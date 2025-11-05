Empata Lamine Yamal con buena dosis de fortuna
Brujas
Barcelona
Tresoldi (m.6)
Borges (m.16)
Borges (m.63)
Ferran Torres (m.8)
Lamine Yamal (m.60)
Seys -p.p.- (m.77)
Cambio en el Barcelona: entra Roony por Marcus Rashford.
Falta clarísima de Dani Olmo sobre Stankovic cuando salía al contragolpe...
Preparado para entrar Roony en el Barça...
El gol de Lamine, que al final la UEFA ha dado a Seys en propia meta...
Lo de Lamine Yamal que es, el tío marca hasta sin querer😭 pic.twitter.com/1hLWjJMNtZ— nenn (fan) (@FCB_nenn) November 5, 2025
¡¡¡LA HA TENIDO AQUÍ VERMAAAAAAAANT!!!
Doble cambio en el Brujas: se van los goleadores, Tresoldi y Forbs, y entran Diakhon y Vermant.
¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL BAAAARÇAAAAAA.... GOOOOOOOL DE LAMIIIIIIINEEEEE YAMAAAAAAL!!! ¡¡¡CON FORTUNA, PERO AHÍ ESTÁ EL 3-3!!!
Falta de Tresoldi sobre De Jong.
Mete la cabeza Ordoñez para despejar el envío de Fermín.
¡NO HAY PENALTI! Parece que hay contacto de Balde con Forbs, pero insuficiente como para señalar la pena máxima.
Lo va a revisar Anthony Taylor en el monitor.
¡¡¡PEEEEEENAAAAALTIIIIII!!! ¡¡¡PENALTI A FAVOR DEL BRUJAAAAAAAS!!!
¡¡¡A PUNTO DE MARCAR LAMINE YAMAL UN GOLAZO, PERO SE LUCE JACKERS CON UN AUTÉNTICO PARADÓN!!!
Intenta reaccionar el Barça en el Jan Breydelstadion.
¡¡¡¡GOOOOOOOOOL DE FOOOOOORBS!!! ¡¡¡OTRA VEZ EL BRUJAS POR DELANTE EN EL MARCADOR!!!
El golazo de Lamine Yamal...
🚨🇪🇺 LAMINE YAMAL HAS EQUALIZED FOR BARCELONA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WHAT A BEAUTIFUL GOAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Club Brugge 2-2 Barcelona.pic.twitter.com/6UktR5fXaT— Tekkers Foot (@tekkersfoot) November 5, 2025
¡¡¡Y OCASIÓN CLARÍSIMA AQUÍ DE FORBS QUE HA PODIDO SER EL 3-2!!!
Asistencia de Fermín y golazo de Lamine Yamal con el exterior.
¡¡¡GOOOOOOLAAAAZOOOOOOO... QUÉ GOOOOLAAAZOOOOOO DE LAMINEEEEEE YAMAAAAAAAL!!!
¡¡¡AL LAAAARGUEEEROOOOOO... ERIIIIIC GARCÍAAAAAAAAA!!!
Doble cambio en el Barcelona: entran Dani Olmo y Lewandowski en sustitución de Ferran y .
Preparados para entrar Dani Olmo y Lewandowski.
¡¡¡LA SACA JACKERS PARA EVITAR EL GOL DE LAMINE YAMAL!!!
¡¡¡MUY CLARA LA QUE HA TENIDO AQUÍ SEYS, AUNQUE ESTUVO ATENTO SZCZESNY PARA EVITAR EL 3-1!!!
Lo intenta ahora el Barça por la izquierda...
Hubo amarilla para Koundé.
¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve ya la pelota el Brujas...
Lo dicho: sigue perdiendo el Barcelona en Brujas. Hacemos una pausa y regresamos en un periquete con la segunda mitad.
¡Hasta ahora mismo!
Primera parte trepidante en el Jan Breydelstadion, especialmente los primeros 20 minutos, que es cuando llegaron los goles. Tresoldi adelantó al Brujas en el 6’ y empató Ferran Torres solo dos después, mientras que el 2-1 con el que nos vamos al descanso llevaba la firma de Forbs, en el 17’, al culminar un gran contragolpe. Koundé estrelló después un balón en el larguero, Fermín al palo y Ferran la tuvo en un mano a mano con Jackers.
¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO CON ESTE 2-1 EN EL MARCADOR, SIGUE CAYENDO EL BARÇA!!!
¡Dos minutos más de añadido!
