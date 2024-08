Del asfalto de Nueva York a los Juegos Olímpicos: ¿Qué es el baloncesto 3x3?

Los Juegos Olímpicos incluyen y excluyen disciplinas deportivas continuamente, pero una que lleva desde el inicio de los tiempos es el baloncesto. No obstante, en los tiempos que corren es complicado enganchar al público más joven y eso lo saben los organizadores. Por ello, en el baloncesto y otras disciplinas se han ido incorporando deportes que puedan atraer a un público enganchando a Internet. Actualmente, con la inmediatez que la sociedad busca también en París 2024 se llevan a cabo espectáculos más cortos que ofrezcan estímulos constantes para retener la atención. Por este motivo, la FIBA ha intentado introducir el formato 3x3 en el baloncesto.

Pero, ¿en qué consiste este formato? ¿Cómo llega a ser disciplina olímpica? El 3x3 es un partido de baloncesto jugado por equipos de tres jugadores y tiene la particularidad de que se juega en una única canasta. Se trata de una modalidad de juego creada en las canchas urbanas de una forma orgánica. Al fin y al cabo, juntar a seis personas para echar un partido es más sencillo que congregar a diez. Como herencia de esos partidos callejeros, se trata de una forma de juego mucho menos encorsetada, más centrada en el talento de los jugadores. Hay que recordar que este deporte, nació en las canchas callejeras de Nueva York, y ha sido reconocido y estructurado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) hasta llegar a formar parte del programa de los Juegos Olímpicos.

En la década de 1930, era una práctica habitual en las pistas de baloncesto urbanas en la ciudad de Nueva York. Estas reglas distintas al baloncesto tradicional, hacían que los partidos fueran más cortos y físicos. Fomentando mucho más la competitividad entre sus practicantes. Además, este nuevo formato permitía que participaran más personas en un espacio más reducido. Hay que recordar que es un formato de 6 jugadores en pista en lugar de 10 como el baloncesto tradicional. Pero, además, cada pista de baloncesto podía albergar dos partidos al mismo tiempo. Muchos jugadores de la NBA comenzaron en esta modalidad.

Pero, no fue hasta las décadas de 1980 y 1990 que se popularizó realmente el baloncesto 3x3. Con la importancia que fue adquiriendo en Estados Unidos, la FIBA, terminó reconociendo el potencial de esta modalidad y, por ello, comenzó a estructurar y reglamentar el baloncesto 3x3 en la década de 2000. De hecho, el primer gran impulso de esta modalidad a nivel internacional fue su inclusión en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur en 2010.

Su éxito en Singapur y en los siguientes Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing 2014 y Buenos Aires 2018 demostró su capacidad para cautivar al público y a los atletas. Por este motivo, en el año 2017, el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció su inclusión en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Orígenes del baloncesto 3x3

El 3x3 es una modalidad joven que vivió un primer impulso a inicios de la década de los 90 en la ciudad de Nueva York, ola que llegó a España en 1992 de la mano de Converse y su torneo Hoop it up. Tras una edición inicial en Zaragoza, el desembarco se convirtió en un éxito inmediato y poco después en España comenzaron a jugarse numerosos campeonatos de baloncesto 3x3, casi siempre jugados en la calle y con inscripción abierta al público.

Pero, como todo boom que se precie fue algo efímero y, aunque se continuó jugando en las canchas de todo el país no de manera reglada. Pero, en el 2007 la FIBA necesitaba recuperar al público joven para el baloncesto, lo que revivió el espíritu del 3x3. Por ello, el máximo organismo del baloncesto mundial creó unas reglas universales y lo incluyó en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2010. El experimento fue tildado de éxito, por lo que su expansión continuó con la creación de una Copa del Mundo y la potenciación a través de las diferentes federaciones territoriales. El éxito de esta estrategia tiene como pináculo la inclusión del basket 3x3 como disciplina olímpica invitada en Tokio 2020.

¿Cómo se organiza esta modalidad 3x3?

El baloncesto 3x3 se juega en una sola canasta y en una cancha de dimensiones más pequeñas, lo que resulta en un juego más rápido e intenso. Además, cada partido dura tan solo 10 minutos o hasta que un equipo anote 21 puntos, lo que ocurra primero. En caso de empate al final del tiempo reglamentario, se juega una prórroga donde el primer equipo que anote dos puntos gana el partido. ¿Cómo se puntúa en este baloncesto? Los tiros de campo valen un punto y los tiros desde detrás de la línea de tres puntos valen dos puntos.

Este formato hace que el baloncesto 3x3 sea un juego rápido y dinámico, ya que el reloj de tiro es de solo 12 segundos, lo que obliga a los equipos a tomar decisiones rápidas y a mantener un ritmo constante de juego. Además, no hay tiempos muertos en los últimos dos minutos. Pero no solo eso y es que además, el baloncesto 3x3 también se destaca por su accesibilidad y flexibilidad ya que puede jugarse en interiores o exteriores, en superficies duras o blandas, y con equipos mixtos o no mixtos, lo que lo hace ideal para torneos de barrio, competencias escolares y eventos recreativos.