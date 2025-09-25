En directo, Oviedo-Barcelona: Golazo de Lewandowski
Oviedo
Barcelona
Reyna (m.33)
Eric García (m.55)
Lewandowski (m.69)
Doble cambio en el Oviedo: entran Forés y Brekalo, se van Reina e Ilyas.
Preparado para entrar Jules Koundé.
Así ha sido el golazo de Lewandowski...
Robert Lewandowski sigue siendo un distinto
La puso Frenkie de Jong y Robert Lewandowski bate a Aarón Escandell con un soberbio testarazo.
¡¡¡GOOOOOOLAAAAZOOOOOO... VAYA GOOOOOL DE LEWAAAANDOOOOOWSKIIIIIII!!!
Insiste el Barça...
También cambio en el Barça: entra Lewandowski por Raphinha.
Doble cambio en el Real Oviedo: entran Luka Ilic y Sibo por Rondón y Santi Cazorla, que se retira del terreno de juego ovacionadísimo.
¡CONTROLA FERRAN DENTRO DEL ÁREA, PERO HA PROTEGIDO MUY BIEN BAILLY!
¡¡¡CHUTA ALBERTO REINA DESDE LA FRONTAL Y ATRAPA JOAN GARCÍA EN DOS TIEMPOS!!!
¡Tremendo el partidazo que se está marcando Hassan!
Recuperando como puede el Oviedo atrás. El Barça está apretando en estos primeros minutos del segundo tiempo...
Ensanchando bien el campo Cubarsí.
¡Atrapa Aarón!
Así ha sido el gol de Eric García...
Golazo de Eric García
Golazo de Eric García
Siempre aparece cuando necesitamos remontar
Pone el centro Araújo, remata Ferran, desvía como puede Aarón Escandell y remacha Eric García en el segundo palo para hacer subir este 1-1 al luminoso del Tartiere.
¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DEL BAAAAARÇAAAAAA.... GOOOOOL DE ERIIIIIC GARCÍAAAAAA!!!
¡¡¡EL REMATE DE OLMO LO SACA LA DEFENSA CARBAYONA!!!
¡Ojo porque se queja Rondón de un golpe en el tobillo izquierdo!
Vuelve a la carga un Real Oviedo que tratar de arañar segundos al cronómetro.
¡¡¡BUENOOOOOOOO... DE NUEVO EL OVIEDO CREANDO MUCHO PELIGRO, ARMANDO EL TACO DENDONCKER Y JOAN GARCÍA SUFRIENDO PARA CONJURAR EL PELIGRO!!!
El cambio en el Barcelona: Frenkie de Jong por Marc Casadó.
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve ahora el FC Barcelona...
Preparado para entrar Frenkie de Jong.
¡No se vayan muy lejos porque regresamos enseguida, hasta ahora mismo!
El Barça tuvo buenas ocasiones, como dos disparos de Rashford ante los que se lució Aarón y una doble ocasión con Raphinha (al palo) y Araújo como protagonistas, pero ahora mismo lo que campea en el marcador es este 1-0 con el gol de Alberto Reina al aprovechar un regalo de Joan García, quizá pecando de exceso de confianza en su salida fuera del área.
¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL INTERMEDIO CON ESTE 1-0 EN EL MARCADOR!!!! SIGUE CAYENDO EL BARÇA EN EL TARTIERE.
¡Un minuto de tiempo añadido!
Ojo aquí al control de Rondón...
Sigue sin tener referencias claras el Barça...
Intenta reaccionar el Barcelona,...
Así ha sido el gol de Alberto Reina...
🚨GOAL! Alberto Reina 33'
Big mistake by Joan García
🚨GOAL! Alberto Reina 33'
Big mistake by Joan García
🇪🇸 Real Oviedo 1-0 Barcelona
Tremendo error de Joan García, demasiado sobrado en su salida fuera del área. Le regala la pelota a Reina, que dispara con calidad desde lejos y acaba marcando con la portería vacía.
¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOL DEL OVIEEEEEEEDOOOOOOOOO!!! ¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE REEEEEEEYNAAAAAAAAAA!!!
¡¡¡VAYA DOBLE OCASIÓN DEL BARÇA... PRIMERO RAPHINHA AL PALO Y LUEGO AARÓN DESVIANDO LA PELOTA TRAS EL REMATE DE ARAUJO EN EL RECHACE!!!
¡¡¡EL DISPARO DE FERRAN LO TAPONA BAILLY!!!
Reacciona ahora el Barça. La puso de primeras Rashford, pero corta bien Bailly.
