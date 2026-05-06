Tremendo enganchón entre Simeone y Andrea Berta al final del Arsenal-Atlético

El Atlético de Madrid dice adiós a la Champions al caer en semifinales, después de perder el partido de vuelta contra el Arsenal en el Emirates Stadium (1-0). Un duelo, el de Londres, que estuvo cargado de tensión, como quedó demostrado con el episodio del enganchón que el entrenador argentino Diego Pablo Simeone tuvo con el italiano Andrea Berta, que fue director deportivo del Atlético hasta el año pasado y actualmente ocupa esa misma responsabilidad en el conjunto gunner.

En el minuto 95, todo el staff del Arsenal le pedía al árbitro Daniel Siebert que decretara el final del partido, pero Berta, a pie de campo, fue un poco más al invadir la zona técnica del Atlético.

💥 El encontronazo entre Simeone y Andrea Berta, exdirector deportivo del Atlético de Madrid y actual del Arsenal.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/nuThZhm1pp — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) May 5, 2026

El Cholo reaccionó y se fue a por el que hace poco era un estrecho colaborador, recriminándole su actitud y propinándole un empujón con el brazo derecho. Rápidamente, el entrenador argentino y el dirigente italiano fueron separados por otros miembros del staff y por personal de la UEFA.

Las imágenes fueron captadas por la realización del partido en el espacio que separa los banquillos de ambos equipos.

Apenas unos momentos antes, Koke Resurrección y Riccardo Calafiori habían tenido otro encontronazo cuando el centrocampista del Atlético empujó al italiano por lanzar un balón a la grada.

La tensión se podía cortar con un cuchillo en el ambiente del Emirates, donde el Atlético se mostró indignado con el polémico arbitraje de Siebert: desde un penalti a Griezmann que se fue al limbo —al entender el colegiado alemán que hubo falta previa de Marc Pubill sobre Gabriel— a una pena máxima que Giuliano Simeone reclamó por parte de Calafiori.