La "gran operación de combate" conjunta lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán ha derivado ya en una ofensiva total. El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantienen la máxima presión militar con un objetivo inamovible: "eliminar la amenaza existencial" que representa el régimen de Teherán, buscando su derrocamiento definitivo y la desactivación completa de sus fuerzas de seguridad.
La onda expansiva del conflicto ha provocado un choque diplomático sin precedentes que alcanza de lleno a nuestro país. En las últimas horas, Trump ha lanzado amenazas directas contra España, advirtiendo de severas represalias comerciales y geopolíticas si el Gobierno no muestra un alineamiento con la operación militar en Oriente Próximo mientras Sánchez enarbola el "no a la guerra" y rechaza el uso de las bases en España. La maniobra sitúa a España en una posición de máxima vulnerabilidad ante la escalada internacional.
El Ejército de Israel ha informado este jueves de que el miércoles mató en Beirut a otro comandante de la milicia libanesa chií Hezbolá identificado como Zaid Ali Jumaa, al que señala como jefe de artillería en el sur del Líbano.
"Ayer miércoles, la Fuerza Aérea Israelí, con la guía de la inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, atacó y eliminó en la zona de Beirut a Zaid Ali Jumaa, responsable de la gestión de fuego de Hezbulá y jefe de artillería en el sur del Líbano", indica un comunicado castrense.
La Alianza Atlántica ha afirmado este jueves que la postura de disuasión y defensa de la OTAN "sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales" en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha tenido repercusiones en toda la región de Oriente Próximo.
"Nuestros militares siguen alerta y el SACEUR (el Comandante Supremo Aliado en Europa, Alexus G. Grynkewich) ha ajustado y seguirá ajustando la postura de fuerza de la OTAN siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de todos los aliados", ha señalado en un comunicado.
La abogada y presidenta de la asociación feminista L’Escola, Nuria González, ha criticado duramente el feminismo que, a su juicio, representa la exministra de Igualdad Irene Montero y ha denunciado la falta de implicación del Gobierno español en la defensa de activistas perseguidas en países como Irán o Marruecos.
Durante una entrevista en La noche de Cuesta, preguntada por el tipo de feminismo con el que se identifica, ha respondido de forma contundente: "El de Irene Montero nunca ha sido feminismo". En su opinión, "feminismo solo es uno, es el que lucha por la liberación de las mujeres y por sus derechos", y ha añadido que la exministra "no ha luchado con las mujeres ni media hora de su vida".
El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha trasladado este jueves al presidente de Líbano, Joseph Aoun, su "apoyo total" tras la oleada de bombardeos lanzada por Israel contra el país. "Basta ya de escaladas. No más destrucción. No a la guerra", ha declarado.
Acabo de hablar con el presidente de Líbano Joseph Aoun sobre la grave situación en Beirut y el resto del país.
El pueblo libanés puede contar con nuestro apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados.
Basta ya de escaladas. No más destrucción. No a la guerra.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 5, 2026
"Acabo de hablar con el presidente de Líbano Joseph Aoun sobre la grave situación en Beirut y el resto del país", ha informado a través de un mensaje en la red social X. "El pueblo libanés puede contar con nuestro apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados", ha añadido.
La Alianza Atlántica ha afirmado este jueves que la postura de disuasión y defensa de la OTAN "sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales".
El Consejo del Atlántico Norte (NAC) se ha reunido este jueves en formato de embajadores en un encuentro presidido por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, "Nuestros militares siguen alerta y el SACEUR (el Comandante Supremo Aliado en Europa, Alexus G. Grynkewich) ha ajustado y seguirá ajustando la postura de fuerza de la OTAN siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de todos los aliados" tras la "exitosa" intercepción en Turquía del misil balístico iraní, ha señalado en un comunicado.
La OTAN ha informado además de que seguirá "vigilando de cerca la situación" en la región. "El secretario general está en contacto regular con los líderes aliados y con los líderes de los socios de la OTAN en toda la región", ha zanjado.
La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha criticado con dureza la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez y su postura ante el conflicto con Irán, a la que ha calificado de "falso pacifismo". En una entrevista en esRadio, en el programa La noche de Cuesta, la parlamentaria ha acusado al Ejecutivo de actuar con "hipocresía" al invocar el derecho internacional mientras ignora las violaciones de derechos humanos en distintos regímenes autoritarios.
Álvarez de Toledo ha participado en un acto en el Congreso de los Diputados junto a activistas internacionales como la disidente cubana Rosa María Payá o la periodista iraní Masih Alinejad, voces críticas con las dictaduras de Cuba e Irán. La diputada ha lamentado que ese tipo de testimonios no reciban el respaldo de los sectores del feminismo que protagonizan las movilizaciones del 8M.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que no amplíe la guerra hacia Líbano tras las recientes órdenes de evacuación en el sur de la capital, Beirut, y ha anunciado que París reforzará su cooperación con las Fuerzas Armadas libanesas en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.
"En este momento de gran peligro, pido al primer ministro israelí que no amplíe la guerra hacia Líbano", ha expresado en redes sociales tras hablar "con las más altas autoridades" libanesas para establecer un plan que ponga fin a las operaciones militares que actualmente llevan a cabo Hezbolá e Israel en ambos lados de la frontera".
Israel ha anunciado el inicio de una nueva fase de su ofensiva junto a EE.UU. contra Irán, que traerá consigo "sorpresas adicionales", según afirmó el jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas, Eyal Zamir.
"Tras completar la fase de ataque sorpresa, en la que establecimos la superioridad aérea y suprimimos el arsenal de misiles balísticos, pasamos a la siguiente fase de la operación. En esta fase, seguiremos desmantelando el régimen y sus capacidades militares", dijo Zamir en un videomensaje dirigido a la población israelí. "Tenemos sorpresas adicionales que no pretendo revelar", agregó el líder militar.
El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha caído en picado desde el inicio de la guerra de Irán y solo ha registrado unos 40 tránsitos de buques desde el pasado domingo, de acuerdo con datos recogidos este jueves por la Lloyd´s Market Association (LMA), vinculada a la entidad bancaria.
De los 3.000 tránsitos que se producen al mes en este paso estratégico situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, unos 100 de media al día, ha disminuido hasta alrededor de 40 desde el pasado 1 de marzo, indicó hoy LMA en un comunicado remitido a EFE.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este jueves un plan para acabar con las actividades militares de Hezbulá, al tiempo que prometió el envío de ayuda militar al Ejército libanés.
For Lebanon we must act.
Everything must be done to prevent this country, so close to France, from once again being drawn into war.
The Lebanese have a right to peace and security—like everyone in the Middle East.…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2026
En un mensaje en sus redes sociales ha asegurado que ha mantenido contactos al más alto nivel, incluidos los líderes de Estados Unidos, Israel y Líbano, para "establecer un plan con vistas a poner fin a las operaciones militares que Hezbulá e Israel llevan a cabo actualmente a ambos lados de la frontera".
El Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, ha reafirmado este jueves la capacidad de la Alianza para la defensa y la adaptación ante las amenazas balísticas tras el ataque contra Turquía con un misil que fue derribado.
"Es una demostración tangible de la capacidad de la Alianza para defender a nuestras poblaciones contra todas las amenazas, incluidas las que plantean los misiles balísticos", ha indicaco la OTAN en un comunicado tras la reunión, celebrada a nivel de embajadores y presidida por el secretario general aliado, Mark Rutte.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este jueves que es "muy respetable" la postura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en relación con la guerra en Irán, al negarse a autorizar el uso de las bases de Morón y Rota para las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Teherán.
