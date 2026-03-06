La hipocresía de Sánchez: 24 aviones de guerra partieron de Morón y Rota para participar en la ofensiva contra Irán

Mientras el presidente del Gobierno presume de haberse convertido en la oposición a Donald Trump en Europa con la prohibición de que use las bases de Morón y Rota para su ofensiva contra Irán, datos publicados este viernes por El Mundo desmontan su relato. En las dos bases en España se han producido, entre el 27 de febrero, un día antes del ataque, y el 5 de marzo a las siete de la tarde, al menos 40 movimientos de vuelos. De estos, hay que restar cinco aterrizajes y despegues de una aeronave, un Beech, con idas y vueltas a y desde Marruecos. Pero entre ellos se sitúan 24 despegues de aviones de guerra que estarían destinados a la misión contra Irán haciendo escala en bases estadounidenses ubicadas en Italia y Alemania.

El diario destaca que los vuelos parten de las bases españolas hacia las bases italianas de Aviano y Sigonella, a las alemanas, como la de Ramstein, convertida en uno de los principales enclaves logísticos de la ofensiva, y a Portugal, a la base de las Azores.

De esta forma, EEUU utiliza, aunque de forma indirecta, las bases españolas para sus fines bélicos: según El Mundo, en los siete días examinados se han detectado vuelos de transporte estratégicos de aviones C-17 Globemaster, C-130 Hércules y C-5 Super Galaxy así como aviones cisterna KC-135 Stratotanker utilizados para operaciones de reabastecimiento en vuelo. Los movimientos detectados apuntarían tres "picos claros", dice el periódico, en tres días, 27 de febrero, 1 de marzo y 5 de marzo, con hasta ocho movimientos diarios.

Se da la circunstancia de que Trump, en su discurso contra Sánchez en el que amenazó con cortar las relaciones comerciales, ya avisó de que los aviones utilizarían las bases igualmente. Al mismo tiempo, mientras Sánchez enarbolaba su no a la guerra, la fragata Cristóbal Colón fue enviada este jueves a Chipre para acompañar al portaaviones Charles de Gaulle, el más poderoso de la Armada francesa.

Fuentes del Ejército del Aire citadas por El Mundo destacan que con este uso de las bases como escala previa a otros enclaves europeos EEUU "no tiene que dar explicaciones a España" puesto que en la práctica "sólo comunican un plan de vuelo entre bases europeas".