CCOO alerta de un "error estratégico" del Gobierno que pone en riesgo cientos de empleos

La sección sindical de CCOO en Santa Bárbara Sistemas, en la fábrica de armas de Trubia, ha denunciado la "grave ofensiva" que, a su juicio, está sufriendo la industria de defensa ya consolidada en España, y ha señalado directamente al Gobierno de España como "responsable político de una estrategia que pone en riesgo el futuro de cientos de trabajadores y trabajadoras". En el comunicado, el sindicato sostiene que las decisiones adoptadas comprometen el empleo, además de la capacidad industrial en un sector que considera estratégico.

Críticas al acuerdo internacional

La denuncia se centra en el reciente acuerdo entre Indra y la compañía surcoreana Hanwha para el desarrollo de los futuros obuses autopropulsados. Según CCOO, esta operación "evidencia una contradicción inaceptable", ya que, "mientras el Gobierno habla de ‘campeones nacionales’ y soberanía tecnológica, permite y avala que la tecnología y el desarrollo se vayan fuera de nuestras fronteras, despreciando la capacidad industrial ya existente en España". El sindicato interpreta esta decisión como un ejemplo de incoherencia en la política industrial.

En ese mismo sentido, el comunicado defiende que Santa Bárbara Sistemas dispone de "tecnología propia, experiencia contrastada y centros de trabajo plenamente operativos". Recuerda además que la empresa "mantiene cerca de 1000 puestos de trabajo estables solo en la planta de Trubia" y sostiene que "podría estar desarrollando estos sistemas desde el primer momento". Sin embargo, lamenta que se haya optado por buscar soluciones en Corea "en una decisión que no es solo empresarial, sino claramente política, impulsada por un Gobierno que ha decidido favorecer a una empresa con expectativas más que difusas frente a otra ya consolidada".

Advertencia sobre el impacto laboral

CCOO advierte de que esta estrategia puede tener consecuencias directas en el empleo, además de en el tejido industrial vinculado a la factoría. En el comunicado se señala que "se están adjudicando miles de millones de euros a proyectos que dejan de lado a quienes realmente saben fabricar sistemas complejos, poniendo en riesgo más de 700 empleos directos en Asturias y todo el tejido industrial auxiliar que depende de ellos". El sindicato considera que esta política desplaza a empresas con capacidad demostrada en favor de proyectos que no ofrecen garantías.

A partir de ahí, la organización sindical endurece su crítica y califica la actuación del Ejecutivo como "un error estratégico de enormes dimensiones". El texto sostiene que "el mensaje es claro: se financia con dinero público el crecimiento de unos mientras se condena al abandono a otros", lo que, a su juicio, supone desmantelar capacidades industriales ya existentes a cambio de expectativas futuras sin respaldo.

Riesgo para la autonomía industrial

El comunicado también advierte del peligro de que España pierda capacidad propia en un ámbito considerado clave. En concreto, señala el riesgo de convertir al país en "un país dependiente, relegado al papel de mero ensamblador, perdiendo capacidades clave para su autonomía estratégica". Para CCOO, este escenario compromete la base industrial vinculada a la defensa.

El texto concluye con una exigencia de rectificación en la política industrial y con una advertencia clara sobre futuras acciones. Firmado por el delegado sindical Javier Álvarez Bernardo, el comunicado afirma que "CCOO no va a permanecer en silencio mientras se desmantela una industria clave para el país" y subraya que defender Santa Bárbara Sistemas implica proteger el empleo, además del futuro del tejido productivo.