En directo, Oviedo-Barcelona: Golazo de Lewandowski

Oviedo

1
2

Barcelona

Reyna (m.33)

Eric García (m.55)
Lewandowski (m.69)

El Barça busca su tercer triunfo consecutivo en Liga, ante el Real Oviedo, para no perder el ritmo de un Real Madrid que el sábado ganó en Valencia.
Cambio Minuto 75

Doble cambio en el Oviedo: entran Forés y Brekalo, se van Reina e Ilyas.
Minuto 71

Preparado para entrar Jules Koundé.
Minuto 71

Así ha sido el golazo de Lewandowski...
Minuto 70

La puso Frenkie de Jong y Robert Lewandowski bate a Aarón Escandell con un soberbio testarazo.
Gol Minuto 69

¡¡¡GOOOOOOLAAAAZOOOOOO... VAYA GOOOOOL DE LEWAAAANDOOOOOWSKIIIIIII!!!
Minuto 67

Insiste el Barça...
Cambio Minuto 65

También cambio en el Barça: entra Lewandowski por Raphinha.
Cambio Minuto 64

Doble cambio en el Real Oviedo: entran Luka Ilic y Sibo por Rondón y Santi Cazorla, que se retira del terreno de juego ovacionadísimo.
Minuto 62

¡CONTROLA FERRAN DENTRO DEL ÁREA, PERO HA PROTEGIDO MUY BIEN BAILLY!
Oportunidad Minuto 61

¡¡¡CHUTA ALBERTO REINA DESDE LA FRONTAL Y ATRAPA JOAN GARCÍA EN DOS TIEMPOS!!!
Minuto 60

¡Tremendo el partidazo que se está marcando Hassan!
Minuto 60

Recuperando como puede el Oviedo atrás. El Barça está apretando en estos primeros minutos del segundo tiempo...
Minuto 59

Ensanchando bien el campo Cubarsí.
Minuto 58

¡Atrapa Aarón!
Minuto 57

Así ha sido el gol de Eric García...
Minuto 56

Pone el centro Araújo, remata Ferran, desvía como puede Aarón Escandell y remacha Eric García en el segundo palo para hacer subir este 1-1 al luminoso del Tartiere.
Gol Minuto 55

¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DEL BAAAAARÇAAAAAA.... GOOOOOL DE ERIIIIIC GARCÍAAAAAA!!!
Oportunidad Minuto 54

¡¡¡EL REMATE DE OLMO LO SACA LA DEFENSA CARBAYONA!!!
Minuto 52

¡Ojo porque se queja Rondón de un golpe en el tobillo izquierdo!
Minuto 51

Vuelve a la carga un Real Oviedo que tratar de arañar segundos al cronómetro.
Oportunidad Minuto 47

¡¡¡BUENOOOOOOOO... DE NUEVO EL OVIEDO CREANDO MUCHO PELIGRO, ARMANDO EL TACO DENDONCKER Y JOAN GARCÍA SUFRIENDO PARA CONJURAR EL PELIGRO!!!
Cambio Minuto 46

El cambio en el Barcelona: Frenkie de Jong por Marc Casadó.
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve ahora el FC Barcelona...
Un cambio en el Barça

Preparado para entrar Frenkie de Jong.
Volvemos enseguida

¡No se vayan muy lejos porque regresamos enseguida, hasta ahora mismo!
Descanso

El Barça tuvo buenas ocasiones, como dos disparos de Rashford ante los que se lució Aarón y una doble ocasión con Raphinha (al palo) y Araújo como protagonistas, pero ahora mismo lo que campea en el marcador es este 1-0 con el gol de Alberto Reina al aprovechar un regalo de Joan García, quizá pecando de exceso de confianza en su salida fuera del área.
Comienzo o final Minuto 45+1

¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL INTERMEDIO CON ESTE 1-0 EN EL MARCADOR!!!! SIGUE CAYENDO EL BARÇA EN EL TARTIERE.
Minuto 45

¡Un minuto de tiempo añadido!
Minuto 44

Ojo aquí al control de Rondón...
Minuto 41

Sigue sin tener referencias claras el Barça...
Minuto 37

Intenta reaccionar el Barcelona,...
Minuto 35

Así ha sido el gol de Alberto Reina...
Minuto 34

Tremendo error de Joan García, demasiado sobrado en su salida fuera del área. Le regala la pelota a Reina, que dispara con calidad desde lejos y acaba marcando con la portería vacía.
Gol Minuto 33

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL OVIEEEEEEEDOOOOOOOOO!!! ¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE REEEEEEEYNAAAAAAAAAA!!!
Oportunidad Minuto 31

¡¡¡VAYA DOBLE OCASIÓN DEL BARÇA... PRIMERO RAPHINHA AL PALO Y LUEGO AARÓN DESVIANDO LA PELOTA TRAS EL REMATE DE ARAUJO EN EL RECHACE!!!
Minuto 29

¡¡¡EL DISPARO DE FERRAN LO TAPONA BAILLY!!!
Minuto 25

Reacciona ahora el Barça. La puso de primeras Rashford, pero corta bien Bailly.
Oportunidad Minuto 24

