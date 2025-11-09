Hat-trick de Lewandowski
Celta
Barcelona
Carreira (m.11)
Borja Iglesias (m.42)
Lewandowski -p.- (m.9)
Lewandowski (m.37)
Lamine (m.45+3)
Lewandowski (m.73)
¡¡¡VAYA SALIDA DE RADU PARA DESVIAR EL CENTRO DE FERMÍN!!!
Espectacular remate de cabeza de Lewandowski para batir a Radu. ¡Qué golazo del polaco para su hat-trick!
¡¡¡GOOOOOOOOL DE LEWAAAAANDOOOOOOOWSKIIIIIIII!!! ¡¡¡HAT-TRICK DEL POLACO!!!
Falta de Carreira sobre Lamine Yamal.
¡Atento al corte Marcos Alonso en el área pequeña!
Cambio en el Celta: se marcha el ‘Panda’ Iglesias y entra Iago Aspas.
De nuevo córner contra la portería de Radu...
¡CHUTA LEWANDOWSKI A LA MEDIA VUELTA, TRAS EL PASE POR ALTO DE FRENKIE DE JONG, Y ES CÓRNER!
Muy cansados los jugadores celestes ante un Barça que parece tener controlada la situación.
Buscaba la pared Ilaix Moriba con Bryan Zaragoza.
Se tiene que retirar Manu momentáneamente del terreno de juego para ser atendido.
¡Se duele Manu Fernández tras un encontronazo con Lewandowski!
Calienta Iago Aspas.
Segundo cambio de Giráldez en el Celta: se marcha Ferran Jutglá y entra Bryan Zaragoza.
Sigue insistiendo el Celta...
¡Salió a tiempo Szczesny para atrapar la pelota!
Ojo aquí al Celta a la contra...
Jugando cada vez más cómodo el Barcelona...
Fuera de juego de Borja Iglesias.
Buen robo de Ilaix Moriba a un Lamine Yamal que acaba cometiendo la falta para evitar cualquier opción de contragolpe.
Moviendo bien la pelota el Barça en campo rival...
Sigue atacando el Barcelona y buscando el área de Radu.
No puede progresar aquí el Celta por medio de Manu Fernández.
Balón para el Barça en saque de banda.
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve ya el Celta...
Un cambio en el Celta: entra Javi Rodríguez por Mingueza.
¡Ni pestañeen porque regresamos enseguida con la segunda mitad! ¡Hasta ahora mismo!
Primera parte de escándalo en Balaídos, donde el Celta, por ahora, nunca ha podido ir mandando en el marcador. Se adelantó el Barça en el 9’ al transformar Lewandowski un penalti por mano de Marcos Alonso dentro del área, pero Carreira empató dos minutos después a la contra. El polaco volvería a ver puerta y, aunque empató Borja Iglesias con un golazo, los culés mandan al descanso gracias al tanto de Lamine Yamal en el descuento de esta primera parte que, insistimos, ha sido de escándalo.
¡¡¡Y AHÍ ESTÁ EL PITIDO DE ALBEROLA, 2-3 GANA EL BARÇA AL INTERMEDIO EN BALAÍDOS!!!
Nos vamos a ir enseguida al descanso...
¡Reclama penalti Borja Iglesias, pero parece que no hay nada!
¡La pone Pablo Durán y el balón lo atrapa por abajo Szczesny!
El gol de Lamine...
Le pega bien Lamine Yamal de primeras y bate a un Radu que llegó a tocar la pelota y que quizá podría haber hecho más.
¡¡¡GOOOOOOOL DE LAMIIIINEEEEE YAMAAAAAAAAL!!! ¡¡¡EL BARÇA, OTRA VEZ EN VENTAJA!!!
Saca el centro Rashford, pero es muy cerrado y atrapa sin problemas Radu.
¡SEIS MINUTOS MÁS!
¡Vaya primera parte! Tremendo lo que estamos viviendo en Balaídos.
Gran balón de Jutglá para Borja Iglesias, que sorprende a Szczesny con un remate colosal para este 2-2 en el luminoso.
¡¡QUÉ GOOOOOOOOLAAAAAAZOOOOOOOOO!!! ¡¡¡GOOOOOLAAAZOOOOO DE BORJAAAAA IGLEEEEESIAAAAAAS!!!
Intenta salir el Celta a la contra... pero Cubarsí comete una dura entrada y ve la amarilla.
El segundo gol de Lewandowski...
Gran centro de Rashford, que encuentra a un Lewandowski que remata de primeras para hacer subir este 1-2 al marcador de Balaídos.
¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE LEWAAAAANDOOOOOOOWSKIIIIIIII!!! ¡¡¡VUELVE A ADELANTARSE EL BARÇA EN BALAÍDOS!!!
Era buena la idea de Mingueza, pero no pudo combinar con Ilaix Moriba.
Fuera de juego de Lamine Yamal.
Consigue sacar aquí un córner Eric García.