Las bolsas europeas han bajado alrededor del 1,5 % este jueves al continuar los ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán que siguen afectando a los países de los alrededores del Golfo Pérsico y encareciendo el precio del petróleo.
Fráncfort y Milán han cedido el 1,61% cada una, mientras que el índice Euro Stoxx 50, que registra la evolución de las empresas con mayor capitalización de la zona euro, han caído el 1,5%; París el 1,49%, Londres el 1,45% y Madrid el 1,38%.
Un grupo de 25 turistas de Málaga y Jaén atrapados en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) desde el sábado –al cerrarse el espacio aéreo por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes– ha conseguido volver a Madrid este jueves.
El guía del grupo, José Ángel Monereo, ha informado a EFE de que ya han llegado a Madrid y que iban camino de Málaga. Un buen número son de Vélez-Málaga, donde se ubica la agencia del viaje turístico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que debe participar en la elección del nuevo líder supremo de Irán, tras la muerte de Alí Jamenei en la operación estadounidense e israelí de estos días.
"El hijo de Jamenei es inaceptable", ha dicho en referencia a Mojtaba Jameneí. "Están perdiendo el tiempo (...) es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento como con Delcy en Venezuela", ha dicho en una entrevista telefónica con el portal de noticias Axios.
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha denunciado este jueves "un acto terrorista por parte de Irán" contra el país tras un ataque con drones contra el exclave de Najicheván, que ha alcanzado al aeropuerto en esta república autónoma. Sehún ha confirmado, al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida a causa del incidente.
El mandatario, que ha encabezado una reunión del Consejo de Seguridad azerí tras el suceso, ha resaltado que "los objetivos del ataque fueron instalaciones civiles", antes de resaltar que "Azerbaiyán condena con firmeza este horrible acto de terrorismo". "Los responsables deben rendir cuentas inmediatamente. Las autoridades iraníes deben dar una explicación a Azerbaiyán, presentar disculpas y hacer que los responsables de este acto terrorista sean procesados", ha subrayado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este jueves contra España, al que ha llamado país "perdedor", acusándole de ser "muy hostil" hacia la OTAN, tras afear que es el único aliado en oponerse a dedicar el 5% de su PIB al gasto en defensa y avisando de represalias.
"Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor", ha apuntado el presidente estadounidense en una entrevista por teléfono con el diario New York Post, en la que ha vuelto otra vez ha mostrar su "decepción" con Reino Unido, a raíz de su postura inicial de oponerse al uso de sus bases militares para lanzar ataques contra Irán.
La escalada de los conflictos en Oriente Medio ha provocado más de 330.000 desplazados internos en algunos de los países que han recibido mayor número de ataques, como Irán, Afganistán, Pakistán y Líbano, indicó este jueves la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Los desplazados en Líbano, donde se han reactivado las hostilidades entre Israel y Hezbolá, se elevan ya a 84.000, mientras que al menos 100.000 personas han dejado sus hogares en Irán por los ataques de Estados Unidos e Israel.
El cierre del espacio aéreo en Oriente Medio debido a la escalada del conflicto tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán está causando problemas a varios asistentes asiáticos del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona para regresar a sus países. Cancelaciones, retrasos y el aumento del precio de los vuelos están obligando a algunos participantes a replantear sus planes de viaje o permanecer más tiempo en Europa.
Algunos congresistas, como una representante de Huawei residente en Dubái o una periodista tecnológica japonesa, han decidido esperar en Europa o buscar rutas alternativas a través de terceros países para volver a Asia cuando la situación mejore. Otros asistentes, en cambio, han podido mantener sus itinerarios previstos, aunque reconocen que compañeros de sus empresas han tenido que modificar rutas o no pudieron viajar al congreso debido a las restricciones aéreas.
El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte de un "comandante" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un ataque perpetrado durante las últimas horas contra un campamento de refugiados palestinos en la ciudad de Trípoli, en el norte de Líbano. Este suceso que se ha saldado con al menos dos muertos, según las autoridades libanesas.
Según han manifestado, "la Armada atacó y mató al terrorista Uasim Atailá Alí, un comandante de Hamás y jefe de entrenamiento en el departamento militar de Hamás en Líbano", en lo que ha supuesto en primer ataque contra el norte de Líbano desde el inicio de la ofensiva.
El ministro de Información de Líbano Paul Morcos, ha informado este jueves de que las actividades de la Guardia Revolucionaria de Irán quedan prohibidas en territorio libanés y ha ordenado la detención y deportación de todos sus miembros, una medida que llega tan solo días después de que las autoridades prohibieran también "todas las actividades militares" del partido-milicia chií Hezbolá.
"Teniendo en cuenta las crecientes informaciones sobre la presencia de elementos de la Guardia Revolucionaria iraní en territorio libanés y su implicación en actividades militares y para salvaguardar la seguridad y la soberanía nacional, (...) se han tomado estas medidas tras una serie de deliberaciones en el seno del Gabinete", ha afirmado Morcos, según un comunicado.
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado este jueves que enviará cuatro aviones de combate adicionales de tipo Typhoon para reforzar las operaciones defensivas del Reino Unido en Catar y en la región de Oriente Medio, sacudida por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
En una conferencia de prensa desde Downing Street –residencia oficial y oficina de Starmer–, el jefe del Gobierno británico ha confirmado asimismo que los helicópteros Wildcat con capacidades antidrones llegarán a la isla mediterránea de Chipre mañana viernes.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha afirmado este jueves que el asunto sobre el uso de las bases españolas para la ofensiva estadounidense e israelí contra Irán incumbe solo a Madrid y Washington.
"Que lo arregle Estados Unidos con Madrid. Nosotros prácticamente no tenemos relaciones con Madrid, lamentablemente. No es culpa nuestra", ha dicho Peskov a la cadena de televisión estatal Vesti.
Un dron tipo Shahed que en la madrugada del lunes alcanzó la base de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica Akrotiri en Chipre no fue lanzado desde Irán, según ha confirmado este jueves el Gobierno británico.
Un portavoz ha dicho que la investigación inicial de las partes del aparato recuperadas indican "que se trató de un dron tipo Shahed, que no fue lanzado desde Irán", y que impactó antes de que el primer ministro, Keir Starmer, autorizara el uso por Estados Unidos de las bases británicas con fines defensivos.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este jueves haber derribado un caza F-15 de la Fuerza Aérea estadounidense en el suroeste del país, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países de la región.
"Un 'F-15E Strike Eagle' estadounidense ha sido atacado con éxito por los sistemas de defensa aeroespacial y se ha estrellado cerca de la frontera suroeste del país", según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim, sin que el Ejército estadounidense se haya pronunciado al respecto.
Las autoridades de Omán han señalado que trabajan con gobiernos y aerolíneas internacionales para evacuar a extranjeros en el golfo Pérsico, "sin importar el pasaporte".
El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, ha insistido en el derecho a "la seguridad y protección", por lo que ha insistido en que las labores de evacuación se extienden a todas las nacionalidades. "Nos referimos a 'todos', sin importar el pasaporte que tengan. Los ciudadanos de todos los países tienen el 'derecho humano a la seguridad y protección'. Las personas importan", ha afirmado.
Al Busaidi, que actuó precisamente como mediador entre Estados Unidos e Irán en los contactos indirectos mantenidos primero en Mascate y posteriormente en Ginebra, ha concluido su mensaje con una petición para "detener la guerra ahora".
