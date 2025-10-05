Menú

Liga

Baño tremendo el Sevilla al Barcelona... Almeyda se come a Flick

Sevilla

2
0

Barcelona

Alexis Sánchez, P (Min 12)
Isaac Romero (Min 36)

El Pizjuán será una caldera para llevar en volandas a su Sevilla ante un Barcelona que tiene bajas importantes.
EFE

El Barcelona busca recuperar el liderato en el Pizjuán ante un Sevilla muy mejorado con la llegada de Almeyda al banquillo.

Minuto 38

¡Y EL SEVILLA QUIERE MÁS!

Centro de Vargas que tiene que repeler Cubarsí. Está KO el equipo de Hansi Flick.
Tarjeta amarilla Minuto 37

¡De Jong ve la amarilla por protestar! Amonestado el neerlandés, que reclamó una falta previa sobre Koundé en el inicio de la jugada del 2-0.
Minuto 37

Tras fallar dos clarísimas, Romero marca su doblete. El partido del Sevilla es espectacular. Está desatado el equipo de Almeyda.

Minuto 36

Nuevo balón a la espalda de la zaga del Barcelona tras un robo de Sow sobre un Koundé que pedía falta, con Vargas poniendo un gran centro atrás para el delantero sevillista, que superó a Szczesny con un poderoso disparo.
Gol Minuto 36

¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL SEVILLA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ISAAC ROMERO!
Oportunidad Minuto 34

¡INCREÍBLE LA QUE HA FALLADO, DE NUEVO, EL SEVILLAAAAAAAAAA!

Otra vez rompe por los costados el Sevilla, en este caso por el derecho con un Agoumé que, todo potencia, se marcha solo pone un grandísimo centro rasito para la entrada por el carril central de Isaac Romero, remata de primeras el canterano y el balón se marcha fuera por muy poquito.

Cómo está desbordado el Sevilla al Barcelona... Increíble.
Minuto 32

El baño del Sevilla al Barcelona es tremendo. Le está ganando la partida táctica Almeyda a Flick en la pizarra.
Minuto 30

No llegó ahora al remate Koundé en la primera llegada del Barcelona en muchos minutos.
Oportunidad Minuto 29

¡Y otra más del Sevilla!

Zurdazo de Agoumé desde la corona del área que tiene que repeler Szczesny con una buenísima parada. Sufre mucho el Barcelona en el Pizjuán.
Oportunidad Minuto 26

¡EL SEVILLA PEEEEEEEEEEEEEEERDONA EL SEGUNDO A LA CONTRAAAAA!

Se coló Sow completamente solo en terreno azulgrana, pero llegó algo sin gasolina al área, dejando el balón para Isaac Romero, el cual se topó con Szczesny en su mano a mano. Tremenda ocasión para el 2-0.
Oportunidad Minuto 24

¡HANNITA QUERIDA, LA QUE HA TENIDO EL SEVILLAAAAAAAAA! Gran acción de Alexis Sánchez en su internada en el área azulgrana, poniendo el pase para su compañero, pero su remate con la puntera de la bota, algo forzado, se fue muy, muy cerca del palo.
Minuto 23

Otra del Sevilla. Otra incursión peligrosa por banda izquierda, en esta ocasión de Vargas, pero no encontró a Isaac Romero.
Minuto 22

Ha iniciado muy bien el partido el Sevilla. Con una gran presión, emparejando a pares en la medular y saliendo muy rápido cuando roba y llegando con muchos efectivos al área rival.
Oportunidad Minuto 21

¡OTRA BUENA LLEGADA DEL SEVILLA! Trianguló de lujo por banda derecha, centro al área y llega el otro lateral, Carmona, que remata de primeras con su pierna menos buena, la zurda y no encuentra portería.

Tarjeta amarilla Minuto 20

Y ahora amarilla para Ferran Torres. Otra dura entrada llena de frustración tras un mal control.

Tarjeta amarilla Minuto 19

Amarilla para Marcao por una dura entrada por detrás sobre Lewandowski.
Minuto 17

¡NO LLEGÓ NADIE AL REMATE! Centro a la media vuelta de Pedri que no conecta con Dani Olmo en el segundo palo.
Tarjeta amarilla Minuto 15

Gerard Martín ve la primera amarilla del partido. Por una falta sobre Carmona, cortando la acción de peligro del Sevilla.
Minuto 14

El Barcelona trata de reaccionar. Disparo lejano de Dani Olmo que tapona Marcao yendo al suelo.
Minuto 13

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL SEVILLA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALEXIS SÁNCHEZ!
Minuto 13

Va Alexis al lanzamiento...
Penalty Minuto 12

Ojo, PENALTI a favor del Sevilla. Le trabó Araujo abajo a Romero y el colegiado señala la pena máxima.
Minuto 10

¡MUÑIZ RUIZ ACUDE AL VAR A REVISAR EL PENALTI!

Avisan al colegiado gallego para que vaya al monitor a ver el posible penalti de Araújo a Isaac Romero.
Minuto 9

¡VUELVE A RECLAMAR UN PENALTI EL PIZJUÁN!

