El Arsenal destroza al Atlético en un cuarto de hora

El Atlético de Madrid ha vuelto a sufrir un baño de realidad en la Champions. ha caído goleado (4-0) en Londres ante un Arsenal que lo superó en todo: intensidad, velocidad, precisión y, sobre todo, hambre. El equipo del Cholo se vio desbordado desde el minuto uno, aunque aguantó el tipo durante la primera parte. Pero en cuanto los gunners pisaron el acelerador tras el descanso, y especialmente con el marcador a favor, el conjunto rojiblanco se desmoronó cual castillo de naipes.

En el Emirates Stadium, donde el Atlético ya había mostrado síntomas de fragilidad en otras visitas, se repitió la historia. El cuadro colchonero salió frío, sin tensión competitiva, desubicado. Parecía más un equipo de pretemporada que uno que se juega su futuro europeo. La falta de concentración se hizo evidente muy pronto: apenas se habían cumplido cinco minutos cuando Eberechi Eze rozó el 1-0 con un disparo envenenado que tocó en Dávid Hancko, superó por alto a Oblak y se estrelló en el larguero. El rechace lo cazó Declan Rice, pero su disparo se fue por encima del travesaño.

El aviso no sirvió de acicate para los de Simeone, que siguieron corriendo detrás del balón. El Arsenal dominaba con solvencia, con un fútbol vertical y fluido. Bukayo Saka era un tormento por la derecha, desequilibrando constantemente a Hancko y provocando que el sistema defensivo colchonero basculara una y otra vez sin criterio ni, mucho menos, solidez defensiva. A su alrededor se movían Martinelli y Gyökeres, siempre amenazantes, mientras que Lewis-Skelly, titular en el lateral izquierdo, probaba suerte desde lejos con un derechazo raso que salió desviado.

Raya se salva del desastre… y el Atleti también

La primera mitad, al menos, dejó viva la esperanza rojiblanca. Giuliano Simeone —uno de los pocos que dio señales de vida— presionó arriba con pundonor, provocando un error de David Raya en la salida. El meta español envió el balón fuera, el Cholito sacó rápido de banda y Julián Álvarez tuvo la ocasión más clara del Atlético: remató a puerta vacía, pero su zurdazo se marchó fuera por poco. Una jugada que habría cambiado el guion del partido.

https://x.com/MovistarFutbol/status/1980717906766729608

El Arsenal, en cambio, no perdonó. En el 36’, Martinelli empujó a la red un centro-chut de Saka, pero el árbitro anuló el tanto por claro fuera de juego. Fue un aviso. Los locales se marcharon al descanso sin marcar, aunque con la sensación de que podrían morder en la segunda mitad.

Un vendaval tras el descanso

Y así fue, a pesar de que el encuentro se reanudó con un potente disparo de Julián Álvarez que se estrelló en el larguero. La acción pareció despertar al Atlético, pero fue un espejismo. Porque en cuanto el Arsenal se reorganizó, la avalancha fue total. En apenas 14 minutos, los de Arteta sentenciaron el choque con cuatro goles que dejaron en evidencia todas las costuras del equipo madrileño. En el 57’, Gabriel Magalhaes abrió la lata cabeceando una falta lanzada por Rice. La ventaja gunner aumentó en el 64’, cuando Martinelli marcó el segundo con un derechazo ajustado al palo largo, culminando una jugada que él mismo inició desde la izquierda.

https://x.com/MovistarFutbol/status/1980730789785411929

Y entonces llegó el turno de Viktor Gyökeres. El delantero sueco, un auténtico martillo pilón, castigó sin piedad la endeble defensa rojiblanca. Primero (m.67) cazó un balón suelto en el área y lo envió a la red con un disparo mordido a la media vuelta. Tres minutos después (70’), volvió a marcar tras un córner prolongado por Gabriel, rematando de forma poco ortodoxa pero efectiva... ¡con la ingle! En apenas un cuarto de hora, el Atlético quedó desarbolado.

https://x.com/MovistarFutbol/status/1980734221372080150

Simeone, sin respuesta

El Cholo movió el banquillo, pero sus cambios —tres de golpe en el 63’— fueron inútiles. Ni Thiago Almada ni los demás revulsivos lograron mejorar la imagen del equipo. El argentino dejó un par de destellos técnicos y un disparo con la zurda que detuvo Raya, pero poco más. Con el 4-0 en el marcador, el Arsenal levantó el pie del acelerador y se limitó a administrar el balón, mientras su afición disfrutaba del festival y el Emirates coreaba cada pase.

Simeone observaba el desarrollo del encuentro con total impotencia. El Atlético se mostró sin plan, sin alma, sin jerarquía. Ni Koke ni Barrios lograron sostener el centro del campo. Atrás, Giménez y Le Normand sufrieron horrores ante la movilidad de los atacantes ingleses. Y arriba, ni rastro de mordiente: apenas un disparo al larguero y una ocasión aislada de Julián. Demasiado poco para este Atlético de Madrid, que sigue flojeando lejos del Metropolitano.

La derrota deja a los colchoneros con solo tres puntos tras tres jornadas, anclados en la zona media de su grupo y con sensaciones preocupantes. El Arsenal, por su parte, se coloca líder con 9 puntos y una superioridad abrumadora.



Ficha técnica

Arsenal, 4: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez (Baena, m.63), Hancko; Barrios, Koke (Gallagher, m.63), Giuliano (Griezmann, m.72); Sorloth (Almada, m.72), Nico (Ruggeri, m.63) y Julián Álvarez

Atlético de Madrid, 0: Raya; Timber (White, m.83), Gabriel (Mosquera, m.72), Saliba, Lewis-Skelly; Rice, Zubimendi (Norgaard, m.72), Eze (Nwaneri, m.72); Martinelli, Saka y Gyökeres (Merino, m.83)

Goles: 1-0. Gabriel, m.57, 2-0. Martinelli, m.64, 3-0. Gyökeres, m.67 y 4-0. Gyökeres, m.70

Árbitro: Davide Massa (Italia) amonestó a Zubimendi (m.38) por parte del Arsenal y a Giménez (m.33) y Le Normand (m.75) por parte del Atlético de Madrid

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada tres de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Emirates Stadium (Londres)