Intenta ralentizar el Barça el juego.
Recibía arriba Ferran Jutglá, pero estaba demasiado solo.
¡Muy rápido Starfelt aquí al corte!
¡¡¡BUENOOOOOOOO... DOBLE OCASIÓN PARA EL BARÇA, CON EL REMATE DE RASHFORD AL PALO Y EL TIRO DE LEWANDOWSKI DESVIADO POR RADU!!!
Sigue el Celta con su presión alta, para poner en dificultades a los culés.
La pisa Lamine Yamal en el área, pero se le acabó quedando la pelota atrás.
Se hacía con el balón Borja Iglesias, pero recupera el Barça...
Recibe arriba Borja, que se quedaba solo ante Szczesny, pero estaba claramente en fuera de juego.
Intenta cazarla arriba Jutglá, pero toda la ventaja fue para Cubarsí.
El gol de Carreira... justo después de la clarísima ocasión de Rashford en el mano a mano.
¡¡¡JUTGLÁAAAAAAAAAA!!! ¡¡¡MADRE MÍA, QUÉ INICIO DE PARTIDO!!!
Enorme la contra del Celta para que Carreira supere a un Szczesny que llegó a tocar la pelota pero no lo suficiente como para desviarla.
¡¡¡RAAAAAASHFOOOOOOOORD!!! LA HA TENIDO EL INGLÉS EN EL MANO A MANO CON RADU.
¡¡¡GOOOOOOOL DE LEWANDOOOOOOWSKI.... CON SUSPENSE, PORQUE ADIVINÓ RADU, PERO ES GOL!!!
¡¡¡PENAAAAAALTIIIIII... PENALTI A FAVOR DEL BARÇA EN BALAÍDOS!!!
Se reclama una posible mano de Marcos Alonso dentro del área. ¡Veremos si es penalti, pero de momento Alberola la va a ver en el VAR!
¡Chuta Fermín y la acción acaba en córner tras tocar la pelota en Marcos Alonso!
Buena salida de Dani Olmo para jugar con Lamine Yamal.
¡¡¡LA TUVO AQUÍ PABLO DURÁN... PERO LE INVALIDAN LA JUGADA POR UN FUERA DE JUEGO MUY JUSTITO!!!
¡¡¡CHUTA LEWANDOWSKI Y ATRAPA RADU EN DOS TIEMPOS!!!
Falta clara de Mingueza sobre Rashford.
Se le escapa el balón a Dani Olmo y se hace con la posesión el Celta.
¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Juega ya el Barcelona... y llueve con bastante intensidad.
¡Ojo porque hay un cambio de última hora en la alineación del Barça! Juega Dani Olmo y no Casadó.
Saludo entre los dos capitanes, Starfelt y Ronald Araujo.
Los aficionados celestes, cantando en Balaídos el himno del centenario del Celta.
Cinco minutos para que dé comienzo el choque...
Buen ambiente en el estadio vigués. Apenas un cuarto de hora para que dé comienzo el partido.
Flick recupera a Lewandowski, que no había sido titular desde su regreso por lesión. Eric pasa al lateral derecho y se cae Koundé. En el Celta será Pablo Durán, y no Bryan Zaragoza, el que complete el tridente ofensivo.
En el Celta, juegan arriba Ferran Jutglá, Borja Iglesias y Pablo Durán.
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON EL ONCE DE HANSI FLICK! Destaca la vuelta a la titularidad de Lewandowski.
Szczesny; Eric García, Cubarsí, Araujo, Balde; Casadó, Frenkie de Jong, Fermín; Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.
En el Barça también se esperan cambios, con la más que probable entrada de Robert Lewandowski por Ferran Torres. El delantero polaco disputó más de media hora frente al Brujas y se espera que entre en el once titular, compartiendo ataque con Lamine Yamal, quien volvió a mostrar su mejor versión en el duelo de Liga de Campeones.
El Barça necesita la mejor versión del 10 para sacar los tres puntos de Balaídos. Aunque también tendrá que mejorar en la faceta defensiva, gran culpable de los últimos tropiezos del equipo blaugrana.
El Barça solo ha ganado en Balaídos dos de sus últimos diez compromisos ligueros. Su más reciente visita fue un empate (2-2) con el Celta igualando el marcador en dos minutos tras la expulsión por doble amarilla de Marc Casadó, quien este domingo podría volver a ser titular por la lesión de Pedri.
El Barça busca recomponerse ante un Celta en racha, que ha ganado sus últimos cinco encuentros entre Liga, Copa del Rey y la Europa League. Los culés, que aún digieren su empate con el Brujas en la Champions, quieren irse al parón de selecciones con mejores sensaciones que las que ofrecieron el pasado miércoles en el Jan Breydelstadion.
¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este gran partido de la jornada 12 del campeonato de Liga.
En directo, desde Balaídos, Celta-Barcelona.
Dirige la contienda Alberola Rojas, del comité castellano-manchego.