Rusia está ayudando a Irán a atacar objetivos de EEUU

El régimen iraní descabezado por la ofensiva que lanzaron EEUU e Israel el pasado sábado contaría con la ayuda de la inteligencia rusa, según afirma el Washington Post citando fuentes militares. El diario señala que el Kremlin está siendo decisivo en los ataques de Irán contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio en respuesta a la operación en marcha. Hace unos días, un ataque contra una base en Kuwait mató a seis militares norteamericanos.

Las fuentes del diario señalan que la inteligencia rusa está facilitando a Irán datos sobre la ubicación de activos estadounidenses como aeronaves, buques de guerra y otras instalaciones militares y destacan que esa certeza entronca con los últimos días de ataques y la capacidad que muestra el país para atacar objetivos como la sede de la CIA en la embajada de EEUU en Riad, en Arabia Saudí.

Una analista citada por el diario destaca la "precisión" de los ataques de Irán, un país que no cuenta con una red de satélites propia y para el que sería de extraordinaria utilidad la información facilitada por Rusia. Los ataques, apunta, han sido muy "sofisticados" tanto en la selección de objetivos como en la precisión y calidad de los mismos. Por el contrario, las fuentes citadas por el diario no creen que otro de los aliados de Irán, China, esté colaborando con el régimen.

La noticia coincide con un nuevo ataque de Irán con drones contra bases estadounidenses en Kuwait que llega tras el registrado el pasado 1 de marzo y mientras el régimen trata de golpear instalaciones militares de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin.

Este jueves, Rusia aseguró que se mantiene "en contacto constante" con Teherán pero afirmó que no les habían solicitado ayuda militar. El jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, avisó de que los impulsores del ataque no calibraron las consecuencias. Se trata, dijo, de "una guerra muy peligrosa" emprendida "sin una comprensión clara de a qué podría conducir".