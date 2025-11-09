Menú

Liga

Hat-trick de Lewandowski

Celta

2
4

Barcelona

Carreira (m.11)
Borja Iglesias (m.42)

Lewandowski -p.- (m.9)
Lewandowski (m.37)
Lamine (m.45+3)
Lewandowski (m.73)

El Barça, que aún digiere su empate con el Brujas en Champions, visita Balaídos para medirse a Celta que lleva cinco victorias seguidas.
EFE
Minuto 76

¡¡¡VAYA SALIDA DE RADU PARA DESVIAR EL CENTRO DE FERMÍN!!!
Minuto 74

Espectacular remate de cabeza de Lewandowski para batir a Radu. ¡Qué golazo del polaco para su hat-trick!
Gol Minuto 73

¡¡¡GOOOOOOOOL DE LEWAAAAANDOOOOOOOWSKIIIIIIII!!! ¡¡¡HAT-TRICK DEL POLACO!!!
Minuto 71

Falta de Carreira sobre Lamine Yamal.
Minuto 71

¡Atento al corte Marcos Alonso en el área pequeña!
Cambio Minuto 70

Cambio en el Celta: se marcha el ‘Panda’ Iglesias y entra Iago Aspas.
Minuto 67

De nuevo córner contra la portería de Radu...
Minuto 66

¡CHUTA LEWANDOWSKI A LA MEDIA VUELTA, TRAS EL PASE POR ALTO DE FRENKIE DE JONG, Y ES CÓRNER!
Minuto 66

Muy cansados los jugadores celestes ante un Barça que parece tener controlada la situación.
Minuto 63

Buscaba la pared Ilaix Moriba con Bryan Zaragoza.
Minuto 62

Se tiene que retirar Manu momentáneamente del terreno de juego para ser atendido.
Minuto 61

¡Se duele Manu Fernández tras un encontronazo con Lewandowski!
Minuto 59

Calienta Iago Aspas.
Cambio Minuto 57

Segundo cambio de Giráldez en el Celta: se marcha Ferran Jutglá y entra Bryan Zaragoza.
Minuto 56

Sigue insistiendo el Celta...
Minuto 55

¡Salió a tiempo Szczesny para atrapar la pelota!
Minuto 54

Ojo aquí al Celta a la contra...
Minuto 53

Jugando cada vez más cómodo el Barcelona...
Minuto 51

Fuera de juego de Borja Iglesias.
Minuto 50

Buen robo de Ilaix Moriba a un Lamine Yamal que acaba cometiendo la falta para evitar cualquier opción de contragolpe.
Minuto 49

Moviendo bien la pelota el Barça en campo rival...
Minuto 48

Sigue atacando el Barcelona y buscando el área de Radu.
Minuto 47

No puede progresar aquí el Celta por medio de Manu Fernández.
Minuto 46

Balón para el Barça en saque de banda.
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve ya el Celta...
Cambio Giráldez mueve el banquillo

Un cambio en el Celta: entra Javi Rodríguez por Mingueza.
Enseguida volvemos

¡Ni pestañeen porque regresamos enseguida con la segunda mitad! ¡Hasta ahora mismo!
Descanso

Primera parte de escándalo en Balaídos, donde el Celta, por ahora, nunca ha podido ir mandando en el marcador. Se adelantó el Barça en el 9’ al transformar Lewandowski un penalti por mano de Marcos Alonso dentro del área, pero Carreira empató dos minutos después a la contra. El polaco volvería a ver puerta y, aunque empató Borja Iglesias con un golazo, los culés mandan al descanso gracias al tanto de Lamine Yamal en el descuento de esta primera parte que, insistimos, ha sido de escándalo.
Comienzo o final Minuto 45+6

