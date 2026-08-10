La inteligencia sueca desmantela una operación rusa y expulsa a dos espías

Suecia ha informado del desmantelamiento de una operación rusa impulsada por el Servicio de Inteligencia Exterior, el SVR, para tratar de influir en decisiones del país así como dañar la reputación de Suecia, de la UE y de la OTAN, de la que el país forma parte desde 2024.

"La operación de Inteligencia rusa fue planificada y dirigida durante mucho tiempo por el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, el SVR. La operación consistió, entre otras cosas, en obtener información sobre la toma de decisiones en Suecia para que la Inteligencia rusa pudiera influir en temas controvertidos", ha detallado en un comunicado el Servicio de Seguridad Sueco.

En la operación se ha identificado al menos a dos agentes rusos que operaban bajo inmunidad diplomática.

El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer ha informado en declaraciones a la cadena sueca SVT que "la operación actual no tiene nada que ver con las elecciones suecas de septiembre", sino que "forma parte de un plan más amplio en el que Rusia trabaja de forma estratégica y a largo plazo".

Strömmer también ha confirmado que dos agentes de Inteligencia rusos, que actuaban bajo inmunidad diplomática, han sido obligados a abandonar el país.

Según las investigaciones de las autoridades, el SVR, a través de dos agentes de Inteligencia, reclutó a otra persona de una embajada extranjera en Suecia, si bien el titular de Justicia no ha dado más detalles sobre la tercera persona implicada.

El descubrimiento concuerda, según un portavoz de la inteligencia sueca citado por varios medios, "con la amenaza que creemos que representa Rusia. Hemos podido monitorizar lo que ocurría en los encuentros entre los individuos implicados en la operación, lo que se decía y los encargos que tenían". La agencia no ha dado más detalles sobre los objetivos concretos rusos pero sí ha insistido en el objetivo general de influir en la toma de decisiones en el país y atacar la imagen de la OTAN, la UE y la propia Suecia.