En directo, Kairat Almaty-Real Madrid: Paradón de Kalmurza a Mbappé
Kairat Almaty
Real Madrid
¡¡¡¡PARAAAAAAADÓOOOOOOON... QUÉ PARADÓN DE KALMURZA A MBAPPÉ!!!!
Tocando bien el Real Madrid en su campo...
¡¡¡BUENOOOOOOOO.... CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ GÜLER TRAS EL CENTRO DE FRAN GARCÍA, PERO LA PELOTA SE VA A CÓRNER!!!
¡¡¡VAYA FALLO DE VINICIUS EN EL MANO A MANO CON KALMURZA, HA PERDONADO AQUÍ EL BRASILEÑO!!!
Falta clara de Mastantuono sobre Jorginho.
Intentando contener Huijsen a Satpaev, la estrella de este Kairat que jugará en el Chelsea a partir del mes de enero.
¡¡¡OJO A LA OCASIÓN DE LUIS MATAAAAAAAA... QUIERE SORPRENDER EL KAIRAT!!!
Mete el pase Vinicius hacia Mbappé, pero corta Martynovich.
Con ciertos problemas el Madrid para sacar la pelota jugada.
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO EN ALMATY!!! Mueve ya la pelota el Kairat...
¡TAMBIÉN EL ONCE DE RAFAEL URAZBAKHTIN EN EL KAIAT ALMATY!
Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Kasabulat, Arad; Mrynskiy, Gromyko; Jorginho y Satpaev.
¡VAMOS SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! La gran sorpresa por parte de Xabi Alonso es David Alaba....
Por ello, el equipo entrenado por Rafael Urazbakhtin quiere apoyarse en ese impulso como local para conseguir ese ambiente intenso que les dé alas en los primeros minutos, para crear dudas en los madridistas y poder ponerles en aprietos, con un planteamiento rocoso y sólido que exija a los de Xabi Alonso. Estos, a su vez, deben salir concentrados y corregir errores defensivos evidentes, en concreto, en el balón parado.
El modesto club kazajo, después de caer en su debut continental, ganó al Zhenis por 3-1 en su competición doméstica para seguir segundo en la tabla, aunque a solo un punto del Astana y con un partido menos, por lo que está en plena batalla por el título a falta de tres encuentros, con el objetivo de defender el título logrado el año pasado.
El Kairat Almaty viene de encajar una derrota por 4-1 en su estreno en la competición ante el Sporting Club, aunque ahora se estrena en su duro feudo.
Y es que el club kazajo apenas ha sufrido dos derrotas como local en el último año y no ha perdido ni encajado gol en los cuatro partidos que disputó en su estadio en las eliminatorias previas de esta Liga de Campeones, en las que se impuso a Olimpija Ljubljana, KuPS, Slovan Bratislava y Celtic, sin recibir ningún gol en contra en esos cuatro partidos en su estadio.
Pero el duelo ante el Kairat Almaty -a priori rival asequible por ser de nivel inferior a la plantilla blanca-, esconde un peligro para el conjunto merengue. Y es el 'eterno' desplazamiento hasta la ciudad kazaja, con más de 11 horas de vuelo hasta una localidad a apenas 400 kilómetros de la frontera con China.
Esto ha impedido a los blancos ejercitarse apenas para el partido, para el que tiene alguna baja sensible en defensa. A las ya conocidas de Alexander-Arnold, Rüdiger y Mendy, se suma la de Dani Carvajal, lo que obliga a Xabi Alonso a inventar una solución para el lateral derecho.
El Real Madrid quiere pasar página en la lejana Almaty (a casi 7.000 kilómetros). El equipo blanco viaja en la Champions a Kazajistán para curar su herida y volver a la senda positiva tras ser arrollado en el derbi madrileño por el Atlético de Madrid.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de Champions.
En directo, desde el Almaty Ortalyk Stadion, en la lejana Kazajistán, Kairat Almaty-Real Madrid.
Con el arbitraje del italiano Marco Guida.
- Sherkhan Kalmurza
- Erkin Tapalov
- Aleksandr Martynovich
- Egor Sorokin
- Luís Mata
- Aleksandr Mrynskiy
- Damir Kasabulat
- Ofri Arad
- Valeriy Gromyko
- Jorginho
- Dastan Satpaev
- Suplentes: Dias Reimov, Bakhtiyar Aldashev, Lev Kurgin, Aleksandr Shirobokov, Adilet Sadybekov, Giorgi Zaria, Olzhas Baibek, Jug Stanojev, Edmilson y Ricardinho
- Thibaut Courtois
- Raúl Asencio
- Dean Huijsen
- David Alaba
- Fran García
- Dani Ceballos
- Aurélien Tchouaméni
- Franco Mastantuono
- Arda Güler
- Vinícius Júnior
- Kylian Mbappé
- Suplentes: Andriy Lunin, Javier Navarro, Álvaro Carreras, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Brahim Díaz, David Jiménez, Endrick, Rodrygo y Gonzalo García