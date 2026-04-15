Nace la primera liga profesional de boxeo en España

Boxing Talents, el gran evento del pugilismo español del que todo el mundo habla, ha creado un torneo pionero en España con el lanzamiento de la primera edición de la Liga de Boxeo Profesional. Se trata de un formato de ‘todos contra todos’ donde la técnica, el coraje y la disciplina se dan cita en el cuadrilátero. Así, los púgiles españoles aspiran a competir contra otros boxeadores del país, olvidándose de la búsqueda de ranking ficticios.

Esta Liga de Boxeo Profesional —creada a iniciativa de la promotora Rock & Box— da comienzo en ‘Oliva Boxing Talents’, que es la denominación oficial de la cuarta parada de Boxing Talents. Se trata de un torneo que ha visto la luz con el objetivo de detectar talento emergente, facilitar el salto al profesionalismo y ofrecer una plataforma real de proyección nacional e internacional para los boxeadores y boxeadoras con mayor futuro del país. En concreto, ‘Oliva Boxing Talents’ se celebra este próximo viernes 17 de abril, a partir de las 19:30 horas, en el Pabellón Municipal de Deportes (c/ Gabriel Miró, 32 A) de esta localidad de la provincia de Valencia.

"Con este evento queremos dar visibilidad a un deporte que está en auge como es el boxeo, además de dinamizar el deporte local", ha asegurado a la organización de Boxing Talents el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Oliva, Joan Mascarell. "En nuestra ciudad tenemos más de cien eventos al año y este de Boxing Talents es muy novedoso para Oliva", ha añadido.

Inicio de la liga profesional femenina

El colofón a esta velada en Oliva, con un total de diez combates —uno profesional y nueve amateurs—, lo pondrá el primer combate de la Liga de Boxeo Profesional Boxing Talents, que a buen seguro no dejará indiferente a nadie: será el que enfrentará a la malagueña Paula Sánchez (Academia Juan Trigo) con la madrileña María Horche (David Arribas) por un puesto en la gran final del peso superligero.

Cabe destacar que esta liga profesional se basa en un sistema de puntuación puro para garantizar la máxima competitividad: tres puntos por victoria, uno por empate (combate nulo) y cero por la derrota. Los combates se disputarán a cuatro asaltos de dos minutos cada uno y los guantes profesionales de la firma Custom Fighter serán de 10 onzas.

Nueve combates amateurs

Otro de los grandes atractivos de la noche será el combate entre el prometedor púgil local David Edeniel (Sento – C. Valenciana) y Carlos García (Club Boxing Sada – La Coruña), en 70-75 kilos, dentro de las semifinales del torneo Clásico Élite (amateur), categoría ésta donde todos los combates serán a tres asaltos de tres minutos.

Antes, y también dentro de las semifinales del torneo, veremos a Branyel Suárez (Papin Box – Galicia) vs Abdelkader (MTZ Box – Aragón) y Yoelvis Jesús (MTZ Box - Aragón) vs Theo Bastidas (Cachorros Boxing Club - Aragón), en ambos casos en la categoría de 60-65 kilos.

Dentro de los cuartos de final, David Huerta (Lominchar – Madrid) se enfrentará a Ángel Salinas (Club de Boxeo Sedaví / Tamarit – C. Valenciana) y Yeray Delgado (Gutiérrez – Sevilla) a Álvaro Abad (MTZ Box – Aragón), en la categoría de 65-70 kilos. Además, Eugenio Montoya (Iuza – Valencia) peleará contra Daniel Loza (Moyano – Aragón), en 70-75 kilos, y David Alfredo Ouguango (Sento – C. Valenciana) frente a Alberto González (Kaká Boxing – Sevilla), en 50-55 kilos.

La velada comenzará con dos combates fuera de torneo: Mohamed Reda Fikri (Iuza – Valencia) y Alexandru Radu Dino (Club de Boxeo Sedaví / Tamarit – C. Valenciana), en la categoría de 54-57 kilos; y Miguel Gallardo (Cachorros Boxing Club – Aragón) vs Carles Robles (Sento – C. Valenciana), en 65-70 kilos.

Cuarta parada en Valencia

Después del éxito en Calanda (Teruel), Arteixo (La Coruña) y Villanueva de la Torre (Guadalajara) —localidad esta última donde se dieron cita grandes campeones del boxeo español como Jero García, Michael Oyono y Luis ‘Coraje’ Muñoz, entre otros—, Boxing Talents aterriza en la Comunidad Valenciana de la mano de Manel Berdonce, el encargado de realizar la selección de los boxeadores —su trayectoria como boxeador olímpico, entrenador y formador garantiza un criterio riguroso, profesional y objetivo—, junto con la promotora Rock & Box y la consultora deportiva Adsor, para que este torneo dé al boxeo español el impulso que se merece.

Cinturón blanco de Custom Fighter

A los distintos campeones de Boxing Talents se les entregará el cinturón blanco creado por la marca de material deportivo Custom Fighter en colaboración con Rock&Box Magazine. Concebida como símbolo de pureza, nobleza y sacrificio, se trata de una pieza exclusiva que se inspira en el legado del boxeo profesional y en el icónico estilo de Rocky Balboa, además de rendir homenaje a dos leyendas como son María Jesús Rosa, primera campeona mundial española, y a Kiko Martínez, último campeón mundial que ha tenido nuestro país hasta la fecha.

También conviene señalar que los ganadores de cada combate entregarán el trofeo de Boxing Talents a sus contrincantes, como símbolo de la máxima deportividad que inspira a este torneo.

Entradas y precios

Las entradas para la velada de ‘Oliva Boxing Talents’ ya están disponibles a un precio de:

- 20 € pista

- 10 € grada

Ya pueden adquirirse en distintos clubes de la provincia de Valencia, así como en el Pabellón Municipal de Deportes de Oliva (solo el mismo día de la velada):

Sento Martínez

Club boxeig Tsubox

C/ Barrio San Cristóbal 12 bajo - Valencia

Club Boxeo Sedaví

Carrer L’Horta, 20 - Sedaví

Pabellón Municipal Sedaví

c/ Fernando Baixauli Chornet s/n – Sedaví

Fight4life Home

Carrer dels Llanterners, 9 - Alboraia

InterSport

Carrer Lluís Vives, 6, p 9 – Moncada

Pabellón Municipal de Deportes

c/ Gabriel Miró, 32 A - Oliva

Esta velada de ‘Oliva Boxing Talents’ es posible gracias al patrocinio y apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Oliva y Esports Oliva, la Generalitat Valenciana y la Federación de Boxeo de la Comunidad Valenciana.