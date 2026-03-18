Mette-Marit de Noruega, preparada para un posible trasplante de pulmón

La princesa heredera Mette-Marit de Noruega no participará en la visita de Estado de los reyes de Bélgica debido al empeoramiento de su estado de salud, según ha confirmado la Casa Real Noruega. "La salud de la princesa heredera se ha deteriorado", han señalado fuentes oficiales para justificar su ausencia en este acto de relevancia institucional.

"Como es sabido, la princesa heredera padece fibrosis pulmonar, una enfermedad pulmonar crónica. Como anunciamos en diciembre, su salud se ha deteriorado considerablemente en los últimos tiempos", indica la nota. Y explican: "Ya se han iniciado los preparativos para un posible trasplante de pulmón".

La mujer del príncipe heredero Haakon, que padece fibrosis pulmonar desde 2018, atraviesa un nuevo episodio complicado derivado de esta enfermedad crónica, que afecta de forma progresiva a su capacidad respiratoria y condiciona su actividad pública.

En las últimas semanas, la princesa ha reducido de manera notable su agenda oficial y ha permanecido alejada de compromisos institucionales. Este último anuncio confirma que su estado actual no le permite retomar sus funciones con normalidad a corto plazo.

La evolución de su dolencia ha generado creciente preocupación en Noruega, especialmente ante la posibilidad de que en el futuro pueda requerir tratamientos más complejos. Mientras tanto, la Casa Real mantiene la cautela y sitúa la recuperación de la princesa como prioridad absoluta.