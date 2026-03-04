La "gran operación de combate" conjunta lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán ha derivado ya en una ofensiva total. El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantienen la máxima presión militar con un objetivo inamovible: "eliminar la amenaza existencial" que representa el régimen de Teherán, buscando su derrocamiento definitivo y la desactivación completa de sus fuerzas de seguridad.

La onda expansiva del conflicto ha provocado un choque diplomático sin precedentes que alcanza de lleno a nuestro país. En las últimas horas, Trump ha lanzado amenazas directas contra España, advirtiendo de severas represalias comerciales y geopolíticas si el Gobierno no muestra un alineamiento con la operación militar en Oriente Próximo mientras Sánchez enarbola el "no a la guerra" y rechaza el uso de las bases en España. La maniobra sitúa a España en una posición de máxima vulnerabilidad ante la escalada internacional.

