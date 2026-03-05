El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado con dureza contra el Gobierno español después de que Pedro Sánchez resumiese su postura con respecto a la intervención en Irán con un bisoño "no a la guerra". En declaraciones al diario estadounidense The New York Post, Trump ha calificado al Gobierno como "un perdedor" y volvió a criticar la posición de España dentro de la OTAN.

Durante la entrevista telefónica con el periódico, el mandatario ha señalado que Washington está molesta con algunos aliados que, a su juicio, no están respaldando a Estados Unidos en un momento clave: "Tenemos muchos ganadores, pero España es un perdedor, y el Reino Unido ha sido muy decepcionante", afirmó Trump. "España es muy hostil a la OTAN".

"No pagan… son los únicos que votaron en contra del pago del 5% y son muy hostiles con todos", dijo, refiriéndose al compromiso de los miembros de la alianza de contribuir con el 5% del PIB al gasto en defensa.

En la conversación con The New York Post, Trump dejó claro su enfado con el Gobierno de Sánchez y deslizó que Washington no está dispuesto a mantener la misma relación con Madrid si continúa esa actitud: "No son un jugador de equipo y nosotros no vamos a serlo con ellos tampoco", afirmó.

Sin las bases de Reino Unido

Trump también dirigió críticas al primer ministro británico, Keir Starmer, por no apoyar plenamente la campaña estadounidense. Preguntado sobre si había llamado "perdedor" al líder británico en conversaciones privadas, el presidente respondió con ironía: "Bueno, no es Winston Churchill, déjame decirlo así".

El presidente estadounidense también se mostró especialmente decepcionado con la decisión de Londres de no permitir el uso de bases militares británicas para la campaña de bombardeos contra Irán.

"Fue muy decepcionante su actuación. Debería darnos, sin dudarlo, cosas como bases donde podamos operar", aseguró.