La activista iraní Masih Alinejad ha lanzado varios mensajes al Gobierno de Pedro Sánchez —durante el acto organizado por el PP en el Congreso con motivo de la semana de la mujer— por alinearse con el régimen de los ayatolás al impedir a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón en la ofensiva contra Teherán. "¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves?", ha gritado en la Sala Constitucional, a "utilizar los cuerpos de mi gente, que está combatiendo a los asesinos, por motivos partidistas".
El Gobierno de Irán ha acusado a Estados Unidos e Israel de atacar de forma deliberada objetivos civiles para infligir el "máximo sufrimiento y pérdida de vidas" durante la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero, en medio de negociaciones indirectas para un nuevo acuerdo nuclear.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha denunciado que esta agresión injustificada impacta también en los mercados globales, elevando los precios de la energía y desestabilizando economías, mientras que para los iraníes el costo humano es mucho mayor. Hasta la fecha, los ataques han dejado más de mil muertos, incluidos el líder supremo Alí Jamenei y varios altos cargos militares, provocando represalias iraníes con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses.
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han informado de que al menos tres personas han muerto y otras 94 han resultado heridas en los ataques perpetrados por las fuerzas iraníes contra posiciones de Israel y Estados Unidos en el territorio emiratí desde el pasado sábado.
En un comunicado, han detallado que en la última jornada se han detectado otros siete misiles balísticos sobre el espacio aéreo del país, de los cuales seis han sido interceptados y uno ha caído en territorio emiratí. Además, se han neutralizado 125 de los 131 drones lanzados por el régimen de los ayatolás.
El Ministerio de Defensa de EAU ha defendido que está "totalmente preparado y dispuesto para hacer frente a cualquier amenaza y enfrentar con firmeza todo aquello que tenga como objetivo desestabilizar la seguridad del Estado, a fin de garantizar la preservación de su soberanía, seguridad y estabilidad y proteger sus intereses y capacidades nacionales".
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado otra "amplia" ola de ataques contra posiciones militares del régimen de los ayatolás en Teherán. Las acciones serán "tanto subterráneas como en superficie", han detallado.
"Durante la noche", han explicado, ya "completaron" una serie de ataques a "objetivos terroristas" que golpearon infraestructuras de su "sistema de misiles balísticos" que suponían una "amenaza real e inmediata" para Israel.
El Ejército de Israel ha ordenado a la población de varios barrios del sur de Beirut, conocidos como Dahiye, abandonar sus hogares de manera inmediata. En particular, los de Haret Hreik, Chiyah, Hadaz y el campo de refugiados Bourj el Barajne. Conocidos bastiones del grupo terrorista Hezbolá. La orden ha incluido rutas específicas para la evacuación, prohibiendo dirigirse al sur.
Esta medida se produce en medio de una escalada militar en la zona tras los ataques de Hezbolá a Israel con proyectiles, que provocaron la respuesta israelí con bombardeos en el sur del Líbano, Beirut y el valle de la Becá. Como consecuencia, al menos 77 personas han muerto y varias han resultado heridas.
Azerbaiyán ha puesto en alerta sus Fuerzas Armadas tras un ataque con drones atribuido a Irán, que el líder azerbaiyano, Ilham Aliyev, calificó de "acto terrorista".
"Nuestras fuerzas armadas -el Ministerio de Defensa, el Servicio Estatal de Fronteras y todas las demás unidades de fuerzas especiales- han sido puestas en alerta máxima y deben estar preparadas para llevar a cabo cualquier operación", declaró en una reunión del Consejo de Seguridad del país, reunido con urgencia tras el incidente que dejó hoy cuatro heridos y cuya autoría fue negada por Teherán.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Gobierno "coherencia, congruencia, y cerrarle la boca a Donald Trump" después de que se hayan conocido "informaciones contradictorias" después de que Pedro Sánchez anunciase a bombo y platillo su "no a la guerra".
Belarra se refería, por un lado, al despegue de "un avión con destino a Italia y después a Arabia Saudí que habría salido, según ha comentado, de la base de Rota". Y, por otro, al envío de la fragata F105 Cristóbal Colón, considerada la fragata más avanzada de la Armada española, a Chipre.
Cerrarle la boca a Donald Trump, cerrar las bases YA. pic.twitter.com/6dwiNu8ZU7— Ione Belarra (@ionebelarra) March 5, 2026
Irán ha anunciado un nuevo ataque con drones contra una base militar estadounidense en Kuwait, en respuesta a la ofensiva iniciada el sábado por Israel y Estados Unidos contra el país persa. La Armada iraní ha confirmado que sus unidades de drones atacaron la ubicación de las fuerzas estadounidenses. Por su parte, el ministro de Exteriores de Kuwait, Yaber al Ahmed al Sabá, ha condenado los ataques como una violación de la soberanía kuwaití, del Consejo de Cooperación del Golfo y del Derecho Internacional.
Además, ha subrayado el derecho de Kuwait a defender su territorio y garantizar la seguridad de ciudadanos y residentes, advirtiendo que la amenaza iraní afecta la seguridad energética mundial, la estabilidad económica y las cadenas de suministro, y que la seguridad del Golfo es indivisible.
La Guardia Revolucionaria de Irán ha dicho que ha atacado el aeropuerto israelí de Ben Gurión, en Tel Aviv, en el marco de una nueva oleada de bombardeos que alcanzó también objetivos estadounidenses en la región, así como en Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Según Irán, un misil balístico Jorramshahr impactó con éxito en la base del 27.º Escuadrón de la Fuerza Aérea de Israel, acompañado de drones de ataque que atravesaron múltiples capas de defensa.
La Guardia Revolucionaria describió la acción como un "verdadero infierno" para los agresores. Por su parte, las autoridades israelíes no se han pronunciado oficialmente, aunque las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron haber interceptado todos los misiles balísticos lanzados por Irán durante la noche.
Las autoridades israelíes han anunciado que reabrirán su espacio aéreo para vuelos de salida el próximo domingo. Una medida que se enmarca en el plan por fases puesto en marcha por el Gobierno de Benjamín Netanyahu para retomar las operaciones aeroportuarias en el país, en medio de la guerra regional desatada tras los ataques de Estados Unidos e Israel al régimen de los Ayatolás el pasado sábado.
Así lo ha confirmado la ministra de Transporte israelí, Miri Regev, quien ha señalado que se permitirá la salida de aviones para facilitar la evacuación de extranjeros, aunque la medida estará sujeta a la situación de seguridad que haya en la región en ese momento. El espacio aéreo también se ha abierto durante unas horas este jueves y se seguirá haciendo "de manera medida y gradual".
El director de la Autoridad Aeroportuaria de Israel, Sharon Kadmi, ha explicado que se permitirá un vuelo de fuselaje estrecho, con capacidad para unos 200 pasajeros, cada hora durante las primeras 24 horas. Con este plan, se espera que el aeropuerto Ben Gurión gestione entre 8.000 y 9.000 pasajeros al día. "En un plazo de una semana a diez días deberíamos poder traer de vuelta a todo el mundo a Israel".
La Comisión Europea coordina vuelos de repatriación de ciudadanos europeos desde Oriente Medio mediante el Mecanismo de Protección Civil de la UE. Desde el miércoles, el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC) ha apoyado a los Estados miembros en la organización de seis vuelos, que ya han permitido el regreso seguro a países como Bulgaria, Italia, Austria y Eslovaquia.
