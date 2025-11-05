Menú

Champions League

Empata Lamine Yamal con buena dosis de fortuna

Brujas

3
3

Barcelona

Tresoldi (m.6)
Borges (m.16)
Borges (m.63)

Ferran Torres (m.8)
Lamine Yamal (m.60)
Seys -p.p.- (m.77)

El Barça visita el Jan Breydel para medirse al Brujas, con el objetivo de lograr una nueva victoria que les permita seguir recuperando sensaciones.
Cambio Minuto 83

Cambio en el Barcelona: entra Roony por Marcus Rashford.
Minuto 81

Falta clarísima de Dani Olmo sobre Stankovic cuando salía al contragolpe...
Minuto 81

Preparado para entrar Roony en el Barça...
Minuto 80

El gol de Lamine, que al final la UEFA ha dado a Seys en propia meta...
Oportunidad Minuto 79

¡¡¡LA HA TENIDO AQUÍ VERMAAAAAAAANT!!!
Cambio Minuto 78

Doble cambio en el Brujas: se van los goleadores, Tresoldi y Forbs, y entran Diakhon y Vermant.
Gol Minuto 77

¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL BAAAARÇAAAAAA.... GOOOOOOOL DE LAMIIIIIIINEEEEE YAMAAAAAAL!!! ¡¡¡CON FORTUNA, PERO AHÍ ESTÁ EL 3-3!!!
Minuto 74

Falta de Tresoldi sobre De Jong.
Minuto 73

Mete la cabeza Ordoñez para despejar el envío de Fermín.
Minuto 72

¡NO HAY PENALTI! Parece que hay contacto de Balde con Forbs, pero insuficiente como para señalar la pena máxima.
Minuto 71

Lo va a revisar Anthony Taylor en el monitor.
Penalty Minuto 70

¡¡¡PEEEEEENAAAAALTIIIIII!!! ¡¡¡PENALTI A FAVOR DEL BRUJAAAAAAAS!!!
Oportunidad Minuto 68

¡¡¡A PUNTO DE MARCAR LAMINE YAMAL UN GOLAZO, PERO SE LUCE JACKERS CON UN AUTÉNTICO PARADÓN!!!
Minuto 65

Intenta reaccionar el Barça en el Jan Breydelstadion.
Gol Minuto 63

¡¡¡¡GOOOOOOOOOL DE FOOOOOORBS!!! ¡¡¡OTRA VEZ EL BRUJAS POR DELANTE EN EL MARCADOR!!!
Minuto 63

El golazo de Lamine Yamal...
Oportunidad Minuto 61

¡¡¡Y OCASIÓN CLARÍSIMA AQUÍ DE FORBS QUE HA PODIDO SER EL 3-2!!!
Minuto 61

Asistencia de Fermín y golazo de Lamine Yamal con el exterior.
Gol Minuto 60

¡¡¡GOOOOOOLAAAAZOOOOOOO... QUÉ GOOOOLAAAZOOOOOO DE LAMINEEEEEE YAMAAAAAAAL!!!
Oportunidad Minuto 59

¡¡¡AL LAAAARGUEEEROOOOOO... ERIIIIIC GARCÍAAAAAAAAA!!!
Cambio Minuto 57

Doble cambio en el Barcelona: entran Dani Olmo y Lewandowski en sustitución de Ferran y .
Minuto 54

Preparados para entrar Dani Olmo y Lewandowski.
Oportunidad Minuto 51

¡¡¡LA SACA JACKERS PARA EVITAR EL GOL DE LAMINE YAMAL!!!
Oportunidad Minuto 49

¡¡¡MUY CLARA LA QUE HA TENIDO AQUÍ SEYS, AUNQUE ESTUVO ATENTO SZCZESNY PARA EVITAR EL 3-1!!!
Tarjeta amarilla Minuto 47

Lo intenta ahora el Barça por la izquierda...