¡¡¡Y AHÍ ESTÁ EL PITIDO DE ALBEROLA, 2-3 GANA EL BARÇA AL INTERMEDIO EN BALAÍDOS!!!
Minuto 45+6

Nos vamos a ir enseguida al descanso...
Minuto 45+6

¡Reclama penalti Borja Iglesias, pero parece que no hay nada!
Minuto 45+5

¡La pone Pablo Durán y el balón lo atrapa por abajo Szczesny!
Minuto 45+5

El gol de Lamine...
Minuto 45+4

Le pega bien Lamine Yamal de primeras y bate a un Radu que llegó a tocar la pelota y que quizá podría haber hecho más.
Gol Minuto 45+3

¡¡¡GOOOOOOOL DE LAMIIIINEEEEE YAMAAAAAAAAL!!! ¡¡¡EL BARÇA, OTRA VEZ EN VENTAJA!!!
Minuto 45+1

Saca el centro Rashford, pero es muy cerrado y atrapa sin problemas Radu.
Minuto 45

¡SEIS MINUTOS MÁS!
Minuto 44

¡Vaya primera parte! Tremendo lo que estamos viviendo en Balaídos.
Minuto 43

El golazo del Panda...
Minuto 43

Gran balón de Jutglá para Borja Iglesias, que sorprende a Szczesny con un remate colosal para este 2-2 en el luminoso.
Gol Minuto 42

¡¡QUÉ GOOOOOOOOLAAAAAAZOOOOOOOOO!!! ¡¡¡GOOOOOLAAAZOOOOO DE BORJAAAAA IGLEEEEESIAAAAAAS!!!
Tarjeta amarilla Minuto 41

Intenta salir el Celta a la contra... pero Cubarsí comete una dura entrada y ve la amarilla.
Minuto 39

El segundo gol de Lewandowski...
Minuto 38

Gran centro de Rashford, que encuentra a un Lewandowski que remata de primeras para hacer subir este 1-2 al marcador de Balaídos.
Gol Minuto 37

¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE LEWAAAAANDOOOOOOOWSKIIIIIIII!!! ¡¡¡VUELVE A ADELANTARSE EL BARÇA EN BALAÍDOS!!!
Minuto 33

Era buena la idea de Mingueza, pero no pudo combinar con Ilaix Moriba.
Minuto 31

Fuera de juego de Lamine Yamal.
Minuto 30

Consigue sacar aquí un córner Eric García.
Minuto 29

Intenta ralentizar el Barça el juego.
Minuto 27

Recibía arriba Ferran Jutglá, pero estaba demasiado solo.
Minuto 26

¡Muy rápido Starfelt aquí al corte!
Oportunidad Minuto 24

¡¡¡BUENOOOOOOOO... DOBLE OCASIÓN PARA EL BARÇA, CON EL REMATE DE RASHFORD AL PALO Y EL TIRO DE LEWANDOWSKI DESVIADO POR RADU!!!
Minuto 22

Sigue el Celta con su presión alta, para poner en dificultades a los culés.
Minuto 20

La pisa Lamine Yamal en el área, pero se le acabó quedando la pelota atrás.
Minuto 17

Se hacía con el balón Borja Iglesias, pero recupera el Barça...
Minuto 14

Recibe arriba Borja, que se quedaba solo ante Szczesny, pero estaba claramente en fuera de juego.
Minuto 14

Intenta cazarla arriba Jutglá, pero toda la ventaja fue para Cubarsí.
Minuto 13

El gol de Carreira... justo después de la clarísima ocasión de Rashford en el mano a mano.
Oportunidad Minuto 12

¡¡¡JUTGLÁAAAAAAAAAA!!! ¡¡¡MADRE MÍA, QUÉ INICIO DE PARTIDO!!!
Minuto 12

Enorme la contra del Celta para que Carreira supere a un Szczesny que llegó a tocar la pelota pero no lo suficiente como para desviarla.
Oportunidad Minuto 11

