Examen final para Xabi Alonso: ¡Ya hay once del Madrid!
Ni el Madrid ni Xabi Alonso pueden permitirse un nuevo resbalón en este caso en el Nuevo San Mamés.
Athletic de Bilbao
Real Madrid
El Athletic tomó aire ganando al Levante a domicilio pero necesita mucho más para disipar las tremendas dudas generadas con su juego y resultados. Xabi Alonso, con ciertas personas de la cúpula muy en contra, necesita reivindicarse.
💪 Las ganas de #AthleticRealMadrid, en aumento. #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/W0K8E5W1n2— Athletic Club (@AthleticClub) December 3, 2025
La gran novedad de Xabi Alonso
La entrada de Camavinga por Arda Güler en la sala de máquinas
El Real Madrid saldrá de cara con: Courtois; Trent, Militao, Rudiger, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Valverde; Vinicius y Mbappé.
Novedades en el Athletic
Nico Williams ha superado las pequeñas molestias físicas y será de la partida. El que no lo hace es Yuri por lo que entra Adama en el lateral zurdo. Laporte y una pieza vital a la hora de crear fútbol como Galarreta, vuelven al once.
Ojo que ya tenemos onces iniciales de ambos equipos.
El Athletic sale de cara con: Unai Simón; Lekue, Vivian, Laporte, Adama; Rego, Galarreta; Berenguer, Jauregizar, Nico Williams; y Guruzeta.
El Madrid de Xabi Alonso llega sin los lesionados Mendy, Alaba, Carvajal y Huijsen.
Ambos equipos llegan con bajas importantes a la cita. En el Athletic, Txingurri Valverde no podrá contar con los lesionados Sannadi, Robert Navarro, Eguiluz, Beñat Prados ni Iñaki Williams. Tampoco estará el sancionado Sancet.
Las buenas noticias en el Athletic es que tanto Nico Williams como Yuri, ambos ausentes en el último entrenamiento antes del partido, han superado sus molestias físicas y estarán disponibles.
Xabi Alonso se juega parte del crédito que le queda. Un nuevo traspiés en San Mamés le dejaría al borde del precipicio.
Ambos equipos llegan con muchas dudas al encuentro. La temporada del Athletic es la peor de la era Valverde -ya se habla en Bilbao del posible sustituto al final de temporada destacando nombres como Iñigo Pérez o Andoni Iraola-, mientras Xabi Alonso se encuentra muy cuestionado por una parte de la cúpula que no confía en que el técnico vasco saque todo el potencial del equipo.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido correspondiente a la jornada adelantada 19 que con motivo de la Supercopa de España mide en el Nuevo San Mamés al Athletic y al Real Madrid.