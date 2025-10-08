El 'caso Heurtel' continúa en este tercer trimestre de 2025 para el Barça. El motivo es que ahora el jugador francés ha denunciado al Barça por su fichaje frustrado. Recordemos que al principio de año, el club se planteó su regreso a la disciplina azulgrana por la plaga de lesiones que asoló a las posiciones exteriores del conjunto de baloncesto. Recordemos que, en ese momento Nico Laprovittola ya se había lesionado gravemente su rodilla, y la apuesta por Raúl Neto no había salido bien.

Ahora, el base francés exige 1,6 millones de euros de compensación en concepto de daños y perjuicios por aquella operación que los azulgranas echaron abajo ante la presión social por su regreso. Heurtel sostiene que, a raíz de las negociaciones con el conjunto azulgrana, tuvo que rechazar otra oferta muy jugosa que le había llegado, concretamente del Asvel.

Al final, esa oportunidad alternativa se esfumó, dejándole sin equipo y con una sensación de engaño. Hay que recordar también que Heurtel, previo paso por el Asvel tras la aventura azulgrana, acabó en el Real Madrid, algo que no sentó nada bien a su antigua afición.

Peor que el primer abandono

Para explicar la situación, el base francés salió en rueda de prensa y explicó cómo se sentía tras el rechazo del Barça: "Siento que se han reído de mí, obviamente. La primera vez fue en Estambul y se ha hablado mucho de esa situación. Muchas cosas que eran falsas. Pero esta vez es peor porque estaba con mi familia, he movido a mis niños y mi mujer. Es una falta de respeto muy grande".

Por su parte, el Barça ha querido dejar claro que no hubo ninguna firma entre las partes, y tal y como aparece en la memoria del club, no hay ninguna provisión prevista para dicho concepto. La denuncia de Heurtel llegó pocos días después de ese retorno frustrado al Barça, y el caso está en manos de la justicia a la espera de que se celebre el juicio.