¡¡¡RAAAAAASHFOOOOOOOORD!!! LA HA TENIDO EL INGLÉS EN EL MANO A MANO CON RADU.
Gol Minuto 9

¡¡¡GOOOOOOOL DE LEWANDOOOOOOWSKI.... CON SUSPENSE, PORQUE ADIVINÓ RADU, PERO ES GOL!!!
Penalty Minuto 8

¡¡¡PENAAAAAALTIIIIII... PENALTI A FAVOR DEL BARÇA EN BALAÍDOS!!!
Minuto 8

Se reclama una posible mano de Marcos Alonso dentro del área. ¡Veremos si es penalti, pero de momento Alberola la va a ver en el VAR!
Minuto 6

¡Chuta Fermín y la acción acaba en córner tras tocar la pelota en Marcos Alonso!
Minuto 5

Buena salida de Dani Olmo para jugar con Lamine Yamal.
Oportunidad Minuto 4

¡¡¡LA TUVO AQUÍ PABLO DURÁN... PERO LE INVALIDAN LA JUGADA POR UN FUERA DE JUEGO MUY JUSTITO!!!
Oportunidad Minuto 3

¡¡¡CHUTA LEWANDOWSKI Y ATRAPA RADU EN DOS TIEMPOS!!!
Minuto 2

Falta clara de Mingueza sobre Rashford.
Minuto 1

Se le escapa el balón a Dani Olmo y se hace con la posesión el Celta.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Juega ya el Barcelona... y llueve con bastante intensidad.
Cambio de última hora en el Barça

¡Ojo porque hay un cambio de última hora en la alineación del Barça! Juega Dani Olmo y no Casadó.
Se saludan los capitanes

Saludo entre los dos capitanes, Starfelt y Ronald Araujo.
Bonita estampa

Los aficionados celestes, cantando en Balaídos el himno del centenario del Celta.
Lleno en Balaídos

Cinco minutos para que dé comienzo el choque...
Todo listo en Balaídos

Buen ambiente en el estadio vigués. Apenas un cuarto de hora para que dé comienzo el partido.
Novedades en los dos equipos

Flick recupera a Lewandowski, que no había sido titular desde su regreso por lesión. Eric pasa al lateral derecho y se cae Koundé. En el Celta será Pablo Durán, y no Bryan Zaragoza, el que complete el tridente ofensivo.
Giráldez da descanso a Aspas

En el Celta, juegan arriba Ferran Jutglá, Borja Iglesias y Pablo Durán.
El once de Flick... con Lewandowski

¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON EL ONCE DE HANSI FLICK! Destaca la vuelta a la titularidad de Lewandowski.

Szczesny; Eric García, Cubarsí, Araujo, Balde; Casadó, Frenkie de Jong, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.
Cambios en el Barça

En el Barça también se esperan cambios, con la más que probable entrada de Robert Lewandowski por Ferran Torres. El delantero polaco disputó más de media hora frente al Brujas y se espera que entre en el once titular, compartiendo ataque con Lamine Yamal, quien volvió a mostrar su mejor versión en el duelo de Liga de Campeones.

El Barça necesita la mejor versión del 10 para sacar los tres puntos de Balaídos. Aunque también tendrá que mejorar en la faceta defensiva, gran culpable de los últimos tropiezos del equipo blaugrana.
Rival complicado

El Barça solo ha ganado en Balaídos dos de sus últimos diez compromisos ligueros. Su más reciente visita fue un empate (2-2) con el Celta igualando el marcador en dos minutos tras la expulsión por doble amarilla de Marc Casadó, quien este domingo podría volver a ser titular por la lesión de Pedri.
El Barça visita a un Celta en racha

El Barça busca recomponerse ante un Celta en racha, que ha ganado sus últimos cinco encuentros entre Liga, Copa del Rey y la Europa League. Los culés, que aún digieren su empate con el Brujas en la Champions, quieren irse al parón de selecciones con mejores sensaciones que las que ofrecieron el pasado miércoles en el Jan Breydelstadion.
Previa

¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este gran partido de la jornada 12 del campeonato de Liga.

En directo, desde Balaídos, Celta-Barcelona.

Dirige la contienda Alberola Rojas, del comité castellano-manchego.

