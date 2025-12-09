Flick sale con todo ante el Eintracht
El Barça busca trasladar a Europa su mejoría liguera. De paso, los azulgranas quieren revancha ante el Eintracht tras lo ocurrido en abril de 2022.
Además de este partido, muy pendientes de lo que ocurra en Holanda, donde el Atlético de Madrid visita al líder de la Eredivisie, el PSV Eindhoven.
¡TAMBIÉN DEL ONCE DE TOPPMÖLLER EN EL EINTRACHT!
🦅 𝐗𝐈 vs. @FCBarcelona! 💫
Zetterer; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Doan, Larsson, Chaibi, Skhiri, Götze; Knauff
¡VAMOS YA CON EL ONCE DEL BARÇA! El esperado, donde Lewandowski le gana la partida a Ferran tras el hat-trick del Tiburón al Betis...
📋 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #BarçaEintracht
Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Eric García, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.
En el Eintracht, Dino Toppmöller no puede contar con los lesionados Burkardt, Chandler y Batshuayi, mientras que Ngankam no está inscrito en la Champions. Knauff, en cambio, mejoró del resfriado, viajó y será titular.
En el Barça, que llega a este partido tras el 3-5 que le endosó al Betis, Flick recupera a Ter Stegen, aunque el alemán ya ha dicho que su portero es Joan García.
Las bajas son las de Gavi, Dani Olmo y Araújo.
Eso sí, la última visita de los alemanes a Barcelona es de infausto recuerdo para el aficionado culé: fue en abril de 2022, con remontada germana en los cuartos de final de la Europa League (2-3) y fiesta en unas gradas del viejo Camp Nou tintadas de blanco con unos 30.000 seguidores teutones en las gradas.
El Eintracht llega al Camp Nou en plena crisis de resultados y con la defensa más goleada de la Bundesliga (29 goles en contra en 13 jornadas). Prueba de ello es la derrota del pasado fin de semana en liga ante el RB Leipzig (6-0) y la sufrida en casa en el último duelo de Champions frente a la Atalanta (0-3).
El FC Barcelona recibe al Eintracht en la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, en un partido en el que los azulgranas, en el estreno continental del nuevo Camp Nou, quieren seguir confirmando su buen momento de forma tras tres victorias consecutivas en Liga y acercarse al Top 8 de la clasificación.
¡Muy buenas noches! Bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo, correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones.
En directo, desde el Spotify Camp Nou, FC Barcelona-Eintracht de Frankfurt.
Con el arbitraje del inglés Michael Oliver.
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Eric García
- Pedri
- Lamine Yamal
- Fermín López
- Raphinha
- Robert Lewandowski
- Suplentes: Marc-André Ter Stegen, Wojciech Szczęsny, Andreas Christensen, Jofre Torrents, Marcus Rashford, Marc Casadó, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Dro Fernández, Ferran Torres y Roony Bardghji
- Michael Zetterer
- Rasmus Kristensen
- Robin Koch
- Arthur Theate
- Nathaniel Brown
- Ritsu Doan
- Hugo Larsson
- Farès Chaïbi
- Ellyes Skhiri
- Mario Götze
- Ansgar Knauff
- Suplentes: Jens Grahl, Kauã Santos, Elias Baum, Aurèle Amenda, Aurélio Buta, Nnamdi Collins, Oscar Højlund, Mahmoud Dahoud, Jean-Mattéo Bahoya, Can Uzun, Elye Wahi y Jessic Ngankam