Hasta el 5 de marzo, diez Estados miembros han activado el mecanismo, y se esperan más vuelos en los próximos días. La Comisión puede cofinanciar hasta el 75% de los costes si se ofrecen plazas a ciudadanos de otros países de la UE, o cubrir el 100% si se utiliza el mecanismo rescEU.
Las autoridades libanesas han elevado a más de 75 los muertos y 525 los heridos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel para frenar la ofensiva del grupo terrorista Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.
El Ejército israelí ha comunicado que ha atacado un total de 320 objetivos que atribuyen a la organización criminal, 80 de ellos en las últimas 24 horas. De ahí que pidiera a los residentes del sur del Líbano que abandonen sus casas y se desplazasen al norte del río Litani.
Tres países europeos —Francia, Italia y Grecia— han acordado reforzar militarmente a Chipre tras los ataques contra una base militar británica en la isla. Una iniciativa del presidente galo, Emmanuel Macron, que no ha tardado en materializarse.
El mandatario francés ya anunció el martes el despliegue de cazas ‘Rafale’, para elevar la defensa antiaérea del golfo Pérsico, así como la movilización de medios navales en el mar Mediterráneo.
Para salvaguardar la navegación en el canal de Suez, Macron ha ordenado el traslado del portaaviones 'Charles de Gaulle', con capacidad de alojar hasta 40 aeronaves. Por su lado, Grecia ha enviado dos fragatas y aviones F-16 a la isla.
El Ejército iraní negó haber atacado con drones el aeropuerto del enclave azerbayano de Najicheván, después de que así lo denunciase el Gobierno de Azerbaiyán.
"La República Islámica de Irán, al tiempo que respeta la soberanía de todos los países, especialmente los musulmanes y vecinos, niega que sus Fuerzas Armadas hayan lanzado ningún dron hacia la República de Azerbaiyán", afirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un comunicado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que si fuera por el PSOE el régimen del ayatolá Alí Jamenei "seguiría armándose nuclearmente toda la vida". "Estamos francamente consternados con la política internacional que está llevando el Gobierno de (Pedro) Sánchez, su jefe, sin haber pasado ni siquiera por el Congreso de los Diputados", ha añadido en referencia al rechazo del Ejecutivo a cooperar con Estados Unidos e Israel en la guerra de Irán.
"Si por ustedes fuera, las cárceles venezolanas todavía estarían llenas de presos políticos", ha añadido en la sesión de control del Pleno de la Asamblea en respuesta a la portavoz del PSOE madrileño, Mar Espinar. Díaz Ayuso le ha recordado que en Irán manda un régimen que "en muy pocas semanas mató a 30.000 personas (...), castigando a los homosexuales, condenándolos a la cárcel, a latigazos, colgándolos de grúas y asesinando a mujeres por negarse a llevar el velo".
Nvidia ha suspendido la producción de microchips H200 destinados a China ante la posibilidad de que Estados Unidos endurezca los controles de exportación, según el Financial Times. La compañía ha reestructurado la fabricación en TSMC, Taiwán, para centrarse en su nuevo hardware de IA, Vera Rubin, y reducir la dependencia de ventas futuras del H200 en China.
La decisión responde a la escasez de materiales avanzados y a la incertidumbre regulatoria de Washington, así como a los esfuerzos de Pekín por impulsar su industria nacional de semiconductores. Aunque se han aprobado ventas limitadas de H200, Nvidia aún no ha generado ingresos por ellas. La empresa mantiene inventario suficiente y espera que las reuniones entre Trump y Xi permitan aclarar las exportaciones.
La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha garantizado que el Gobierno será "coherente" y dará la misma respuesta que a los ucranianos en caso de que se produzca una oleada de desplazados procedente de Oriente Medio por la guerra de Irán. "España cada vez que tiene oportunidad demuestra que está a la altura", ha señalado desde Forum Europa.
Nuestro país es el cuarto de la Unión Europea en acoger ucranianos tras "la invasión de Putin", ha añadido. El reglamento de retorno que tiene previsto aprobar la Unión Europea abre la puerta a la deportación a terceros países considerados seguros, pero ha recordado que la postura del Ejecutivo español es la de mantener "una perspectiva humanista de la política migratoria". "No está de acuerdo con las soluciones innovadoras", ha concluido.
El Gobierno de Chipre agradeció este jueves la disposición de España e Italia a contribuir a la defensa de la isla, tras anunciar ambos países que contribuían a un despliegue naval en la región, declaró el portavoz del Ejecutivo, Konstantinos Letymbiotis.
Letymbiotis señaló que el presidente de Chipre, Nikos Jristodulidis, mantuvo hoy una conversación telefónica con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien expresó la intención de su país de contribuir a las medidas preventivas, y también se comunicó con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que también transmitió su disposición a aportar medios.
El Ejército de Israel ha emitido una nueva "advertencia urgente" reclamando a todos los residentes en localidades de Líbano situadas al sur del río Litani que abandonen la zona, en medio de la campaña de bombardeos e incursiones terrestres en el país al hilo del conflicto desatado en Oriente Próximo por la guerra de Irán.
"Deben irse inmediatamente al norte del río Litani. Esta advertencia se aplica también a residentes de Tiro y Bint Yebeil", ha señalado. "Las actividades terroristas de Hezbolá obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a actuar con fuerza. No intentamos causarles daño (a los civiles)", ha aseverado.
"Cualquier casa usada por Hezbolá para fines militares puede ser atacada", advierten las fuerzas israelíes —en el comunicado difundido a través de redes sociales— al tiempo que recuerdan que "cualquier movimiento al sur (del Litani) pone en peligro su vida".
Francia ha anunciado que ha autorizado que aviones estadounidenses utilicen sus bases en Oriente Medio, en plena campaña de ataques a Irán, y lo justificó para contribuir así a la protección de sus socios en la región, según fuentes del Estado Mayor del Ejército.
El Ejército israelí ha comunicado que ha atacado un total de 320 objetivos que atribuye al grupo terrorista Hezbolá, 80 de ellos en las últimas 24 horas. De ahí que ordenara el miércoles que los residentes del sur del Líbano abandonasen sus casas y se desplacen "de inmediato" al norte del río Litani.
Las fuerzas armadas israelíes aseguran que han tomado "menos de diez" posiciones en el lado libanés de la divisoria con una profundidad de "cientos" de metros en el país vecino, para fortalecer la defensa de los asentamientos del norte de Israel y desplegados a lo largo de la frontera.
El comisario de Migración e Interior, Magnus Brunner, indicó que, por el momento, no se registran movimientos migratorios desde Irán hacia Europa u otros países de la región, aunque se observa la situación para anticipar posibles impactos en migración y seguridad si el conflicto se prolonga.
Por otro lado, reconoció desplazamientos internos dentro de Irán, pero no hacia el extranjero. Además, destacó la importancia de que la UE esté preparada ante cualquier eventualidad y mantenga contacto estrecho con interlocutores regionales.
El Gobierno de Irán ha comunicado que ha lanzado una operación "preventiva" contra "grupos separatistas" que supuestamente se preparaban para "invadir" el país desde Irak, tras varios días de ataques contra grupos kurdos en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.
El Ministerio de Inteligencia iraní asegura que "grupos terroristas separatistas planeaban entrar a través de las fronteras occidentales con apoyo del enemigo estadounidense-sionista, explotando las condiciones de guerra".