¡¡¡ROOOOOONDÓOOOOOOON... LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL OVIEDO EN LAS BOTAS DEL VENEZOLANO, PERO BLOQUEÓ ERIC Y ATRAPÓ JOAN GARCÍA!!!
Oportunidad Minuto 22

¡¡¡OTRA VEZ AARÓN ESCNADEEEEEELLL... OTRO PARADÓN DEL META DEL OVIEDO A MARCUS RASHFOOOOOOORD!!!
Minuto 21

Recortando Dani Olmo en la media luna...
Minuto 17

Fuera de juego claro de Cazorla.
Minuto 16

Buena presión arriba del Barça...
Minuto 13

Falta peligrosa a favor del Barça...
Minuto 11

Lo intenta Gerard Martín por la izquierda, pero se defiende bien el Oviedo...
Oportunidad Minuto 9

¡¡¡RAAAAASHFOOOOOOOOORD... Y PARADÓN DE AARÓN ESCANDELL!!!
Minuto 8

Responde ahora el Barça. Lo va a intentar Raphinha desde la esquina...
Minuto 6

Insiste el Oviedo, que sigue intentándolo a balón parado...
Minuto 4

Córner a favor del Oviedo...
Minuto 2

¡SE MARCHA ARRIBA EL CHUT DE DANI OLMO!
Minuto 1

Fea entrada de Bailly a Ferran Torres...
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el

Enseguida arrancamos

¡Saltan ya los 22 futbolistas al terreno de juego!
¡Todo preparado en Asturias!

¡SUENAN LAS GAITAS EN EL CARLOS TARTIERE!
Empieza enseguida el partido

¡TODO PREPARADO EN EL CARLOS TARTIERE!
Arriba, Cazorla y Rondón

¡Y EL DE PAUNOVIC EN EL REAL OVIEDO!

Santi Cazorla y Salomón Rondón, pareja atacante.
El once de Flick

¡VAMOS YA CON EL ONCE DEL FC BARCELONA!
Las ausencias de Paunovic

El Real Oviedo tiene bajas importantes, como la de Federico Viñas por sanción y, por lesión, las de David Costas, Ovie Ejaria, Luka Ilic y Nacho Vidal.
Bajas importantes para Flick

Hansi Flick no puede contar finalmente con Lamine Yamal, cuya baja se suma a las ya conocidas de Ter Stegen, Gavi y Balde, además de un Fermín que se rompió el psoas ilíaco izquierdo al final del choque contra el Getafe.

Sin Fermín, Dani Olmo puede seguir en el once inicial tras su buen partido ante el ‘Geta’.
A no descolgarse

Ahora mismo el Barça, que sigue segundo, está a cinco puntos de un Real Madrid que el martes ganó en su visita al Ciudad de Valencia (1-4).

El Oviedo, por su parte, es antepenúltimo con solo tres puntos: su única victoria hasta ahora fue en la tercera jornada frente a la Real Sociedad (1-0).
Vuelta al Tartiere... un cuarto de siglo después

Llega el Barça bien carburado a este duelo en un Tartiere que no pisa desde el lejano 7 de enero de 2001, con victoria ajustada (2-3) en una campaña en la que el Real Oviedo fue capaz de ganar en el Camp Nou (0-1), en mayo del mismo año.

Pero, desde entonces, el equipo azul ha deambulado, denostado en despachos y terrenos de juego, hasta poder recuperar la máxima categoría el pasado verano tras una gran campaña.
A seguir con la buena racha

El FC Barcelona visita al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en el partido que cierra la sexta jornada de Liga, con la intención de seguir con su buena racha de juego y resultados en su regreso a un feudo histórico que está de vuelta a Primera, si bien el inicio del equipo entrenado por Veljko Paunovic no ha sido el deseado y están sufriendo más de lo esperado, por lo que tumbar a los vigentes campeones puede darles alas a los carbayones.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo que cierra la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el Carlos Tartiere, Real Oviedo-FC Barcelona.

Con el arbitraje del madrileño Ortiz Arias.

Oviedo

  • Aarón Escandell
  • Lucas Ahijado
  • Eric Bailly
  • David Carmo
  • Abdel Rahim
  • Haissem Hassan
  • Leander Dendoncker
  • Alberto Reina
  • Ilyas Chaira
  • Santi Cazorla
  • Salomón Rondón
  • Suplentes: Horațiu Moldovan, Dani Calvo, Javi López, Marco Esteban, Oier Luengo, Santiago Colombatto, Luka Ilić, Brandon Domingues, Kwasi Sibo, Josip Brekalo, Álex Forés y Lamine Gueye

Barcelona

  • Joan García
  • Eric García
  • Ronald Araújo
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Pedri
  • Marc Casadó
  • Dani Olmo
  • Raphinha
  • Ferran Torres
  • Marcus Rashford
  • Suplentes: Wojciech Szczęsny, Eder Aller, Andreas Christensen, Jofre Torrents, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Toni Fernández, Dro Fernández, Marc Bernal, Roony Bardghji y Robert Lewandowski

