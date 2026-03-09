El crudo y el gas hunden al Ibex que se desploma un 3% en la apertura y se deja más de un 4% en el año

¿Habrá llegado a su fin el meteórico rally del Ibex 35? Esto se deben estar preguntando muchos inversores que ven cómo nuestro principal indicador sucumbe a los envites de la guerra, pues al cierre de la sesión de este lunes se dejaba un 0,86%, situándose en los 16.928,20 puntos. No obstante, es cierto que el principal índice bursátil de nuestro país ha logrado minimizar la caída, pues en la media sesión de este lunes se dejaba un 2,17%, después de haber iniciado la sesión con una caída de más del 3%.

El selectivo reaccionaba así tras haber limitado el petróleo su escalada este lunes, que había tenido lugar en un contexto de elevada volatilidad y de continua incertidumbre respecto a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sin embargo, es cierto que el precio del petróleo moderó este lunes su fuerte subida después de que el G7 señalara su disposición a adoptar medidas para estabilizar el mercado energético, incluida la posibilidad de liberar reservas estratégicas de crudo en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

De este modo, en la recta final de la sesión en los mercados del Viejo Continente, el precio del barril de crudo Brent moderaba su escalada a 99 dólares, todavía casi un 7% por encima del cierre del pasado viernes, pero un 17% por debajo desde el máximo intradía de 119,40 dólares. Asimismo, el precio del barril de crudo West Texas se relajaba hasta los 95,49 dólares, un 5% más que el cierre del viernes pasado, aunque un 20% menos que el pico de 119,43 dólares de esta mañana.

Caídas al inicio de sesión

El selectivo español ha despertado este lunes en un escenario de auténtica capitulación. Tras un fin de semana marcado por la escalada bélica en Oriente Próximo, el Ibex 35 ha iniciado la sesión con un desplome del 3,17%, pulverizando la barrera psicológica de los 17.000 puntos para situarse en los 16.512,7 enteros. Este movimiento no es un hecho aislado, sino la respuesta directa de los mercados al incendio global que supone la ofensiva contra el régimen iraní y su impacto inmediato en los costes de la energía.

La relación entre el conflicto y el mal desempeño bursátil se explica a través de la "factura energética". La nueva oleada de ataques de la coalición liderada por Estados Unidos e Israel contra infraestructuras de la Guardia Revolucionaria ha puesto en jaque el estrecho de Ormuz, la arteria por la que fluye el 20% del crudo mundial.

Para una economía como la española, altamente dependiente de la importación de hidrocarburos, este encarecimiento actúa como un impuesto directo al crecimiento y un acelerador de la inflación. El impacto en las cotizadas españolas refleja fielmente este desequilibrio:

Sector Turístico e Industrial: El pánico ha castigado con dureza a IAG (-4,86%) , lastrada por el temor a que el precio del combustible para aviones devore sus márgenes. Del mismo modo, las constructoras y siderúrgicas como Acerinox (-5,31%) o Ferrovial (-4,7%) sufren ante la perspectiva de unos costes de producción inasumibles.

La excepción petrolera: En un mar de números rojos, Repsol (+1,01%) se erige como el único refugio del selectivo, beneficiándose directamente de la revalorización de sus inventarios y del margen de extracción por el alza del crudo.

La hemorragia del Ibex se produce tras la peor semana del índice en cuatro años (una caída acumulada del 7%). El pesimismo es compartido por el resto del continente, con caídas que superan el 2% en Fráncfort y París, y un desplome del 5,2% en el Nikkei de Tokio, que ya anticipaba el impacto del dato de inflación en China y la crisis iraní.

Mientras el presidente Donald Trump asegura que los precios "caerán rápidamente" una vez se neutralice la amenaza nuclear de Teherán, los inversores no comparten ese optimismo a corto plazo. La realidad en los mercados de renta fija muestra una huida hacia la seguridad, elevando el interés del bono español a diez años hasta el 3,463%, lo que encarece la financiación del país en un momento de extrema volatilidad.

Con la mirada puesta en los próximos datos de inflación en EEUU, el mercado español se prepara para una travesía de gran volatilidad donde la geopolítica, y no los fundamentales económicos, dictará la dirección de los precios.