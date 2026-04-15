"Que te elimine un equipo como el Atleti es un fracaso"

El Primer Palo de hoy, dirigido por Juanma Rodríguez, ha estado centrado en el partido ante el Atlético de Madrid 1 – 2 Barcelona, que ha supuesto la eliminación de la Champions para el conjunto de Hansi Flick.

Un partido que Sergio Fernández analizaba asegurando que "el Atlético de Madrid ha sido muy superior al Barça durante toda la eliminatoria", una opinión no compartida por el resto de la mesa que apuntaban que los de Simeone han sufrido durante todo el partido. Paul Tenorio reconocía que "han sido los detalles los que han decidido la eliminatoria". Son ya 11 años que el Barça no disputa una final de la Champions, por ello, Juanma preguntaba si este partido era un fracaso para el equipo culé, a lo que Látigo Serrano respondía que "que te elimine un equipo como el Atlético de Madrid es un fracaso, lo digo con el Barça y si algún día el Atleti elimina al Madrid".