Hubo amarilla para Koundé.
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve ya la pelota el Brujas...
Descanso

Primera parte trepidante en el Jan Breydelstadion, especialmente los primeros 20 minutos, que es cuando llegaron los goles. Tresoldi adelantó al Brujas en el 6’ y empató Ferran Torres solo dos después, mientras que el 2-1 con el que nos vamos al descanso llevaba la firma de Forbs, en el 17’, al culminar un gran contragolpe. Koundé estrelló después un balón en el larguero, Fermín al palo y Ferran la tuvo en un mano a mano con Jackers.
Comienzo o final Minuto 45+2

¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO CON ESTE 2-1 EN EL MARCADOR, SIGUE CAYENDO EL BARÇA!!!
Minuto 45

¡Dos minutos más de añadido!
Oportunidad Minuto 43

¡¡¡FERRAAAAAAAAAAN... CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL ‘TIBURÓN’ EN EL MANO A MANO CON JACKERS!!!
Minuto 41

Sigue intentándolo este Barça que continúa sin demasiadas ideas.
Minuto 38

Insiste el Barça...
Oportunidad Minuto 37

¡¡¡LE PEGA MARCUS RASHFORD Y LA SALVA JACKERS!!!
Minuto 34

No quiere precipitarse el Barça, que sigue por detrás en el marcador.
Tarjeta amarilla Minuto 32

También es amonestado Seys.
Tarjeta amarilla Minuto 31

Primera amarilla del partido, para Onyedika por una fea entrada a Lamine Yamal.
Oportunidad Minuto 26

¡¡¡AL TRAVESAÑOOOOOOO... KOUNDÉEEEEEEEE!!!
Minuto 22

Intenta presionar el Barcelona, pero sale bien el Brujas...
Minuto 19

Así ha sido el 2-1 con la firma de Carlos Borges...
Gol Minuto 16

¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE BOOOORGEEEEEEEES!!! ¡¡¡EL SEGUNDO DEL BRUJAAAAAAAS!!!
Minuto 16

Tremenda contra del Brujas...
Minuto 11

¡Madre mía, qué de cosas han pasado en apenas 10 minutos!
Oportunidad Minuto 11

¡¡¡AL PAAAAAALOOOOOOO... FERMÍIIIIIIIIN!!!
Minuto 10

Y el de Ferran...
Minuto 9

El gol de Tresoldi...
Minuto 9

Respuesta inmediata del Barça: gran conexión entre Fermín y Lamine, cuyo centro lo remata Ferran Torres a portería batiendo a Jackers.
Gol Minuto 8

¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL BAAAAARÇAAAAAAAAA!!! ¡¡¡EMPATA FERRAN SOLO DOS MINUTOS DESPUÉS!!!
Minuto 7

Centra Carlos Borges desde la derecha y encuentra a un Tresoldi que bate a Szczesny con todo a favor.
Gol Minuto 6

¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL BRUUUUUUUJAAAAAAAAS!!! ¡¡¡SALTA LA SORPRESA EN BÉLGICA!!!
Minuto 4

Controlando ahora la situación el Barcelona...
Minuto 2

Le pega Tzolis... ¡ATRAPA SIN PROBLEMAS SZCZESNY!
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡¡COOOOOOMIIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Barça...
Todo preparado

¡TODO LISTO EN EL JAN BREYDELSTADION!
El once del Brujas

¡Y éste es el equipo que preseta Hayen en el Brujas!

Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika; Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis; y Tresoldi.
Banquillo para Lewandowski y Cubarsí

¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! Con este equipo sale Flick en Bélgica...

Szczesny; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Casadó, Frenkie de Jong, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
El Brujas es fuerte en casa

El Brujas de Nicky Hayen es especialmente fuerte en el Jan Breydelstadion, donde no ha perdido en lo que llevamos de temporada. Sus cuatro derrotas han llegado fuera de su estadio, la última de ellas frente al Bayern de Múnich (4-0) en la última jornada de la Champions.

El mayor arma de los belgas es Christos Tzolis. El joven extremo griego de 23 años viene de marcar en la victoria del pasado sábado frente al Dender (2-1) en la Jupiler Pro League, donde el Brujas está en segunda posición a tres puntos del líder Union Saint-Gilloise (derrotado anoche por el Atlético en el Metropolitano).
Bajas importantes para Flick

Llega Flick a este duelo con varias bajas importantes, como las de Ter Stegen, Gavi, Pedri, Raphinha, Joan García y Christensen.
A recuperar sensaciones

El Barça viene de perder en el Clásico y de ganar al Elche en Montjuic. El del pasado domingo no fue el mejor partido de los culés, pero al menos les permitió resarcirse de lo ocurrido en el Bernabéu. Y ahora quieren seguir enderezando el rumbo en tierras belgas.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de Champions.

En directo, desde el Jan Breydelstadion, Brujas-Barcelona.

Con el arbitraje del inglés Anthony Taylor.