La ofensiva se habría saldado con "destrucción de una porción significativa de las posiciones e instalaciones de estos mercenarios, que han sufrido grandes bajas", ha recogido la cadena de televisión pública iraní IRIB.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha exigido altura de miras al PP y le ha pedido que apoye la posición "inquebrantable" del Ejecutivo en contra de la guerra en Irán y en defensa del derecho internacional.
Lo ha hecho durante un desayuno informativo en el que ha criticado que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "defienda los derechos humanos fuera" de España mientras "aquí está alcanzando pactos con ultras que son antagónicos a defenderlos", en referencia a Vox.
"No es momento de hacer política", ha aseverado Saiz, que ha instado a Feijóo a llamar al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en lugar de al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como hizo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.
Italia mandará barcos de la Marina militar a Chipre y sistemas de defensa antidrones y antimisiles a los países del Golfo que han solicitado ayuda tras los ataques de Irán, según anunció el ministro de Defensa, Guido Crosetto, en una comparecencia en la Cámara de los diputados.
Crosetto también anunció que "junto con los españoles y los franceses" desplegará ayuda naval a Chipre, después de que fuera interceptado un misil que se dirigía a su territorio.
"Debemos reevaluar nuestra presencia en la región y responder a las peticiones de los países amigos que se encuentran en dificultades. Tenemos la intención de desplegar un dispositivo multidominio en Oriente Medio, con sistemas de defensa aérea antidrones y antimisiles", afirmó el ministro.
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció el envío de medios militares a Oriente Próximo dentro de un plan de contingencia ante la escalada del conflicto. Según explicó ante el Parlamento, el Gobierno ha desplegado seis equipos de respuesta a crisis en la región y ha reforzado la planificación militar con el envío de dos aviones, uno de transporte y otro de reabastecimiento.
Además, el Ministerio de Exteriores trabaja para ampliar la capacidad de asistencia consular a los australianos en la zona. Albanese reiteró su apoyo a los ataques contra Irán, señalando que buscan impedir que el país obtenga armas nucleares.
El ministro británico de Defensa, John Healey, viajará a Chipre tras el ataque con dron iraní registrado el lunes contra una base militar del Reino Unido en la isla. Durante la visita se reunirá con su homólogo chipriota y con militares destinados en las bases británicas de Akrotiri y Dhekelia. La primera fue parcialmente evacuada tras el impacto del dron, que no causó víctimas.
El viaje se produce en medio de críticas al Gobierno británico por su lenta reacción al incidente. Londres planea reforzar la defensa enviando aviones, helicópteros con capacidad antidrones y el destructor HMS Dragon, aunque este no partirá hasta la próxima semana. El primer ministro Keir Starmer reiteró que el Reino Unido no entrará en la guerra contra Irán sin base legal.
Rusia afirmó que Irán no le ha solicitado ningún tipo de ayuda, incluido armamento, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que Teherán no ha presentado ninguna petición y que la postura rusa respecto al conflicto sigue siendo la misma. Peskov también expresó la decepción de Moscú por que las recientes negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mediadas por Omán, terminaran derivando en una "agresión directa" contra la república islámica.
Hasta ahora, Rusia se ha limitado a mostrar apoyo político a Irán y a condenar el asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y de miembros de su familia, sin intervenir militarmente, pese a la cooperación previa entre ambos países en el ámbito militar.
El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha vuelto a defender la salida de España de la OTAN y ha propuesto que las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) sean desmanteladas y convertidas en centros "de cooperación y ayuda humanitaria".
"No son dos bases cualquiera", están "en el nivel top" y la permanencia de tropas norteamericanas supone una "amenaza" para paz en España, ha dicho durante una entrevista en Telecinco.
Maillo ha señalado que el Gobierno está en el "lado correcto" de la historia con su postura ante la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, al considerar que va "en contra del derecho internacional".
Israel reabrió este jueves su espacio aéreo, cerrado desde el sábado tras el inicio de su ofensiva contra Irán, para permitir vuelos de repatriación de ciudadanos israelíes que habían quedado varados en el extranjero. Los primeros aviones, procedentes de Atenas y Roma y operados por aerolíneas israelíes, aterrizaron por la mañana en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv.
Se estima que unos 100.000 israelíes estaban fuera del país al inicio del conflicto. El aeropuerto operará de forma gradual y se calcula que la repatriación completa podría tardar entre una semana y diez días.
La medida coincide con nuevas alarmas por misiles lanzados desde Irán, tras unas seis horas sin ataques. Servicios de emergencia informaron de restos de misiles interceptados caídos en el centro del país, sin detallar ubicaciones.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera que la Unión Europea cuenta con "medios y capacidades" para "proteger a aquellos que necesiten protección" ante una hipotética ola migratoria causada por la guerra de Irán. "Ya hemos afrontado otras crisis parecidas", ha señalado desde Bruselas.
No obstante, Marlaska ha abogado por "desescalar" una situación que "nunca debió existir" ya que "no se ha basado en las normas internacionales, en el derechos internacional, en la Carta de Naciones Unidas". "España está comprometida siempre en la resolución pacífica", ha añadido.
La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado un petrolero estadounidense en el golfo Pérsico como parte de su respuesta a la ofensiva iniciada el 28 de febrero por EEUU e Israel. Según medios estatales iraníes, el buque fue alcanzado en el norte del Golfo y estaría ardiendo.
La organización advirtió además de que, en tiempo de guerra, Irán controlará el paso por el estrecho de Ormuz y amenazó con atacar buques estadounidenses, israelíes o de países aliados si son detectados. No obstante, el subcomandante Amir Heydari aclaró que el estrecho no ha sido cerrado y que actuarán conforme a protocolos internacionales.
España enviará la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre en compañía del portaaviones francés 'Charles de Gaulle' y de otros navíos de la Armada griega, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado. La Cristóbal Colón se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del 'Charles de Gaulle' para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico.
Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo. También saldrá brevemente a la mar el buque de aprovisionamiento 'Cantabria' para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el Golfo de Cádiz.
Defensa ha explicado que 'Cristóbal Colón' es la "fragata tecnológicamente más avanzada". Su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería 'Patriot' desplegada en Turquía. También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto. "Con el despliegue la 'Cristóbal Colón', España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental", ha concluido Defensa.
Azerbaiyán denunció un ataque con drones contra la república autónoma de Najicheván presuntamente lanzado desde territorio iraní. Según el Ministerio de Exteriores, uno de los drones impactó en la terminal del aeropuerto y otro cayó cerca de una escuela en Shakarabad, dejando daños materiales y dos civiles heridos.
Bakú condenó el incidente por considerarlo una violación del Derecho Internacional y exigió a Irán una explicación, una investigación y garantías de que no se repetirá. Además, convocó al embajador iraní para trasladarle una protesta formal.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descartado que vaya a convocar al embajador de Estados Unidos en España por la escalada diplomática entre ambos países tras posición de "no a la guerra" mantenida por el Gobierno de Pedro Sánchez y la amenaza de romper relaciones comerciales lanzada por el presidente norteamericano Donald Trump.
En declaraciones a Catalunya Ràdio, Albares ha asegurado que la relación con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, es "fluida" pese a que no han hablado en las últimas horas. También ha desmentido "tajantemente" que España haya acordado cooperar con el Ejército norteamericano, como había asegurado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que todos los españoles que querían salir de Irán ya lo han hecho y que los que permanecen en el país es porque así lo desean.
