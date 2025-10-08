LeBron James está a punto de comenzar su vigésima tercera temporada en la NBA y, por el momento parece que no tiene final. 24 horas ha tenido a la prensa y los fans preguntándose si anunciaría su retirada debido a un tuit del pasado lunes pero finalmente "The Second Decisión" fue el anuncio de un prestigioso coñac.

El martes 7 de octubre, a las 18:00 (hora española), se hacía pública la realidad sobre LeBron. Un tuit bastó para entender que la cosa no iba muy en serio: tenía tres iconos, con un guiño, una carita con la lengua fuera en forma de burla y una corona. Esto iba acompañado de un vídeo de un minuto en el que el jugador es entrevistado en una cancha de baloncesto. Tanto el jugador como el entrevistador están muy serios y llega la pregunta: "¿cuál es tu decisión? Todo el mundo está pendiente, en todo el país?".

El juego sigue durante unos segundos, "tío, esto es difícil", llega a decir el jugador, para después anunciar que pondrá todo su talento este otoño... en un licor, un coñac, en concreto en una marca que cuesta alrededor de 40 dólares la botella. Y en ese momento, la seriedad del vídeo cambia y LeBron explica que es "para recibir a gente, hacer cócteles, pasarlo bien, crear recuerdos, hacer que no se quieran ir". De hecho, él mismo prepara algunos cócteles y juega a las cartas o al ajedrez.

Pero, ¿por qué utilizar este formato con 40 años? ¿Qué pasó con los aficionados? Tras el primer tuit donde anunciaba que tomaría una decisión, el precio de las entradas para los partidos de los Lakers, que arrancarán la temporada en un par de semanas, se dispararon. Tanto que, según el portal de deportes estadounidense ESPN, el coste de un solo billete arrancaba, de media, en los 580 dólares (unos 500 euros).

No obstante, la retirada de 'King James' no parece muy lejana ya que cumplirá 41 años el próximo diciembre. De hecho, cuando en junio de 2024 los Lakers anunciaron el fichaje de su hijo, Bronny, y los James se convirtieron en la primera dupla padre-hijo en jugar a la vez en la NBA, él ya explicó que se quedaría un año más en la liga. No obstante, también aseguraba que para él era estupendo poder disfrutar todavía al máximo nivel: "Para mí, la edad es solo un número, pero también es una realidad. Si miras la historia del baloncesto, no hay muchos jugadores de mi edad, especialmente al llegar a su 23ª temporada, que hayan sido capaces de jugar a ese nivel. Intento no darlo por sentado y dar lo mejor de mí en el juego, inspirando a quien pueda".

Por tanto, LeBron afronta la que será su vigésima tercera temporada en la liga estadounidense. Nadie ha jugado tanto y lo hará gracias a que en su contrato había una cláusula denominada "player option" por la que el jugador puede decidir seguir un año más y es lo que ha hecho el número "23" a cambio de 45 millones de euros. Como dato curioso está el saber que este curso James va a compartir pista con 70 jugadores que no habían nacido cuando él debutó en la NBA en 2003.