la legación diplomática en Teherán solo permanece el personal "estrictamente necesario" para garantizar su funcionamiento. Al frente de este equipo reducido se encuentra el embajador, y se ha asegurado de mantener la Embajada "plenamente operativa" para atender cualquier eventualidad o emergencia consular que pueda surgir en los próximos días.