El caos somos nosotros

Estados Unidos e Israel lanzaron su primer ataque contra el régimen iraní el 28 de febrero por la mañana. La reacción en distintos puntos del globo, incluido este en el que nos encontramos, tardó apenas unas horas en pronunciar el dictamen sobre el estado de cosas y su evolución: caos y más caos. Esta era la clave. Lo que estaba ocurriendo era caótico. Siempre lo es, queridos, siempre. Para eso, mejor no decir nada. Porque en una época informativamente avanzada e hiperconectada, resulta humillante que la visión que se tiene de un acontecimiento perfectamente previsible fuera más simplona y manida que la que tuvieron sobre el estallido de la guerra de Crimea en el siglo XIX las personas que leían las publicaciones de la época.

Después del caos total entró en las pantallas un pariente suyo. Era y es "no hay plan". Lógico. Si hay caos, es porque no hay plan. Y cómo va a haber plan cuando el que lleva el tinglado es Donald Trump. De su persona y personalidad, caracterizada y caricaturizada, se deriva la naturaleza caótica, no planificada y absolutamente loca de lo que estaba pasando. "Sin plan para el día después, como hace todo Trump", leí en algún diario. Me pareció representativo. Por algún atavismo extraño, mucha gente cree que las acciones militares de la primera potencia del mundo dependen exclusivamente del capricho y el humor de un solo hombre. Y vaya personaje, un necio, un ignorante y un trastornado. Como otros presidentes de la misma que le precedieron, por cierto. Es un misterio cómo pueden llevar dominando el mundo tanto tiempo los tipos más burros del planeta, pero es así de crudo. Europeos y españoles se sienten reconfortados viendo a esos imbéciles y sabiendo que ellos están en mejores manos.

Muy bien, vale, tenemos caos y no hay plan. Donald Trump culpable. Pero el caos en lo informativo también era de órdago. Periódicos serios que el verano pasado sostuvieron que las bombas americanas no habían logrado destruir las instalaciones nucleares iraníes, ahora afirmaban que los ayatolás no podían estar fabricando la bomba porque se habían destruido sus instalaciones nucleares. Bravo. Así conseguían que ninguno de los dos ataques estuviera justificado. Prensa que en las semanas previas aseguraba, con muy buenas fuentes, que los países del Golfo habían presionado a Trump para que no atacara por temor a una escalada regional, ahora indicaba que dirigentes árabes presionaron a Trump para que lanzara el ataque. Maravilla. Y a la vez que se repetía que EEUU no tiene ningún plan, se opinaba taxativamente que no iba a conseguir un cambio de régimen, porque eso, sólo con ataques aéreos, es imposible. Pero, ¿no hay plan o hay un plan para un cambio de régimen?

La política no ha estado mucho más centrada. El caos bendito también se apoderó de ella. Los europeos, deeply concerned, convocaron reuniones. Es lo suyo, pero para el lunes, que el finde es sagrado, haya paz o haya guerra. Del jaleo de reuniones no sé muy bien qué ha salido. Hemos visto que Emmanuel Macron es contrario al ataque, pero no a la guerra, porque va a hacer que Francia tenga más armas nucleares. Se ha visto que Giorgia Meloni ha pasado del bando de los súper malos al bando de los súper buenos. Y hemos visto que Pedro Sánchez es contrario a todo, pero que horas después de su "no a la guerra", mandó una fragata a Chipre. Tranquilos, que es la fragata de la paz. Nunca ataca, sólo defiende. Y defender no es participar en la guerra.

El caos político europeo no tiene pinta de ser deliberado. El español tampoco, pero busca sacarle a la situación un rédito electoral. El perdedor Pedro Sánchez anda necesitado. Y el caos de Donald Trump, en lugar de verlo como un defecto más de su horrible persona, sería más útil considerarlo como estratégico para entender lo que pasa y prever su evolución. Es una rectificación de la "doctrina Powell" que demostró sus limitaciones en Irak y Afganistán. A ver si el caos somos nosotros.