Cuando comenzó la guerra, el pasado sábado, alrededor de 31.000 compatriotas —entre residentes, turistas y personas que se habían desplazado por motivos de trabajo— se encontraban en la región. En declaraciones a RAC1, Albares ha asegurado que los que han pedido regresar a España "son una minoría".
Esta mañana ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) un avión del Ejército del Aire que ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra de Irán.
El Ejército de Irán ha amenazado con lanzar un ataque contra las instalaciones nucleares de Israel en Dimona en caso de que Estados Unidos e Israel den pasos para intentar concretar un "cambio de régimen", en el marco de la ofensiva sorpresa lanzada por ambos países el 28 de febrero, en la que ha sido asesinado el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
Un alto cargo militar de Irán ha señalado que "si Estados Unidos e Israel buscan un cambio de régimen en Irán, Teherán atacará el reactor nuclear de Dimona, en los territorios ocupados", según ha informado la agencia iraní de noticias ISNA. Las instalaciones, ubicadas en el desierto del Néguev, son clave para Israel, por lo que es uno de los lugares más protegidos del país.
El Gobierno israelí ha destacado que entre sus objetivos está lograr un cambio de régimen en Irán y su ministro de Defensa, Israel Katz, amenazó el miércoles con que cualquier sucesor de Jamenei será igualmente "un objetivo inequívoco para ser eliminado".
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha tenido "una posición de acierto permanente" a lo largo de su mandato.
"Acertó en UE liderando los fondos europeos; acertó en la posición de Ucrania y es reconocido por el pueblo ucraniano como uno de los presidentes más consistentes, más coherentes; acertó de una manera evidente en la tragedia que hemos vivido con el pueblo gazatí a manos de Israel", ha afirmado a su llegada a Fórum Europa. Y "va a acertar ahora" en su postura respecto a la intervención militar impulsada por Israel y EEUU.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró este jueves que Italia "no está en guerra" ni quiere "entrar en ella" y recordó que si llega una petición para el uso en acciones bélicas de las bases estadounidenses en el territorio italiano se tendrá que consultar al Parlamento.
"No estamos en guerra ni queremos entrar en ella", afirmó Meloni en declaraciones a la emisora 'RTL 102.5' sobre la situación en Oriente Medio .
La mandataria consideró que la situación "es preocupante" y mostró su preocupación "por la crisis cada vez más evidente del derecho internacional y de las organizaciones internacionales".
El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio que ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra contra Irán ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 6.50 horas, han indicado a Efe fuentes de Defensa.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha celebrado en un mensaje en redes sociales que "otro grupo de españoles que se encontraban en Oriente Medio acaba de llegar a la base aérea de Torrejón en un avión del Ejército del Aire. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores seguimos trabajando para que todas las operaciones de evacuación en marcha culminen con éxito".
El Gobierno de Israel ha ensalzado este jueves que la "cooperación" con Estados Unidos en la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa contra Irán el 28 de febrero "está cambiando la historia", tras una campaña de bombardeos que ha provocado un nuevo conflicto en Oriente Próximo.
"La cooperación entre el presidente (estadounidense, Donald) Trump y el primer ministro (israelí, Benjamin) Netanyahu contra Irán está cambiando la historia", ha trasladado el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, a su homólogo de Estados Unidos, Pete Hegseth, durante una llamada telefónica.
La cartera de Katz ha destacado que durante la conversación ha trasladado a Washington sus "condolencias" por la muerte de seis soldados estadounidenses por el impacto de un dron contra una instalación militar en Kuwait, antes de resaltar que Israel "está haciendo y seguirá haciendo todo lo posible para ayudar a proteger la seguridad de las tropas de Estados Unidos en la región".
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado hoy que el Gobierno "valora" prestar apoyo militar a Chipre en el marco de la defensa europea, según ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.
Al ser preguntada si España va a facilitar apoyo militar a Chipre, tras el ataque sufrido por parte de Irán, la ministra ha explicado que si la Unión Europea o una serie de países de la Unión Europea, en defensa de la paz, envían efectivos "pues evidentemente España, como hace muchísimas ocasiones en muchísimas otras misiones, pues lo tendrá en cuenta y lo valorará".
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha cifrado en cerca de 100.000 las personas desplazadas desde la capital de Irán, Teherán, en los dos primeros días de guerra tras la ofensiva sorpresa lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás.
El conflicto habría provocado además la salida de casi 10.000 sirios y 1.000 libaneses —procedentes del sur del país y de la capital, Beirut— hacia Damasco, sólo en la jornada de este lunes.
El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán niega que haya lanzado un misil contra Turquía, en referencia al proyectil que las defensas de la OTAN en ese país habrían interceptado.
"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respetan la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y deniegan cualquier lanzamiento de misiles hacia su territorio", ha indicado a través de un comunicado.
El Ministerio de Defensa turco aseguró que "un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental".
Las autoridades cataríes están evacuando a las personas que viven en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Doha "como medida de precaución temporal" mientras el país de la península arábiga hace frente, como la mayor parte de la región, a los ataques de Irán contra instalaciones y bases estadounidenses, en represalia por la ofensiva lanzada el pasado sábado por la Administración Trump junto con el Gobierno israelí.
La nota del Ministerio de Interior detalla que "se les ha proporcionado alojamiento alternativo como parte de las medidas preventivas necesarias" para proteger a la población, a la que ha animado a seguir "los canales oficiales para obtener información confiable". En término generales, insta a la población a "permanecer en el interior de viviendas y edificios y a evitar salir excepto cuando sea necesario".
Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han amenazado con atacar los intereses de cualquier país "europeo" en la región si apoyan a Estados Unidos e Israel en su guerra abierta contra el régimen de los ayatolás.
"Cualquiera de esos países que participe en esta batalla es considerado enemigo de nuestro pueblo y de nuestros valores sagrados, y sus fuerzas e intereses en Irak y la región se convierten en objetivos legítimos como castigo por su participación en esta agresión", han declarado en un comunicado dirigido a los "aliados europeos" de los gobiernos estadounidense e israelí.
Las milicias proiraníes acusan a estos dos países de involucrar a Europa en lo que consideran una "guerra injusta", señalan, "contra el pueblo de la República Islámica y la región". "Las fuerzas del mal están conspirando para extinguir la llama del orgullo de los pueblos libres (...), en un intento (...) de propagar la corrupción en la Tierra imponiendo su hegemonía sobre la voluntad de los pueblos libres", agumentan. "Nunca lo conseguirán".
Un primer grupo de 22 españoles que se encontraban en Irán, de los poco más de 150 que había en este país cuando se inició el sábado la operación militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los ayatolás, se encuentra ya a salvo en Azerbaiyán y viajará en las próximas horas hacia España.
Los españoles evacuados de Irán ya están a salvo.
Los españoles evacuados de Irán ya están a salvo.

Seguimos trabajando por la protección del resto de españoles en Oriente Medio y que todos los que lo deseen puedan volver a casa lo antes posible. pic.twitter.com/uIzotuOpCV— José Manuel Albares (@jmalbares) March 4, 2026
Según ha informado en un vídeo el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, "acaban de cruzar la frontera entre Irán y Azerbaiyán". Desde este país, ha precisado, "van a proseguir viaje a Madrid, vía Bakú y Estambul" y está previsto que lleguen a España "previsiblemente mañana".
