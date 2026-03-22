El Real Madrid asalta el Palau

El Real Madrid, líder de la Liga Endesa, atropelló este domingo a un Barça que quedó desmoronado a remolque de un segundo acto devastador, con un parcial de 15-36, y que nunca llegó a amenazar la cómoda ventaja que el conjunto blanco gestionó hasta el 76-95 definitivo para anotarse otro clásico.

Del 18-15 con el que se cerró el primer cuarto se pasó al 33-51 al descanso, en apenas diez minutos en los que el Real Madrid cimentó su triunfo con un acierto insultante desde el perímetro: 8 de 9 en triples en el segundo acto. Una losa que el trío formado por Facundo Campazzo (15 puntos), Mario Hezonja (13) y Gabriele Procida (14) impidió alterar.

En la otra cara de la moneda, más allá de los destellos de orgullo de Joel Parra (11 unidades) y de un Jan Vesely que fue de más a menos (15), el cuadro catalán acusó una tarde aciaga desde el triple (9/27) y sufrió la discreta actuación de su máximo anotador, Kevin Punter, que se quedó en 9 puntos.

Un clásico siempre es especial, al margen de estadísticas y clasificaciones, porque tiene la capacidad de cambiar inercias y estados de ánimo en una temporada. Así lo entendieron ambos equipos desde el salto inicial, en un intercambio de golpes en el que Mario Hezonja ejerció de percutor visitante y Jan Vesely de alma azulgrana.

El pívot checo se metió a un Palau a rebosar en el bolsillo con un mate en la primera canasta y anotó 6 de los primeros 11 puntos de su equipo, bajo la atenta mirada de Joan García, Eric García y Gerard Martín, que tras la victoria ante el Rayo Vallecano no quisieron perderse el choque (11-13, minuto 7).

Los márgenes se mantuvieron ínfimos hasta que el conjunto blanco, consciente de su superioridad gracias a la profundidad de su banquillo, encontró precisamente ahí la primera grieta en el partido.

Bajo el liderazgo de Lyles, aglutinador de la amenaza ofensiva, se rodeó de Maledon, Len y de un oportuno triple de Gabriele Procida para firmar un parcial de 0-10 al inicio del segundo acto (18-25, minuto 13).

El Barça necesitaba respuestas, pero ese primer golpe lo dejó aturdido. A remolque, se vio inmerso en un bache que el Real Madrid aprovechó para anotar canastas fáciles (22-37, minuto 16). Ni el tiempo muerto de Pascual logró reactivar al cuadro catalán, que sucumbió ante un rival en plena efervescencia, que se marchó al descanso con un contundente 33-51 tras un repertorio desde el perímetro de Mario Hezonja y Facundo Campazzo.

Saltaron con otra actitud los locales tras el paso por vestuarios. No les quedaba otra si querían remontar esa desventaja que dibujó su nefasto segundo cuarto. Brizuela quería ser ese agitador, pero enfrente estaba un Facundo Campazzo diferencial, que volvió loco a su compatriota Marcos e impidió que la remontada empezase a tomar forma (41-56, minuto 24).

La autosuficiencia del Real Madrid para generar canastas, con porcentajes de acierto insultantes, chocaba de lleno con un Barça desorientado en defensa y previsible en ataque, mientras Kevin Punter, su máximo anotador en la ACB, pasaba de puntillas en una tarde aciaga hasta que el marcador reflejaba un 53-71 a falta del último cuarto.

Con la remontada convertida en utopía, el técnico azulgrana quemó todas sus naves apostando por el joven Kusturica, mientras los primeros aficionados abandonaban el Palau entre pitos. Nada pudo maquillar la diferencia en un partido sin historia desde el segundo cuarto que se cerró con un contundente 76-95.