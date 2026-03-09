El Pentágono pide ayuda a Ucrania para tumbar los drones iraníes y la UE se ofrece de mediadora

Los enjambres de drones iraníes están siendo clave en el intento del régimen de golpear instalaciones estadounidenses en países del Golfo e infraestructuras críticas relacionadas con la energía. Muy baratos (cuestan unos 35.000 euros), estos drones son enviados en grandes cantidades dificultando el trabajo de los sistemas antiaéreos.

La situación ha llevado al Pentágono a pedir ayuda a Ucrania para hacer frente a esta amenaza, según hizo público el propio Volodimir Zelensky la semana pasada. La razón, que los Shahed-136 iraníes son prácticamente idénticos a los Geran 2 que Rusia lleva años utilizando para atacar las infraestructuras ucranianas en una táctica prácticamente idéntica.

Zelensky reveló que desde Estados Unidos le habían solicitado ayuda "específica" para protegerse de los shaheds iraníes y que su gobierno había dado "instrucciones" para que especialistas ucranianos pudieran ayudarlos. "Ucrania ayuda a los socios que garantizan nuestra seguridad y protegen las vidas de nuestra gente", señaló Zelensky sobre Estados Unidos, cuyo gobierno decidió dar un giro en torno a la ayuda militar a Ucrania y se involucró en unas conversaciones de paz con Moscú que siguen sin dar fruto.

We received a request from the United States for specific support in protection against "shaheds" in the Middle East region. I gave instructions to provide the necessary means and ensure the presence of Ukrainian specialists who can guarantee the required security. Ukraine helps… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2026

La petición de ayuda fue confirmada por fuentes del Gobierno estadounidense a la prensa local entre críticas por una posible falta de preparación ante una tecnología que Irán lleva años fabricando y exportando. Estos drones habrían sido los responsables del ataque más mortífero contra intereses estadounidenses, efectuado contra una base en Kuwait y que mató a seis militares. Los drones son además muy baratos en relación al coste de sistemas de defensa como los misiles Patriot o aviones de combate.

Frente a esto, Ucrania en estos años ha logrado desarrollar su propia tecnología en la lucha contra los drones, como sensores y micrófonos que reconocen su sonido y camiones con ametralladoras que logran abatir estos aparatos, que vuelan bajo y a poca velocidad, a un coste mucho menor que los sistemas estadounidenses contra misiles. Estados Unidos también estaría interesada en el denominado sistema Sting, capaz de interceptar los shaheds.

Este lunes, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha anunciado la disposición de la UE para actuar de intermediaria entre la industria de armamento ucraniana y las necesidades militares de los países involucrados en la ofensiva de Irán. Durante la Conferencia Anual de Embajadores que se celebra este lunes en Bruselas, ha destacado la necesidad de aprovechar lo aprendido por Kiev en estos cuatro años de invasión de Rusia en materia de defensa aérea para usarlo en el golfo Pérsico, ya que si "Oriente Próximo" tiene que perder "mucho" con una guerra larga, la Unión Europea "también".

"En respuesta a la necesidad de interceptores de drones, estamos preparando una nueva iniciativa para convertirnos en un intermediario entre la producción industrial de Ucrania y las necesidades militares de los países en el Oriente Próximo", ha detallado la jefa de la diplomacia europea. "Las capacidades militares de Irán son limitadas y el régimen es más débil de lo que jamás ha sido antes", pero que eso no significa, ha dicho, que haya "una trayectoria clara" de cómo terminará esta guerra en Oriente Próximo.

También se ha hecho eco de informaciones que señalan que Moscú y Teherán "están trabajando juntos para atacar a las tropas de Estados Unidos", toda vez que Ucrania "está ofreciendo ayuda" para defender a "nuestros socios en el Golfo". "Eso por sí solo debería revelarles quiénes son sus amigos", ha apuntado.