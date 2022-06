¿Puede ser Canelo Álvarez el mejor boxeador de la historia?

El próximo 17 de septiembre en DAZN, Saúl Canelo Álvarez se medirá por tercera vez al boxeador kazajo, Gennady Golovkin en un combate que todos los amantes del boxeo están deseando ver. En los dos enfrentamientos anteriores, dos victorias para el mexicano, que viene de perder en su último combate ante Dmitry Bivol.

Tras su primer cara a cara previo a la pelea, Canelo atendió a Marca y habló de sus expectativas para el combate y de cómo ve su futuro como púgil dentro de la historia de este deporte.

Pelea como Golovkin

"Esta pelea es muy importante para mí porque vengo de una derrota. Todo gira en torno a esta pelea, él ha hablado mucho de mi anteriormente y estoy con muchas ganas de volver al ring y acabar con la carrera de Golovkin"

Motivación y obsesión por la victoria

"Claro, para estar en algo como mi deporte o cualquier otro, estar obsesionado con la victoria... es la única mentalidad que debes tener. Obviamente me obsesiona la victoria, que se gana o se pierde es parte de todo... pero siempre se prepara uno para ganar. Así soy. Estoy más motivado ahora, obviamente... porque vengo de una derrota. Todo lo que hay en torno a mi regreso me motiva muchísimo"

Subir de categoría y cambio de peso

"Mira, la verdad es que tomas mucho riesgo... Sobre todo en la posición en la que estoy. No hay necesidad de hacerlo pero me gustan ese tipo de retos. Me gustan los retos diferentes. Eso es lo que me genera la adrenalina, el sentirme vivo... todo ese tipo de cosas. Como digo, si no quiero hacerlo no lo hago. Estoy en esa posición. ¿Me explico? Pero quiero hacerlo porque estoy en busca de la grandeza y así es como se logra. Se logra tomando riesgos importantes. No hay nada que demostrar... ya lo he hecho durante toda mi carrera, he ganado mucho. No tengo que hacer cosas tan locas como las que hago... pero me gusta"

Ser el mejor de la historia

"Todavía no lo soy, quizás... me faltan varios años del boxeo, en ese camino estoy. Quiero ser uno de los mejores y sin duda ya estoy ahí. Tomando esos retos importantes creo que voy a llegar a un lugar muy importante en la historia del boxeo"