El máximo dirigente de River Plate, Jorge Brito, destacó la profunda relación que une a ambos clubes con un emotivo mensaje dirigido este jueves a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tras su mención al club argentino durante la presentación de Franco Mastantuono.

"Muchas gracias por tus palabras, Florentino, el Real Madrid es un club con el que compartimos no solo una historia deportiva, sino también una relación entrañable, construida sobre el respeto mutuo, la grandeza y valores que trascienden generaciones", expresó el presidente de River.

También recordó episodios clave que han fortalecido este vínculo: "La historia entre River y el Real Madrid está llena de momentos inolvidables, como aquel primer encuentro en Chamartín en 1951, también nuestra presencia en el homenaje a Paco Gento en 1965, y por supuesto, el legado eterno de Alfredo Di Stéfano, símbolo inmortal de ambos clubes."

Sobre la figura de Di Stéfano, subrayó su papel como unión entre las dos instituciones: "Alfredo se formó en River y se convirtió en leyenda, es ese puente de gloria y admiración que une a River Plate con el Real Madrid. Ese vínculo se renovó muchas veces con grandes jugadores surgidos de nuestras formativas que brillaron también en el Bernabéu."

El presidente del club argentino cerró su mensaje con un reconocimiento a los valores que comparten ambas entidades: "Para River es un orgullo ver que nuestras instituciones caminan unidas por la pasión, el buen fútbol, el prestigio y una historia que honra lo mejor de este deporte."

Franco Matantuono se convertirá en el jugador número 13 en la historia en vestir la camiseta de ambos clubes a lo largo de su carrera. En esa selecta lista figuran nombres destacados como Gonzalo Higuaín, Santiago Solari y el ya mencionado Alfredo Di Stéfano.