¡¡¡ROOOOOONDÓOOOOOOON... LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL OVIEDO EN LAS BOTAS DEL VENEZOLANO, PERO BLOQUEÓ ERIC Y ATRAPÓ JOAN GARCÍA!!!
¡¡¡OTRA VEZ AARÓN ESCNADEEEEEELLL... OTRO PARADÓN DEL META DEL OVIEDO A MARCUS RASHFOOOOOOORD!!!
Recortando Dani Olmo en la media luna...
Fuera de juego claro de Cazorla.
Buena presión arriba del Barça...
Falta peligrosa a favor del Barça...
Lo intenta Gerard Martín por la izquierda, pero se defiende bien el Oviedo...
¡¡¡RAAAAASHFOOOOOOOOORD... Y PARADÓN DE AARÓN ESCANDELL!!!
Responde ahora el Barça. Lo va a intentar Raphinha desde la esquina...
Insiste el Oviedo, que sigue intentándolo a balón parado...
Córner a favor del Oviedo...
¡SE MARCHA ARRIBA EL CHUT DE DANI OLMO!
Fea entrada de Bailly a Ferran Torres...
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el
¡Saltan ya los 22 futbolistas al terreno de juego!
¡SUENAN LAS GAITAS EN EL CARLOS TARTIERE!
¡TODO PREPARADO EN EL CARLOS TARTIERE!
¡Y EL DE PAUNOVIC EN EL REAL OVIEDO!
⚔️ Nuestro 1️⃣1️⃣ para el partido de hoy en el Carlos Tartiere ante el @FCBarcelona_es⚽️#RealOviedoBarça #VamosOviedo 🔵⚪️#DíadePartido
Santi Cazorla y Salomón Rondón, pareja atacante.
¡VAMOS YA CON EL ONCE DEL FC BARCELONA!
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #OviedoBarça
El Real Oviedo tiene bajas importantes, como la de Federico Viñas por sanción y, por lesión, las de David Costas, Ovie Ejaria, Luka Ilic y Nacho Vidal.
Hansi Flick no puede contar finalmente con Lamine Yamal, cuya baja se suma a las ya conocidas de Ter Stegen, Gavi y Balde, además de un Fermín que se rompió el psoas ilíaco izquierdo al final del choque contra el Getafe.
Sin Fermín, Dani Olmo puede seguir en el once inicial tras su buen partido ante el ‘Geta’.
Ahora mismo el Barça, que sigue segundo, está a cinco puntos de un Real Madrid que el martes ganó en su visita al Ciudad de Valencia (1-4).
El Oviedo, por su parte, es antepenúltimo con solo tres puntos: su única victoria hasta ahora fue en la tercera jornada frente a la Real Sociedad (1-0).
Llega el Barça bien carburado a este duelo en un Tartiere que no pisa desde el lejano 7 de enero de 2001, con victoria ajustada (2-3) en una campaña en la que el Real Oviedo fue capaz de ganar en el Camp Nou (0-1), en mayo del mismo año.
Pero, desde entonces, el equipo azul ha deambulado, denostado en despachos y terrenos de juego, hasta poder recuperar la máxima categoría el pasado verano tras una gran campaña.
El FC Barcelona visita al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en el partido que cierra la sexta jornada de Liga, con la intención de seguir con su buena racha de juego y resultados en su regreso a un feudo histórico que está de vuelta a Primera, si bien el inicio del equipo entrenado por Veljko Paunovic no ha sido el deseado y están sufriendo más de lo esperado, por lo que tumbar a los vigentes campeones puede darles alas a los carbayones.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo que cierra la sexta jornada de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Carlos Tartiere, Real Oviedo-FC Barcelona.
Con el arbitraje del madrileño Ortiz Arias.
Oviedo
- Aarón Escandell
- Lucas Ahijado
- Eric Bailly
- David Carmo
- Abdel Rahim
- Haissem Hassan
- Leander Dendoncker
- Alberto Reina
- Ilyas Chaira
- Santi Cazorla
- Salomón Rondón
- Suplentes: Horațiu Moldovan, Dani Calvo, Javi López, Marco Esteban, Oier Luengo, Santiago Colombatto, Luka Ilić, Brandon Domingues, Kwasi Sibo, Josip Brekalo, Álex Forés y Lamine Gueye
Barcelona
- Joan García
- Eric García
- Ronald Araújo
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Pedri
- Marc Casadó
- Dani Olmo
- Raphinha
- Ferran Torres
- Marcus Rashford
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Eder Aller, Andreas Christensen, Jofre Torrents, Jules Koundé, Frenkie de Jong, Toni Fernández, Dro Fernández, Marc Bernal, Roony Bardghji y Robert Lewandowski