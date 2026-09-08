Materazzi, a Mourinho: "Que te jodan"

El Real Madrid se estrena en Champions ante el Inter. Un viejo conocido de Jose Mourinho, ídolo en Milán al conseguir formar una familia y ganar la Champions con el Inter. Uno de los iconos del conjunto italiano es Marco Materazzi, quien ha roto el silencio sobre uno de los momentos más icónicos y sentimentales de la historia reciente de la Champions League: su abrazo con lágrimas en los ojos con José Mourinho en los aledaños del Santiago Bernabéu tras conquistar el triplete en el año 2010.

En una extensa entrevista concedida en exclusiva a La Gazzetta dello Sport, el central ha revelado por fin las palabras exactas que le espetó al técnico luso mientras este abandonaba el estadio en un coche privado para no regresar jamás a la disciplina nerazzurra.

Materazzi reconoció entre ironía lo que le dijo al técnico ("Que te jodan, nos dejas con Benítez") y admitió que "lo malo de José es que se le echa de menos cuando se va", señalando la llegada posterior de Rafa Benítez. Además, respaldó el peso de Mourinho en el Real Madrid gracias a su sintonía con Florentino Pérez y su capacidad para asumir toda la presión y liderar el vestuario.

El excentral no dudó en felicitar a Florentino Pérez por el fichaje de Mou: "Conozco la relación que tiene con Florentino, la gran confianza que tiene en José. Tanto que le ha devuelto las riendas del Real Madrid, y José hará lo que mejor sabe hacer: asumir todas las responsabilidades, convertirse en el único referente."