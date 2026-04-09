Bahrein arresta al capitán de la selección de baloncesto

Las autoridades de Bahrein arrestaron este jueves al capitán de la selección nacional de baloncesto de la pequeña isla del golfo Pérsico, Hassan Nowrooz, en medio de una amplia campaña de arrestos masiva contra musulmanes chiíes y contra supuestos simpatizantes de Irán, denunció la oposición bareiní.

La Autoridad de Asuntos de Prisioneros de Baréin (AAPB), vinculada a la oposición, dijo en un comunicado que la Fiscalía ordenó la detención de Nowrooz, que también es un prominente recitador religioso, durante siete días mientras se lleva a cabo la investigación.

Según la nota, la Fiscalía acusó al deportista de participar en la procesión fúnebre de Mohamed al Mousawi, un ciudadano bareiní que fue arrestado a mediados de marzo por, según ONG locales, haber publicado opiniones personales en redes sociales favorables a Irán durante la guerra en curso con Estados Unidos e Israel.

El cuerpo de Al Mousawi fue entregado a su familia en la morgue de un hospital militar el 27 de marzo, con graves signos de tortura, sin que se haya dado ninguna explicación sobre la causa de la muerte del joven de 32 años ni sobre su paradero desde su desaparición forzada el 19 de marzo.

El capitán de la selección de baloncesto es el tercer deportista arrestado desde el inicio de la campaña, después del futbolista internacional Ahmed Mirza Mousa y su compañero Mohamed Abdalá, según organizaciones de derechos humanos, que sitúan en más de 280 el número de bareiníes detenidos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

La gran mayoría de los arrestados son chiíes, rama del islam mayoritaria en Irán, y bajo el pretexto de grabar y publicar vídeos de las decenas de ataques iraníes que han sido lanzados contra Baréin en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes contra su territorio.

Muchos de ellos también fueron arrestados por presunto espionaje para Irán.