Esta vez por un forcejeo entre Araújo e Isaac Romero dentro del área, con el delantero del Sevilla cayendo casi sobre la línea de fondo.
Minuto 6

¡Reclama un penalti el Sevilla!

Pidieron una mano de Dani Olmo, pero le vino de un rebote propio. Dijo Muñiz Ruiz que no había nada de nada.
Minuto 5

No ha salido nada bien el Barcelona. El Sevilla es el que marca el ritmo y tiene las primeras llegadas.

Minuto 4

Otra del Sevilla que tampoco valía. Disparó Alexis, tocó Cubarsí y se fue a córner pero, aunque había fuera de juego previo, la sensación de peligro aparece en el área del Barça.
Minuto 3

Centro raso de Isaac Romero sobre Vargas pero la jugada no valía.
Minuto 2

Varios apuntes en el arranque.

-Hace un calor infernal en esta tarde de domingo 5 de octubre en Sevilla.

-Ambientazo en el Pizjuán

- El colegiado del partido es el gallego Alejandro Muñiz Ruiz. Desde la sala VOR para asistirlo estará el madrileño Carlos del Cerro Grande, uno de los especialistas en esta labor.
Minuto 1

¡COMIENNNNNNNNNNNZA EL PARTIDO!

PREVIA

Aquí tienen la llegada del Barcelona al Pizjuán:
PREVIA

Junta por primera vez Flick a Ferran Torres y Lewandowski. Además entra Gerard Martín en el carril zurdo. No hay descanso para Pedri. Flick va con todo lo que tiene antes del parón de selecciones.

PREVIA

El Barcelona sale de cara con: Szczesny, Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Frenkie de Jong, Pedri, Olmo, Rashford, Ferran Torres y Lewandowski.
PREVIA

Mete un trivote en la sala de máquinas Almeyda para intentar frenar al Barcelona.

PREVIA

Ojo que ya tenemos onces iniciales. Vamos a repasarlos:

El Sevilla sale de cara con: Odysseas, Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo, Agoumé, Sow, Mendy, Vargas, Alexis e Isaac Romero.
PREVIA

El Sevilla ya está en el Pizjuán:
PREVIA

Por su parte el Barcelona llega al Pizjuán tras sufrir la primera derrota de la temporada. Fue en Champions ante el poderoso PSG pero en este inicio de temporada los de Hansi Flick más que dudas con su juego las han dejado con el estado físico de algunos jugadores -demasiadas lesiones- y el problema de egos que desveló el propio entrenador alemán en rueda de prensa.

PREVIA

El Sevilla, que ha dejado muestras de lo que es capaz en este inicio de temporada con un fútbol bastante vistoso y efectivo, aún peca de irregularidad. Almeyda, que busca una presión asfixiante tras perdida y arriesgar en salida de balón, aún debe pulir errores individuales en pérdidas y mejorar físicamente un plantel que está demostrando que tiene fútbol y oficio para competir con cualquiera.
PREVIA

Muchas bajas acumula el Barcelona. No podrán estar en el Pizjuán los lesionados Raphinha, Ter Stegen, Joan García, Fermín López, Gavi y Lamine Yamal.
PREVIA

En cuanto a las novedades deportivas, el Sevilla no podrá contar con los lesionados Nianzou, Alfon y Joan Jordán.

La buena noticia para Almeyda es que recupera a Kike Salas y a Januzaj para el choque de hoy.

PREVIA

El Sevilla, muy mejorado con la llegada de Almeyda al banquillo este verano, quiere dar un puñetazo en la mesa a los que afirman que solo puede aspirar a la pasar una temporada tranquila -permanencia sin sufrir- intentando tumbar a un Barcelona que si gana recuperará el liderato en la tabla.
PREVIA

Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del encuentro de la octava jornada de Liga que mide en el Sánchez Pizjuán al Sevilla (10º con diez puntos) y al F.C. Barcelona (2º con 19 puntos).

Sevilla

  • Odysseas Vlachodimos
  • José Ángel Carmona
  • César Azpilicueta
  • Marcão
  • Gabriel Suazo
  • Batista Mendy
  • Lucien Agoumé
  • Djibril Sow
  • Alexis Sánchez
  • Isaac Romero
  • Ruben Vargas
  • Suplentes: Ørjan Nyland, Kike Salas, Ramón Martínez, Fábio Cardoso, Chidera Ejuke, Peque Fernández, Juanlu Sánchez, Manu Bueno, Nemanja Gudelj, Adnan Januzaj, Oso y Akor Adams

Barcelona

  • Wojciech Szczęsny
  • Jules Koundé
  • Ronald Araújo
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Pedri
  • Frenkie de Jong
  • Marcus Rashford
  • Dani Olmo
  • Ferran Torres
  • Robert Lewandowski
  • Suplentes: Eder Aller, Diego Kochen, Eric García, Alejandro Balde, Andreas Christensen, Dro Fernández, Marc Bernal, Marc Casadó, Toni Fernández y Roony Bardghji

En Deportes