¡¡¡FERRAAAAAAAAAAN... CLARÍSIMA LA QUE HA TENIDO AQUÍ EL ‘TIBURÓN’ EN EL MANO A MANO CON JACKERS!!!
Sigue intentándolo este Barça que continúa sin demasiadas ideas.
Insiste el Barça...
¡¡¡LE PEGA MARCUS RASHFORD Y LA SALVA JACKERS!!!
No quiere precipitarse el Barça, que sigue por detrás en el marcador.
También es amonestado Seys.
Primera amarilla del partido, para Onyedika por una fea entrada a Lamine Yamal.
¡¡¡AL TRAVESAÑOOOOOOO... KOUNDÉEEEEEEEE!!!
Intenta presionar el Barcelona, pero sale bien el Brujas...
Así ha sido el 2-1 con la firma de Carlos Borges...
¡GOOOOOOOOOOOOL!
Espectacular contragolpe que Carlos Borges mandó al fondo para que Brujas recupere la ventaja 2-1 sobre el Barcelona en un arranque frenético de partido.#UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/tTQvohklZI— Fulbox (@fulboxOficial) November 5, 2025
¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE BOOOORGEEEEEEEES!!! ¡¡¡EL SEGUNDO DEL BRUJAAAAAAAS!!!
Tremenda contra del Brujas...
¡Madre mía, qué de cosas han pasado en apenas 10 minutos!
¡¡¡AL PAAAAAALOOOOOOO... FERMÍIIIIIIIIN!!!
Y el de Ferran...
🚨🚨| GOAL: FERRAN TORRES HAS EQUALIZED INSTANTLY!!
Club Brugge 1-1 Barcelonapic.twitter.com/nQ4sWTGDSA— CentreGoals. (@centregoals) November 5, 2025
El gol de Tresoldi...
Nicolò Tresoldi 6'
Champions League | 🇪🇺 Club Brugge 1-0 Barcelonapic.twitter.com/u4U8GOgUT7— Goals Xtra (@GoalsXtra) November 5, 2025
Respuesta inmediata del Barça: gran conexión entre Fermín y Lamine, cuyo centro lo remata Ferran Torres a portería batiendo a Jackers.
¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL BAAAAARÇAAAAAAAAA!!! ¡¡¡EMPATA FERRAN SOLO DOS MINUTOS DESPUÉS!!!
Centra Carlos Borges desde la derecha y encuentra a un Tresoldi que bate a Szczesny con todo a favor.
¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL BRUUUUUUUJAAAAAAAAS!!! ¡¡¡SALTA LA SORPRESA EN BÉLGICA!!!
Controlando ahora la situación el Barcelona...
Le pega Tzolis... ¡ATRAPA SIN PROBLEMAS SZCZESNY!
¡¡¡¡COOOOOOMIIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Barça...
¡TODO LISTO EN EL JAN BREYDELSTADION!
¡Y éste es el equipo que preseta Hayen en el Brujas!
Team news! 🔵⚫️ pic.twitter.com/wZtiXzM5iO— Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 5, 2025
Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika; Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis; y Tresoldi.
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! Con este equipo sale Flick en Bélgica...
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BrujasBarça pic.twitter.com/5sN3s9bFp7— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 5, 2025
Szczesny; Koundé, Araujo, Eric García, Balde; Casadó, Frenkie de Jong, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.
El Brujas de Nicky Hayen es especialmente fuerte en el Jan Breydelstadion, donde no ha perdido en lo que llevamos de temporada. Sus cuatro derrotas han llegado fuera de su estadio, la última de ellas frente al Bayern de Múnich (4-0) en la última jornada de la Champions.
El mayor arma de los belgas es Christos Tzolis. El joven extremo griego de 23 años viene de marcar en la victoria del pasado sábado frente al Dender (2-1) en la Jupiler Pro League, donde el Brujas está en segunda posición a tres puntos del líder Union Saint-Gilloise (derrotado anoche por el Atlético en el Metropolitano).
Llega Flick a este duelo con varias bajas importantes, como las de Ter Stegen, Gavi, Pedri, Raphinha, Joan García y Christensen.
El Barça viene de perder en el Clásico y de ganar al Elche en Montjuic. El del pasado domingo no fue el mejor partido de los culés, pero al menos les permitió resarcirse de lo ocurrido en el Bernabéu. Y ahora quieren seguir enderezando el rumbo en tierras belgas.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de Champions.
En directo, desde el Jan Breydelstadion, Brujas-Barcelona.
Con el arbitraje del inglés Anthony Taylor.