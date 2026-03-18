Siniakova protagoniza un final atípico: desplome, desplante a Osorio y lágrimas

Camila Osorio derrotó a Katerina Siniakova por 6-1 y 6-4 en primera ronda del WTA 1000 de Miami, pero esa no fue la gran noticia del partido sino lo que ocurrió justo al final tras el último punto. No es habitual ver algo así en un encuentro.

Este fue el momento:

👀 ¿QUÉ FUE ESTE FINAL DE PARTIDO? Siniakova se cae en el último punto, prácticamente ignora a Osorio en el saludo y abandona la cancha entre lágrimas. Osorio, una de las jugadoras más amables del circuito, no entendía nada de lo que estaba pasando.pic.twitter.com/WR2hmtLkez https://t.co/TwVYLGsd2N — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 18, 2026

Katerina Siniakova pierde la verticalidad, el punto, el partido y se levanta sin ni siquiera saludar a su rival. A continuación se marcha al banquillo a llorar.

Camila Osorio es, por otro lado, una tenista conocida para el público español, sobre todo por el momento que vivió con Rafa Nadal en los pasados Juegos Olímpicos:

Pasa Rafa Nadal y vos tipo... 😂😂 Camila Osorio es la jugadora más simpática del circuito 😁pic.twitter.com/7ajmHiGoj7 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 29, 2024

La colombiana se quedó de piedra cuando vio pasar a uno de sus ídolos y le saludó de lejos con cierta timidez sin que Rafa Nadal se diese cuenta de ello. Ahora Osorio es noticia de nuevo por un vídeo viral.