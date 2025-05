Laporta estalla contra el arbitraje

Joan Laporta ha dicho basta. Tras el batacazo que supuso la durísima derrota en Milán ante el Inter, el presidente del F.C. Barcelona se ha unido a su entrenador, Hansi Flick y a alguno de sus jugadores -Gavi, Eric García o Araujo, entre otros- en las críticas al arbitraje del polaco Marciniak.

Sobre la derrota ante el Inter:

"Ayer no pudo ser. Luchamos para estar en la final de Múnich, pero no pudo ser. Básicamente no pudo ser por decisiones arbitrales que nos perjudicaron. Pero esto nos tiene que hacer más fuertes para que tengamos la mentalidad que hace falta para ganar LaLiga. Tenemos un equipo de presente y de futuro y estoy seguro de que si seguimos trabajando los sueños se harán realidad y la próxima temporada volveremos a la Champions y competiremos para ganarla".

Aún así el presidente del Barça espera que el equipo se recomponga y no acuse el importante revés en el Clásico del domingo ante el Real Madrid: "El mensaje para los culés es de agradecimiento, a los más de 4.000 que estuvieron en Milán animando a los jugadores y Hansi Flick, que se lo merecen todo, y también a todos los culés que durante la temporada apoyan a los futbolistas y al entrenador para que logren los objetivos que nos hemos marcado. Entre todos, hemos de lograr que recuperen la mentalidad para ganar LaLiga".

Por último pide el apoyo de la afición para el importantísimo duelo ante el Real Madrid del domingo: "Es un partido decisivo y todos los culés debemos llenar Montjuïc para que los jugadores sientan nuestro apoyo. El equipo necesita más que nunca el apoyo. Hago un llamamiento al barcelonismo para que el domingo ganemos el partido contra el Real Madrid, que es clave para ganar LaLiga".

El equipo quedó muy tocado por la manera en la que perdió ante el Inter: "Es un momento muy duro. Teníamos la final muy cerca. Pero veo al barcelonismo orgulloso de este equipo, de lo que se está haciendo. Es un equipo de presente y de futuro, y esto nos da fuerza. Apoyar al equipo hará que tenga la mentalidad para ganar LaLiga".