La naviera danesa Maersk ha anunciado este miércoles que suspende temporalmente la aceptación de reservas para transportar mercancías vía marítima con destino y procedencia en Emiratos Árabes Unidos, Omán (excepto el puerto de Salalá), Irak, Kuwait, Qatar, Bahréin y los puertos de Dammam y Jubail (Arabia Saudí) hasta nueva orden.
Según ha comunicado mediante nota de prensa, el aviso tiene "efecto inmediato", aunque se permitirá agendar el transporte de alimentos, medicinas y otros "bienes esenciales". Esto aplica también a la movilidad a través de dichos países.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha elogiado este miércoles al Gobierno español por su "conducta responsable" tras "oponerse" a las "flagrantes violaciones de Derechos Humanos" y a la "agresión" militar de Estados Unidos e Israel contra el país.
"La conducta responsable de España al oponerse a las flagrantes violaciones de Derechos Humanos y a la agresión militar de la coalición sionista-estadounidense contra países, incluido Irán, demuestra que todavía existen ética y conciencias despiertas en Occidente. Felicito a los funcionarios españoles por su postura", ha expresado en un mensaje publicado en redes sociales.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó este miércoles que ya ha "expresado las advertencias más claras" para evitar que se repitan ataques a su territorio, en referencia al misil iraní que fue derribado este miércoles en el espacio aéreo turco.
"No dejamos nada al azar en estos días en los que nuestra región pasa por problemas. En incidentes como el de esta mañana estamos en consultas cercanas con nuestros aliados en la OTAN, tomamos todo tipo de precauciones y hacemos las intervenciones inmediatas necesarias", dijo Erdogan.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha negado que España haya acordado cooperar militarmente con Estados Unidos en declaraciones en La Ser. "No tengo la menor idea de a que se puede referir, la posición de España no ha cambiado en absoluto", ha dicho Albares.
"Nuestra posición sigue invariable", ha insistido el titular de Exteriores. "Hay un acuerdo bilateral y fuera del marco de ese convenio no va a haber uso de las bases. El convenio es muy claro", ha señalado.
Estas son las palabras exactas de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa:
"Con respecto a España, creo que han escuchado el mensaje del presidente ayer, alto y claro, y según tengo entendido, en las últimas horas han aceptado cooperar con el Ejército de Estados Unidos. Así que sé que el Ejército estadounidense está coordinándose con sus homólogos en España. Pero el presidente espera que todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen en esta misión largamente buscada, no solo por Estados Unidos, sino también por Europa, para aplastar al régimen iraní fuera de control que, de nuevo, no solo amenaza a Estados Unidos, sino también a nuestros aliados europeos", ha indicado Leavitt.
El Gobierno asegura que no han hablado con la Casa Blanca en las últimas horas y desmiente que esté cooperando con el Ejército estadounidense. Asegura que no es verdad la declaración que hace unos minutos acaba de hacer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt: "Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando (esta cuestión) con sus homólogos en España".
La Casa Blanca ha asegurado este miércoles que el Gobierno español ha acordado cooperar con el Ejército estadounidense después de que el presidente, Pedro Sánchez, se reafirmase en su posición de no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación contra Irán, alegando que no van a ser "cómplices" de algo que es "malo para el mundo" simplemente por el "miedo a represalias".
"Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando (esta cuestión) con sus homólogos en España", ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.
La portavoz ha señalado además que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera "que todos los aliados" cooperen en dicha misión, asegurando que Irán "no solo amenaza a Estados Unidos", sino también al continente europeo.
El Ejército de Israel ha llevado a cabo este miércoles una nueva oleada de ataques contra la sede del aparato de seguridad iraní, incluyendo los cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria, de la Fuerza Quds y las Fuerzas de Seguridad Interna, los Basij.
"El complejo incluye la sede de todo el aparato de seguridad iraní, donde se detectó actividad por parte de soldados del régimen", ha indicado en un comunicado, agregando que los militares operaban "desde dentro" del complejo, "promoviendo" ataques contra Israel y los países de la región, así como la represión de ciudadanos.
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha afirmado que el país mantiene superioridad militar frente a Irán, con "ventaja a nivel operativo y de Inteligencia" en la ofensiva lanzada el sábado junto a Estados Unidos. Durante una visita a la sede de los servicios de Inteligencia del Ejército, Katz ha asegurado que los iraníes no han podido evaluar la amplitud de la Inteligencia israelí ni prever su capacidad operativa para dañar o anular sus capacidades.
Katz ha explicado que la operación estaba inicialmente planeada para mediados de año, pero se adelantó debido a los acontecimientos recientes en Irán y a la posibilidad de una acción conjunta con Estados Unidos. Por su parte, el jefe de la Inteligencia militar, Shlomi Binder, ha destacado que los datos obtenidos por los soldados permiten avanzar hacia la victoria y ha subrayado que el personal está "muy motivado, decidido y entregado" para cumplir con las misiones previstas.
El gran ayatolá Alí Sistani, la máxima autoridad religiosa chií en Irak, ha condenado este miércoles la "guerra injusta" iniciada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán y ha pedido a la comunidad internacional interceder para ponerle fin "de forma inmediata" dado que "sienta un precedente religioso".
Sistani ha instado a evitar un "caos generalizado y una inestabilidad prolongada" derivada de esta ofensiva y ha lamentado que se han registrado "escenas sin precedentes en la región desde hace mucho tiempo", según ha indicado en un mensaje difundido por su oficina.
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha convocado para este jueves, 5 de marzo, una nueva reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de los Veintisiete. El encuentro se celebrará por videoconferencia y servirá para analizar la escalada del conflicto en Oriente Próximo tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.
La cita se produce apenas cinco días después de un anterior Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) extraordinario, en el que los jefes diplomáticos de la UE instaron a la "máxima contención", al respeto al derecho internacional y a la protección de los civiles en la región.
El Pentágono ha subrayado este miércoles que está "ganando" la guerra en Irán tras insistir en que en "apenas cuatro días" ha conseguido resultados "increíbles" en su ofensiva contra el país centroasiático, incluyendo la eliminación del líder de una unidad que "intentó asesinar" al presidente estadounidense, Donald Trump.
"Estados Unidos está ganando, de manera decisiva, devastadora y sin piedad. Solo llevamos cuatro días en esto. Los indicadores están cambiando. Es muy pronto y nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para asegurarnos de tener éxito. Pero solo llevamos cuatro días y los resultados han sido increíbles", ha asegurado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en rueda de prensa desde la sede del Pentágono para dar cuenta de la operación militar contra la República Islámica.
Las autoridades de Rusia han pedido este miércoles "garantizar la seguridad" de la central iraní de Bushehr en plena ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, unas declaraciones que llegan poco después de que el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) haya confirmado "daños" en dos edificios situados cerca de la instalación nuclear.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha indicado durante una rueda de prensa que la central "está bajo amenaza" debido a "las explosiones, que se pueden escuchar literalmente a tan solo kilómetros de la línea de defensa", según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.
QatarEnergy, uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado (GNL), ha declarado "fuerza mayor" para los compradores afectados tras interrumpir la producción el pasado lunes como consecuencia de los ataques producidos en sus instalaciones.
"Tras el anuncio de QatarEnergy de detener la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados, QatarEnergy ha declarado fuerza mayor a sus compradores afectados", ha anunciado la empresa, subrayando que valora la relación con todas sus partes interesadas.
