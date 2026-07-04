Ucrania lanza un programa para desarrollar robots humanoides que puedan ayudar en el campo de batalla

Ucrania ha puesto en marcha un nuevo programa de subvenciones destinado al desarrollo de robots humanoides con aplicaciones militares. La iniciativa será gestionada por Brave1, la plataforma estatal de innovación en defensa, y busca impulsar proyectos nacionales capaces de crear sistemas robóticos adaptados a las necesidades de las fuerzas armadas ucranianas. El objetivo es acelerar la incorporación de tecnologías avanzadas al campo de batalla.

El director de Brave1, Andrii Hrytseniuk, ha explicado que el propósito del concurso es fomentar el desarrollo de robots capaces de desempeñar funciones en escenarios de combate donde la presencia de soldados suponga un elevado riesgo. Según ha señalado, el avance de este tipo de tecnologías en países como Estados Unidos y China hace necesario que Ucrania también desarrolle soluciones propias orientadas específicamente al ámbito militar.

Las autoridades ucranianas consideran que los robots humanoides podrían asumir en el futuro tareas que actualmente obligan a desplegar personal sobre el terreno. Entre las funciones previstas figuran el transporte de municiones y suministros, la evacuación de heridos, las misiones de reconocimiento o la actuación en zonas especialmente peligrosas para las tropas. El objetivo final consiste en aumentar el grado de automatización y reducir las bajas humanas.

Los responsables del programa reconocen, sin embargo, que esta tecnología todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo. Las primeras plataformas que resulten del concurso serán previsiblemente modelos sencillos, concebidos para validar capacidades concretas antes de evolucionar hacia sistemas más sofisticados. El planteamiento pasa por avanzar de forma gradual, acumulando experiencia práctica y adaptando los desarrollos a las necesidades reales.

El programa de ayudas pretende reforzar el ecosistema tecnológico de defensa que Ucrania ha impulsado desde el inicio de la invasión rusa mediante la colaboración entre el Estado, empresas privadas y centros de investigación. Brave1 se ha convertido en uno de los principales instrumentos para acelerar la incorporación de nuevas capacidades militares, financiando proyectos relacionados con drones, IA, guerra electrónica, sistemas autónomos y otras tecnologías emergentes.

Pese al creciente interés que despiertan los robots humanoides, estas plataformas siguen afrontando importantes limitaciones técnicas. Su elevado coste, el consumo energético, la autonomía de las baterías, la movilidad sobre terrenos irregulares y la resistencia frente a las condiciones del combate continúan siendo algunos de los principales desafíos antes de que puedan desplegarse de manera generalizada en operaciones militares.

La apuesta ucraniana por este tipo de sistemas no parte de cero. Este mismo año el país ya ha probado el Phantom MK-1, un robot humanoide desarrollado por la empresa estadounidense Foundation, empleado para evaluar su utilidad en tareas de logística y reconocimiento. Las pruebas buscan determinar hasta qué punto estas plataformas pueden complementar a las tropas en misiones de apoyo y reducir la exposición directa de los soldados al peligro.