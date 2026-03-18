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Siniakova protagoniza un final atípico: desplome, desplante a Osorio y lágrimas

Katerina Siniakova pierde la verticalidad, el punto, el partido y se levanta sin ni siquiera saludar a su rival.

Katerina Siniakova pierde la verticalidad, el punto, el partido y se levanta sin ni siquiera saludar a su rival.
Siniakova protagoniza un final atípico: desplome, desplante a Osorio y lágrimas | Twitter

Camila Osorio derrotó a Katerina Siniakova por 6-1 y 6-4 en primera ronda del WTA 1000 de Miami, pero esa no fue la gran noticia del partido sino lo que ocurrió justo al final tras el último punto. No es habitual ver algo así en un encuentro.

Este fue el momento:

Katerina Siniakova pierde la verticalidad, el punto, el partido y se levanta sin ni siquiera saludar a su rival. A continuación se marcha al banquillo a llorar.

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Camila Osorio es, por otro lado, una tenista conocida para el público español, sobre todo por el momento que vivió con Rafa Nadal en los pasados Juegos Olímpicos:

La colombiana se quedó de piedra cuando vio pasar a uno de sus ídolos y le saludó de lejos con cierta timidez sin que Rafa Nadal se diese cuenta de ello. Ahora Osorio es noticia de nuevo por un vídeo viral.

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