El primer ministro británico, Keir Starmer, ha asegurado que no estaba dispuesto a que Reino Unido se sumara a una guerra contra Irán sin una base legal clara ni un plan "viable y bien pensado", en respuesta a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense había expresado su "decepción" por la negativa inicial de Londres a permitir el uso de una base aérea compartida en el archipiélago de Chagos para una operación militar.
En el Parlamento, Starmer ha defendido que las fuerzas británicas llevan semanas desplegadas y cooperando con Washington en Oriente Próximo, protegiendo también vidas estadounidenses. En este sentido, ha reivindicado la "relación especial" entre ambos países —término acuñado por Winston Churchill— y ha subrayado que esta se basa en la cooperación y el intercambio de inteligencia, no en reaccionar a declaraciones puntuales.
Al menos 83 personas han muerto este miércoles en el hundimiento de una fragata iraní tras el ataque de un submarino de Estados Unidos en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka, según ha informado a EFE el viceministro de Exteriores de este país, el general Aruna Jayasekara.
El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha contactado este miércoles con su homólogo de Irán, Abbas Aragchi, tras la intercepción de un misil balístico iraní que fue neutralizado por los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN en la provincia de Hatay.
Según adelanta la cadena turca NTV, Fidan transmitió la reacción de Turquía respecto al proyectil balístico lanzado desde Irán y que se dirigía al espacio aéreo turco.
En este intercambio, Ankara ha expresado la necesidad de evitar "cualquier paso que pueda provocar la expansión del conflicto". Turquía ha sido uno de los actores más activos en la región para evitar una escalada de las tensiones, ofreciéndose para albergar conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, unos contactos que descarrilaron con la ofensiva lanzada a gran escala contra Teherán.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha acusado a Pedro Sánchez de haber "puesto en riesgo la vida de estadounidenses" al negarse a autorizarles el uso de las bases militares de Morón y Rota durante la guerra de Irán. Algo que, en su opinión, justifica la "frustración" de su presidente —Donald Trump— con el jefe del Ejecutivo español.
"Fue inaceptable durante el fin de semana que los españoles se mostraran tan poco cooperativos", ha aseverado Bessent durante una entrevista con la cadena de televisión CNBC, "mientras comenzábamos a ejecutar la operación".
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que impulse una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su posición sobre la guerra de Irán, al observar que "se ha disfrazado de pacifista". "Miente como siempre", ha considerado. En su opinión, utiliza la "propaganda de la guerra" para "ocultar sus crímenes y sus corrupciones".
"Es el personaje más miserable que hay", ha añadido durante una visita al municipio leonés de Villablino para asistir a un acto de la campaña electoral en Castilla y León, "el carroñero que se aprovecha y alimenta de las guerras con dinero de los españoles". "Celebra cada bomba porque el humo y el ruido le permiten ocultar el debate sobre sus corrupciones y sobre sus crímenes", ha sentenciado.
El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha confirmado el uso de cazas 'Rafale' —de fabricación gala— para neutralizar varios drones iraníes sobre Emiratos Árabes Unidos (EAU), con el objetivo de proteger el espacio aéreo del país del Golfo Pérsico.
Lo ha hecho durante una entrevista concedida a la cadena pública France Télévisions en la que Barrot ha explicado que su país "está respondiendo a las solicitudes de sus socios (...) con la entrega de capacidades militares" para que "puedan defenderse de esta agresión que no han provocado".
El Pentágono ha comunicado que un submarino estadounidense atacó el buque de guerra iraní hundido frente a las costas de Sri Lanka, en lo que ha celebrado como el primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial.
"Se encontraba en aguas internacionales y fue hundido por un torpedo", ha informado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una rueda de prensa junto al jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, para actualizar la situación de la ‘Operación Furia Épica’ lanzada contra Irán el pasado sábado.
La Armada de Sri Lanka ha confirmado la recuperación de varios cadáveres tras el hundimiento del buque de la Armada iraní IRIS Dena, en el que viajaban unas 180 personas, frente a sus costas. Por el momento, se desconoce el número exacto de fallecidos. Las labores de rescate de las autoridades srilanquesas se centran en la búsqueda de posibles supervivientes en la zona.
El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, había informado previamente de que la Marina había rescatado 32 tripulantes que se encontraban gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital General de Karapitiya, en la ciudad sureña de Galle.
"La UE debe oponerse a cualquier medida que recuerde a mentalidades históricas nazis" y "mantener su compromiso con el Derecho Internacional y la justicia", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.
"La UE y el E3 —integrado por Francia, Alemania y Reino Unido— jugaron en el pasado un papel clave en la diplomacia internacional", ha añadido Bagaei antes de recordar su contribución al histórico acuerdo nuclear de 2015. "Un logro de la política exterior europea torpedeado por la Administración de Estados Unidos", que se retiró tres años después.
"Hoy, bajo presión del canciller alemán, algunos miembros de la UE corren el riesgo de quedar posicionados en el lado equivocado de la historia al parecer cómplices de los actos de agresión y crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel contra la nación iraní, uno de los Estados nación más antiguos y más duraderos del mundo", ha zanjado.
La OTAN ha condenado el lanzamiento de un misil balístico por parte de Irán contra Turquía, que ha sido derribado por las sistemas de defensa área de la Alianza Atlántica, y ha reafirmado su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
"Condenamos que Irán haya atacado a Turquía. La OTAN se mantiene firmemente junto a todos los aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región", ha afirmado en declaraciones remitidas a Europa Press la portavoz de la OTAN, Allison Hart, tras el ataque a uno de los Estados miembro de la organización.
Ahmad Jatami, uno de los integrantes de la Asamblea de Expertos de Irán, ha asegurado este miércoles que el organismo "está cerca" de elegir al sucesor del líder supremo del país, Alí Jamenei.
"Las opciones sobre el próximo líder han sido identificadas. Estamos cerca de elegirlo", ha dicho. "Los expertos han sondeado opciones y, por la gracia de Dios, estamos cerca de tomar una decisión", ha manifestado, antes de recalcar que "el trabajo está siendo llevado a cabo con prudencia".
La fundación FAES, que dirige el expresidente José María Aznar, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "aislar" a España y convertirla en un actor "excéntrico y poco fiable" por la posición que ha adoptado ante la guerra de Irán, que ha ratificado este miércoles durante su comparecencia desde Moncloa.
"En esta hora lo que toca es actuar" y "contribuir en la medida de las posibilidades de cada uno a la caída del régimen", añade FAES en un apunte titulado "Indefensos y a la deriva: ¿a dónde se quiere llevar a España?". "La postura de Sánchez y sus socios de izquierda es irresponsable, hipócrita y radicalmente equivocada", sentencia.
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado la "sorpresa" del Gobierno por el hecho de que el canciller alemán, Friederich Merz, no saliera en defensa de España ante las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y su amenaza de suspender el comercio y se ha mostrado convencido de que Angela Merkel u Olaf Scholz no habrían actuado de la misma forma.
En declaraciones en 'TVE', recogidas por Europa Press, Albares ha indicado que ha hablado por teléfono con su homólogo alemán, Johann Wadepuhl, tras lo vivido la víspera en el Despacho Oval, cuando Trump cargó contra España por no autorizar el uso de las bases de Rota y Morón para la operación en Irán y por no destinar el 5% del PIB al gasto en defensa.
El canciller alemán se limitó a secundar al mandatario estadounidense, ratificando que España era el único país que no había accedido a cumplir el objetivo del 5% fijado por la OTAN y señalando que estaba intentando "convencer" al Gobierno español para que lo haga.